Кабмин любит размахивать кнутом. Гаврилечко о квотах для 45-летних

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Минсоцполитики планирует ввести для работодателей квоты для людей старше 45 лет, рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

"У нас есть квоты для инвалидов. На каждом предприятии должны быть забронированы 4% персонала для людей с инвалидностью. Это же должно касаться людей определенных возрастных групп, которым нужно доработать и получить определенный страховой стаж, а их не берут из-за дискриминации по возрасту", — сказал министр.

По словам Ревы, работодатели будут заинтересованы брать на работу таких работников.

"Поскольку Рева, как пел Высоцкий «туп как дерево родился баобабом», то он априори не понимает механизмов функционирования различного рода инструментов, в том числе и квот. В случае с инвалидами это была часть государственной политики, а не отдельный инструмент сам по себе. Причем это квотирование существовало не в воздухе, а одновременно с государственной программой подготовки, переподготовки людей с инвалидностью: функционировало несколько центров реабилитации, в том числе и трудовой, которые инвалидов а) обучали новым специальностям, б) шла работа службы занятости по их трудоустройству. Одновременно выделялись средства технического оснащения рабочего места для инвалидов. Это было все параллельно", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, квотирование числа работников старше 45-лет и применение штрафов приведет к тому, что мелкий и средний бизнес перейдет на аутсорсинг.

"И те, кто раньше работал с наемными сотрудниками, теперь постараются работать без наемных рабочих либо по гражданским правовым договорам, либо через систему физических лиц предпринимателей, либо совсем "вчерную". Что касается крупных предприятий, то для них не проблема принимать людей старше 45, потому что, особенно для промышленных, там и так средний возраст рабочих превышает 50 лет. То есть, это уже будут полностью закрытые квоты, поскольку представителей рабочих специальностей у нас уже лет 10 никто не готовит, систему ПТУ развалили. Поэтому для кого это будет сделано — не понятно", — отметил эксперт, добавив, что сфера услуг не переварит такого количества граждан.

По мнению эксперта данная инициатива абсолютно бессмысленна и будет только способствовать дальнейшей тенизации рынка труда.

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"Если мы имеем в качестве инструмента воздействия исключительно "кнут" и никаких "пряников" это всегда приводит к обратному эффекту", — констатировал Гаврилечко.