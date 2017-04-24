Павлив о краткосрочном торжестве умирающей Европы жирных котов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 человек, однако во второй тур вышли только двое — экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки.

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает, что результаты первого тура выборов могли быть частично сфальсифицированы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вряд ли можно утверждать, что эти выборы были честными и полностью демократичными. Организация голосования и подсчета голосов при видимой их стройности и легкости сквозит огромными дырами для манипуляций, весь медиа пул страны работал на Макрона, с помощью формирующих липовых экзит-полов через Бельгию весь день голосования шел добор голосов за Макрона, весь интернет был забит ими начиная с 12 часов дня и это, безусловно, сыграло свою роль", — отмечает эксперт.

По мнению Павлива, победителем президентской гонки во Франции станет Эммануэль Макрон.

"Что дальше? Дальше победа Макрона 7 мая с приличным отрывом, эдак 60 на 40. Краткосрочно, для нас, это конечно же совсем плохо, но терпение и труд все перетрут. Что еще позже Краткосрочное торжество умирающей Европы жирных котов на американском поводке. И парламентские выборы во Франции, на которых, вполне вероятно, сформируется большинство совершенно оппозиционное хлыщу Макрону. А дальше еще интереснее. Старой Европе не бывать, и это прекрасно", — подытожил он.

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