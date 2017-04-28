Где отдохнуть: в Киеве подготовили 38 мест для пикников с костром - Ткачук

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве 28-30 апреля ожидается пожарная опасность четвертого класса. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) призывают жителей и гостей столицы максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Практические советы и рекомендации, как не испортить отдых на природе себе и другим, в эфире радиостанции "Голос Столицы" дал глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Что означает четвертый уровень пожарной опасности?

— Это высокий уровень риска возникновения пожаров в лесопарковых хозяйствах исходя из погодных условий. Исходя из этого, на сегодняшний день не разрешено разжигать костер в лесопарковых хозяйствах, для того чтобы жители города могли спокойно отдохнуть, КП "Зеленбуд" приготовил на этот год 38 мест, в которых можно спокойно развести огонь.

Сотрудники лесопарковых хозяйств контролируют данную ситуацию. Поэтому прошу сознательности киевлян при отдыхе на природе.

Все зависит от погоды, или массовый отдых киевлян на свежем воздухе тоже является одним из критериев для объявления высокого уровня пожарной опасности?

— Нет, пожарный уровень расценивается исходя из погодных условий, что мы можем ожидать. Мы данную информацию получаем от гидрометцентра и, исходя из продолжительных теплых погодных условий, будет подсыхать трава, будет подсыхать хвойная подстилка на территории лесов, и из-за этого очень велика вероятность возникновения пожаров.

Высокая пожарная опасность может продлиться на майские праздники?

— Пока это прогноз погоды до 30 апреля, дальше будем следить и в зависимости от того, будут дожди или нет, приходит весна, будет лето, в этот период будет, естественно, повышенный уровень пожарной опасности в лесопарковых хозяйствах.

Начинается сезон пикников: какие ваши рекомендации?

— Моя просьба — не разжигать огонь в неразрешенных местах, проводить отдых, не разводя прямого огня.

В действительности, есть и в Киевской области в лесных хозяйствах подготовленные места, где можно спокойно разжечь костер и приготовить шашлыки. Если же вы выезжаете в такие неприготовленные места, то прошу воздержаться от разведения огня, не оставлять бутылки с водой, не мусорить и вести спокойный отдых.

Как найти эти обустроенные места, о которых вы говорите?

— Что касается города Киева, КП "Киевзеленбуд" приготовило электронную карту, есть перечень на сайте КП, то есть любой желающий может получить эту информацию. И желательно с ней ознакомиться прежде, чем вы выедете отдыхать на природу.

Какие службы будут работать в период пожарной опасности?

— Исходя из высокого уровня пожарной безопасности, все службы, начиная от сотрудников лесопарковых хозяйств и подразделений ГСЧС, приведены в повышенную готовность.

На данный момент ребята работают на тушении двух гектаров в Дарницком районе, на границе Дарницкого района с Броварами — трех гектаров травяной подстилки. Все службы находятся в повышенной готовности, готовы к возможным чрезвычайным ситуациям. И патрулирование проводится не только сотрудниками лесопарковых хозяйств, но и патрульной полицией.

Достаточно ли ресурсов?

— Не только ГСЧС получила новую технику, но и КП "Киевзеленбуд", лесопарковые хозяйства получили новые пожарные машины. Мы полностью готовы и обеспечены, сделан запас топлива, выполнены превентивные работы, например, больше 3000 километров минерализованных полос было сделано для остановки огня и чтобы не было возможности его распространения.

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Поэтому предварительная работа проведена, и мы готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в эфире радиостанции "Голос Столицы" врач, глава общественно организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко заявил, что после пожара на Осокорках в атмосферном воздухе появились химические вещества, которых там не должно быть.