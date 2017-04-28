Убирая мелких, зачищают для больших. Эксперт о сдаче лицензий банков

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Банки, которые не в состоянии докапитализироваться, могут добровольно сдать лицензию. Об этом заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, всего осталось около 34 банков, которые пока недокапитализировались к 200 миллионам гривен уставного капитала. Из этого количества 13 финучреждений — вообще очень мелкие банки. В Нацбанке сообщили, что год назад предлагали этим мелким учреждениям изменить бизнес-модель, либо искать другие альтернативы, однако никаких предложений к регулятору до сих пор не поступило.

Станет ли банковской сектор страны еще меньше и «чище», в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.

(публикуется на языке оригинала)

Якщо 13 дрібних фінустанов покинуть ринок, як це вплине на банківський сектор?

— Наразі 90 фінустанов покинуло сектор. Як це вплинуло на ринок? Ми бачимо, що ринок чистіше і цікавіше не став.

Я принаймні кажу про тих потенційних інвесторів, не просто на банківські активи, а взагалі інвесторів, які мали прийти у фінансову систему. Тому те, що відбувається наразі з приводу цих самих 13 озвучених банків, я думаю, що мова все ж таки йде про суттєве зменшення представництва фінустанов в інтересах більш крупного бізнесу, така банківська глобалізація.

Що це дає нам, як клієнтам, наразі? Краще не стало, це щонайменше, рівень клієнтського знижується і доволі стрімко знижується, технологічність банківського сектору, порівняно з трьома роками потому вона майже не змінилася, рівень насиченості банківськими продуктами та послугами населення значно зменшився, і це також наслідок тих дій, що відбувалися на ринку і продовжуються відбуватися останні три роки.

Якщо говорити про ці дрібні фінустанови, що це таке? Що вони собою представляють?

— Насправді, нема великої різниці, який за розміром банк. Важливо те, що він в собі несе. І коли банк створювався або існують наразі банки, які все ж таки обслуговують переважно бізнес якихось споріднених структур, то у разі, якщо вони нічого не порушують, що в цьому є поганого? На мій погляд, нема нічого поганого.

І досвід загальноєвропейський, і світовий досвід це тільки підкреслює, тому що існує безліч іноземних банків за кордоном, які є так званими містечковими, які доволі успішно працюють, просто у них є своя бізнес-модель. Вони не позиціонують себе як універсальні банки, які роблять все, що тільки заманеться. Вони розвиваються по своєму напрямку.

У нас, на жаль, ці функції, які зараз виконує НБУ по відношенню до банківської системи, вони якось вибірково беруться зі світового досвіду. Я розумію, що наразі, наприклад, в тому ж Казахстані відбувається також значне скорочення банківського сектору, з існуючих 36, якщо я не помиляюсь, банків там планують залишити тільки вісім. Але це інше середовище, це інший ринок.

Що стосується нас, то я не бачу проблем у тому, що нехай банк буде маленький, але він чесно і прозоро працює, чому йому не дати працювати? Пропонувати ті варіанти, які пропонуються наразі, або здавайте ліцензію, або що?

Наприклад, в тій же Росії як альтернативу для банків, там також доволі часто відбувається ліквідація, закриття банків, але там запропонували все ж таки альтернативу. З точки зору чого? У тебе залишається банківська ліцензія, але ти сам для себе обмежуєш той перелік банківських послуг і сервісів, які ти надаєш клієнтам. І виходячи з цього, що ризики для клієнтів стають значно меншими і вимоги доволі сильно пом'якшуються. І там не вимагають обов'язково: здавай ліцензію, або йди з кимось об'єднуйся.

Тобто інструментарій, який надається в іноземному середовищі банківським установам, він значно ширший і дієвіший ніж те, що наразі пропонується нацбанком нашої держави.

А яку ви дасте оцінку тим банкам, які існують на ринку? Наскільки хороші у них кредитні портфелі?

— Знову-таки, стереотипність. Так, дійсно, однією з основних функцій банківської системи, банків як таких, це передусім є операції з кредитуванням.

Але давайте зважати на те, що не потрібно міряти активи банків, передусім, лише його кредитним портфелем. Тому що є ще інші індикативи, які характеризують нормальну ефективність, або неефективність даного банку.

Якщо казати відверто, то наразі, якщо не брати, скажімо, суто іноземні банки, я не беру зараз російські, а західних груп, то 95% це все ж таки або погана якість кредитного портфелю існуючого, або недостатня. Але тут є об'єктивні чинники, не все можна міряти недбалим веденням фінансової господарської діяльності.

Є об'єктивні фактори, суттєве зменшення вартості активів, військові дії і багато іншого, але тут є ще один фактор, який безпосередньо залежить від НБУ, це те середовище, та можливість здійснювати операції з кредитування, які допомогли б банкам той неякісний, або поганий, або не дуже якісний кредитний портфель, який вони мають, покращити.

Тому що наразі що відбувається? Якісний кредитний портфель, який банки надбали ще до початку кризи, він вимивається, тобто він погашається, як і потрібно. Неякісний портфель залишається, його частка збільшується, тому виникає така думка, що все погіршується. Але якщо б НБУ змінив ті свої підходи до нормативів передусім, по кредитуванню, які наразі існують, банки б змогли нормально кредитувати, заміщуючи нормальні кредити новими кредитами, зменшуючи кількість і обсяги проблемної заборгованості, тому якщо казати про кредитну частину, про кредитні портфелі банків, то тут передусім якраз питання до самого НБУ: будь-ласка, дайте можливість, створіть умови, завдяки яким банки зможуть знову повноцінно кредитувати.

Чим зараз зумовлено зміцнення нацвалюти, і що буде з курсом в найближчому майбутньому?

— У найближчому майбутньому, я думаю, він збільшуватися не буде, десь приблизно статичний він буде.

Чому так склалося? По-перше, це отримання траншу, трошки поліпшення інвестиційного клімату з точки зору меседжу, дали безвіз, вже трошки якось стало цікавіше. І наразі відбувається період якраз не накопичення коштів клієнтами, а їх трата.

Відпустки, і все, що пов'язано з тим, що люди більш активно витрачають кошти, в тому числі і валюту, яку вони відкладали. Плюс до цього закінчення опалювального сезону, немає потреби закуповувати енергоносії, які ми традиційно закуповуємо за валюту, тому все це спричиняє пом'якшення тиску на національну валюту, менші очікування від купівлі іноземної валюти, і це все благотворно впливає на курс.

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Я думаю, що до осені якихось суттєвих коливань не буде, тобто курс національної валюти буде відносно стабільним порівняно від того, що ми бачили на початку року.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.

А эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что для развития малого и среднего бизнеса власти должны понять их важность для рынка.