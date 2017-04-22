Павло Зибров: не нужно лезть государственным языком в дом и в штаны

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в интервью "Украинской правде" предложил создать гетто для тех, кто не смог выучить украинский язык. По его словам, те, кто не может овладеть украинским, имеют "низкий IQ" и им можно поставить "диагноз "дебилизм". По его словам, такие люди "социально опасны" и их необходимо "отделить".

Некоторые из украинских эстрадных исполнителей отказались комментировать высказывания Олега Скрипки, наделавшие так много шума. Одни, сославшись на то, что ничего об этом не слышали, другие не хотят ничего говорить о своих коллегах по цеху. Известный украинский певец и композитор Павло Зибров объяснил в интервью РИА Новости Украина, что именно имел в виду Олег Скрипка, почему его неправильно поняли, и на каком языке должны общаться граждане страны.

Как вы можете прокомментировать заявление Олега Скрипки?

— Нужно смотреть, не вырваны ли его слова из контекста. Ясно, что Скрипка имел в виду, и я это поддерживаю, что дома вы можете говорить на любом языке, привычном с детства, на базаре, на работе — где угодно. Но если ты государственный чиновник государственного учреждения, если средства массовой информации, которые влияют, если реклама — первый вопрос должен быть на украинском, на государственном языке. Будь-то на радио, на телевидении, бигборды, реклама, которая висит на домах. Слава Богу, киевская власть приняла в первом чтении, что вся реклама должна быть на государственном языке. Это очень правильно, это и на государственном уровне нужно принять, не только в Киеве, во всех городах Украины. А то "парикмахерская"! Они что, не понимают, что такое "перукарня" в Украине? Понимают! Будьте добры заплатить штраф 700 гривен, не сменишь через месяц, еще раз заплатишь, потом почешешься и… "перукарня". И я за то, чтобы и в ресторанах, и в магазинах к вам обращались на государственном языке, как в Прибалтике, как повсюду, во всех странах мира. А если не понимаешь, переходят на английский. И у нас, если не понимают украинского, переходи на английский, на русский — это нормальные вещи. А они возмущаются! Чего возмущаться — вы живете в государстве Украина!

А как вы относитесь к тому, что нужно сгонять всех русскоязычных в гетто?

— Это глупость, конечно, про гетто. Иногда я тоже даю какие-нибудь интервью и что-то сболтну и думаю: ой, я и не заметил! А потом, блин, они наоборот все это взяли и расписали большими буквами, и подчеркнули, и в заголовок вынесли. Ё-пе-ре-се-те! Бывает человек в азарте, вы же понимаете!

Так Скрипка сказал про гетто, будучи в азарте?

— Да, а не по тому, что он так считает. Он артист. Я знаю, что когда меня о чем-то болезненном спрашивают, я могу много чего наговорить лишнего, ненужного.

И про гетто — это лишнее?

— Лишнее. Это просто смешно. Но я не думаю, что он серьезно сказал "гетто", как Сталин или Гитлер: "В гетто всех!". Можно и пошутить, образно сказать. Он же — художник. И "гетто" просто такой образ. Я не думаю, что "гетто" нужно воспринимать в прямом смысле, как Освенцим. Я не думаю, что он имел в виду "гетто — Освенцим и за проволоку" — это дуристика. Я на двести процентов в этом уверен. Это называется художественный образ. Из уст политика — это был бы Освенцим, а из уст артиста не про то речь шла. Так что не бейте его.

О ком же он говорил?

— Это про Азарова, который просто издевался над Украиной, смех на весь мир: разве так можно, чтобы премьер-министр и не владеть украинским языком, и не хотеть? Я не верю. Вот это называется дебилы. Потому что они вызов бросают. Все тот же главный мент Украины: я не буду, я не умею, я не хочу.

Вы Авакова имеете ввиду?

— Авакова. Ну что это? Это нормально? Пусть он скажет в Германии, что я немецкий не знаю, я буду по-русски или по-английски. Что ему бы сделали? Яйца бы открутили. А тут — вызов. И мы "хи-хи, ха-ха", но это не "хи-хи, ха-ха". Мы — государство Украина, давайте себя уважать, государственные чиновники. А к обычным людям, которых миллионы, мы не имеем никаких претензий, и не имеем права никаких претензий предъявлять.

УНИАН Павел Зибров

А какая ваша мечта об идеальной стране? Есть ли там люди, которые общаются еще на каком-то языке, не только на украинском?

— Еще раз подчеркну: общайтесь на, каком хотите языке. Мы говорим сейчас о государственных учреждениях, о государственных чиновниках, которые в любом городе должны общаться на государственном языке, и другого языка сейчас нет. Депутаты всех уровней — на государственном языке. Общайтесь, на каком хотите языке, на каком вам привычнее и удобнее — мы об этом вовсе не говорим, и об этом Скрипка не говорит — общайтесь! Но если это средства массовой информации, государственные учреждения, чиновники — извините — на государственном языке, и точка. Мы не выдумываем никаких новшеств. Никаких "скрипок" мы не выдумываем. А в быт, в дом и в штаны не нужно залазить ни к кому, и Скрипка об этом и не говорит. Это касается радио, телевидения — ведущие должны быть украиноговорящие.

Многие восприняли как оскорбление заявление о том, что если люди, которые не могут выучить украинский, обладают низким IQ, и им нужно ставить диагноз "дебилизм".

— Это они дурака валяют, что они в Украине не могут выучить украинский. Мы же взрослые люди, зачем такое говорить? Они просто не хотят выучить. Не хотят! Это не венгерский язык, и не финский! Русский они знают, а украинский не могут? Это даже не английский и не немецкий, где другие буквы и правописание. Это нежелание. И они бросают вызов государству Украина нежеланием выучить украинский. Повторюсь: нежелание депутатов, чиновников и всех руководителей. Мы не говорим про быт, никто не трогает быт, не прикасается к нему. А они "не хАтят". Так едьте себе в Ростов, в Воронеж, и нет вопросов. Но ты живешь тут, наше сало ешь, рожаешь детей, бизнес какой-то делаешь — выучи государственный язык, если ты государственный. А если ты продаешь на базаре кукурузу, говори, хоть на каком.

И в аптеке, и в магазине, и в ресторане можно на любом языке?

— Конечно! Но сфера обслуживания должна быть на украинском. Если только не понимают на украинском, нужно переходить на русский, английский — нет проблем. Но сначала, первый вопрос должен быть на государственном языке. Почему она сразу штокает мне? Ты же в Украине, тетка, приехала из села Пупкина и сидит штокает… Я говорю, девочка моя, ты откуда? Я с Борисполя, отвечает. Так чего ты штокаешь, ты украинский знаешь? И переходит, все нормально. А ей, оказывается, так привычно штокать. Привычку надо менять. Нам навязали эту привычку. Все, меняемся, учимся. И тут не нужно обижаться. Это руководитель должен сказать "переходим".

Как вы думаете, после таких заявлений поклонников у Скрипки убавится? Это ударит по его концертной деятельности?

— Думаю, не ударит. Наоборот, у него сейчас появится много поклонников, и антагонистов, конечно… Он бурю создал такую, но он имеет свою точку зрения, и сказал то, что некоторые бы постеснялись сказать, но у многих же это на уме. Тем более, за эти три года Путин много чего сделал для украинцев: мы стали больше украинцами и стали больше себя ощущать украинцами, патриотами, и нацией себя начали ощущать. Поэтому это нормальный процесс. Это еще один винтик: раз! и подкрутил. Идем дальше.