Пожар на рынке в Одессе был чрезвычайно сложным - ГСЧС

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Из-за масштабного пожара на рынке "Северный" в Одессе пострадали шесть человек, среди них двое полицейских.

Торговые точки загорелись вчера, 22 апреля, около семи вечера. Огонь распространился на площадь 700 квадратных метров.

Как его ликвидировали, насколько масштабные разрушения, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил (23 апреля — Ред.) начальник пресс-службы главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Андрей Мельник.

Можете подтвердить информацию о том, что пострадали 6 человек, в каком состоянии они сейчас?

— В 18 часов 29 минут 22 апреля поступило сообщение о пожаре на рынке "Северный". На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, работали по второму номеру сложности. На данный момент причины пожара выясняются. Площадь пожара составила более 700 кв. м. По сообщению потом вроде бы пострадало 6 полицейских, но во время пожара никто не пострадал. По нашим данным, они пострадали после патрулирования места происшествия уже после пожара.

То есть на месте была паника или они помогали спасателям? Из-за чего они пострадали?

— На месте пожара во время тушения пожара и после пожара никто не пострадал. Возможно, эти полицейские пострадали после того, как они патрулировали место ликвидации пожара, но это по нашим данным. Причины выясняются, на месте работает оперативно-следственная группа.

Пожар второго уровня сложности — что это означает?

— Это место с массовым пребыванием людей, это рынок, на котором пребывает очень большое количество людей. К сожалению, подъезды к месту пожара были ограничены, на сам рынок наши машины подъехать не могли, поэтому развертывали большие линии, чтобы достать до места пожара развертывали рукава, поэтому сложность пожара была очень большая, но, к счастью, удалось спасти огромную часть рынка. Это место с массовым пребыванием людей, поэтому работали по второму уровню сложности. Работало 11 единиц техники, 60 человек личного состава. В случае необходимости техника бы еще привлекалась.

Уже известно, какие нанесены убытки?

— Нет. Убытки еще будут выясняться, так же как и причины пожара.

В Одессе не впервые уже происходят пожары на рынках. Вы видите в этом какие-то причины, почему так происходит?

— К сожалению, согласно законам Украины, отменены проверки пожарной инспекции, поэтому мы не знаем почему. Может быть, это короткое замыкание, может быть, это халатность людей, то есть причин может быть огромное количество. Но на это есть экспертные группы, которые будут выяснять причины пожаров.

Что на данный момент происходит на территории Одессы и Одесской области? Погода стабилизировалась, удалось преодолеть все последствия непогоды?

— Практически – да. В тех населенных пунктах, которые еще отключены от света, работают сотрудники облэнерго. В целом ситуация в области контролируется. Погода наладилась, надеемся, что наконец-то наступит весна, поэтому все сотрудники, все подразделения главного управления и всех коммунальных служб работают еще в усиленном режиме, работает штаб оперативный во главе с губернатором Одесской области Максимом Степановым, поэтому надеемся, что все-таки непогода отступит и наступит в Одессе весна.

Ранее спецкор Голоса Столицы из Харькова Юрий Ларин сообщил, что ликвидация последствий непогоды в городе уже на завершающем этапе, а спецкор из Одессы Алексей Майоров сообщил, что в Одесской области спасатели за два дня вытащили 213 автомобилей из снежного плена.