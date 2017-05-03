Умение общаться – старая проблема новой полиции

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Киевской, Харьковской и Львовской областях создадут 20 образцово-показательных райотделов полиции. И впоследствии существенное обновление охватит все отделения полиции страны. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

После обновления образцово-показательных районных отделений полиции обновлятся все 700 райотделов полиции в Украине. По словам Авакова, "20 отделений полиции в экспериментальном порядке начнут работать в особом режиме с точки зрения подготовки кадров и обустройства самих отделений полиции".

Заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев уточнил, что цель проекта — построение коммуникативной платформы между Нацполицией и обществом.

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Основные направления проекта, по его словам, — это тренинги, обучение полицейских и коммуникация с местными общинами, что позволит обществу понять основные принципы работы, в частности в плане обеспечения общественного порядка, и повысит доверие людей к полицейским.

Проект реализуется совместно полицией Швеции, проектным офисом ООН и консультативной миссией ООН в Украине. Имплементация проекта рассчитана на полтора года, бюджет составляет шесть миллионов евро.

Как будет работать реформаторский проект Нацполиции и почему его запускают спустя два года после реформирования МВД, рассказал в эфире радиостанции Голоса Столицы советник министра внутренних дел Иван Варченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Виходить дотепер поліція не реформувалася чи просто почався новий етап, який спонсорує ЄС?

— Йде мова про великий шлях, який складається з окремих кроків. Крок за кроком поліція рухається в межах реформування і всі українці мали можливість спостерігати етапи народження добровольчих підрозділів, патрульної поліцію та модернізацію, яка отримувала нову техніку, якість навчання, створення спецпідрозділу, здатного виконувати найскладніші завдання. Зараз ми йдемо до того, щоб створити і вже в процесі створення тієї поліції, яка працює в найтіснішому контакті з суспільством. Шведський досвід в цій частині є достатньо показовий. Суспільні конфлікти пов'язані з тим, що люди між собою конфліктують. Власне, питання, яке вирішує в тому числі шведська поліція — це питання комунікації з людьми. І от в межах цього проекту, про який йшла мова, це не міські відділки поліції, це районні відділки, в яких буде здійснена перебудова самих офісів, будуть додатково надані технічні можливості, комп'ютерне забезпечення, автомобілі, буде проведено навчання близько 420 людей, з яких ще 60 після того отримають статус інструктора і матимуть можливість далі навчати поліцейських у таких комунікаціях з громадськістю.

В першу чергу, ті кого навчатимуть, це патрульні та дільничі? Тобто первинна ланка?

— Так, це дільничні та поліцейські, які здійснюють патрулювання. Це поліцейські, які виїжджають оперативно на заходи, які здійснюють чергування під час проведення масових заходів. Тобто запобігти конфлікту на рівні підготовки і у разі цього уникнути загострення конфлікту. Це завдання якраз психологічної підготовки, яку будуть проходити поліцейські. Буде поглиблено вивчатися конфліктологія, тобто взаємодія між правоохоронцями і суспільством. Потім планується перетворити в такі самі зразково-показові всі 700 відділків поліції, які є в Україні. Цей проект нам допомагають здійснювати за рахунок в тому числі фінансування консультативної місії ЄС, структури ООН та безпосередньо шведські колеги.

Буде брати участь і держбюджет в фінансуванні цього проекту?

— Звичайно, ми плануємо те, що Нацполіцію будемо самі повністю фінансувати. Та більше того, допомагати іншим країнам, які цього потребують. Наразі Україна знаходиться в тій ситуації, коли ми вдячні нашим партнерам за допомогу, за те що вони дозволяють нам стартувати деякими хорошими, правильними проектами, прискорити наші реформи.

Чому для старту обрали саме Київську, Харківську та Львівську області?

— По-перше, тут є база для навчання та готовність офісів поліцейських. Рішення приймалося спільно українською стороною і нашими партнерами.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что реформа полиции в Украине полностью провалилась.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что реформа полиции привела к катастрофическим последствиям.