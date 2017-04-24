Корнейчук: кто и когда заставит Порошенко выполнить минские соглашения

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что инцидент с автомобилем СММ ОБСЕ, в котором погиб представитель миссии, свидетельствует, что о выборах в Донбассе говорить пока невозможно.

"Технология Банковой по саботажу выполнения "Минска" сейчас заключается в том, чтобы максимально тянуть время, реально ничего не делать, но поддакивать Западу о важности Минских соглашений. И при этом — оттягивать встречу в "нормандском формате"", — написал на своей странице в Facebook политтехнолог Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, Порошенко делает ставку на смену лидеров Франции и Германии. То есть — стран-гарантов Минских соглашений.

"Сейчас состоятся выборы президента Франции. Кто бы не выиграл, есть большой вопрос: а захочет ли новый президент продолжать политику Олланда в отношении "Минска"? Плюс — пока закончатся разные процедурные вопросы вступления в должность, пока новый президент Франции разберется с внутренними проблемами. Так и пройдут месяцы. Осенью парламентские выборы в Германии. Порошенко надеется на победу Шульца, который также вряд ли захочет тащить на себе груз обязательств Меркель по "Минску"", — считает Корнейчук.

Как пояснил политический аналитик, в идеале Банковая собирается уже новым лидерам Франции и Германии предложить переписать "Минск". Путин, у которого весной 2018-го президентские выборы, не согласится. И Минские соглашения опять останутся простой бумажкой. Поэтому, подчеркнул политтехнолог, несмотря на общую позицию Трампа-Меркель, практически невозможно реально заставить Порошенко выполнять "Минск".

"Ради того, чтобы удержаться при власти, Порошенко откажется и от траншей МВФ, и от безвиза, и от угля с Донбасса. Главное — не допустить Донбасс голосовать на президентских выборах 2019-го. И эту ключевую позицию Порошенко мы все должны понимать", - заключил Корнейчук.

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