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    Интервью

    Павло Зибров: не нужно лезть государственным языком в дом и в штаны

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    Языковая зачистка. Табу на русский (91)

    (обновлено: )506110
    Олег Скрипка говорил о государственных чиновниках, не жалеющих выучить украинский, и слово «гетто» в его исполнении - это вовсе не Освенцим как таковой, а не более чем художественный образ, считает певец и композитор Павло Зибров.
    Павел Зибров
    УНИАН

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в интервью "Украинской правде" предложил создать гетто для тех, кто не смог выучить украинский язык. По его словам, те, кто не может овладеть украинским, имеют "низкий IQ" и им можно поставить "диагноз "дебилизм". По его словам, такие люди "социально опасны" и их необходимо "отделить".

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
    Скрипка банально пиарился и не следил за языком - Корнейчук

    Некоторые из украинских эстрадных исполнителей отказались комментировать высказывания Олега Скрипки, наделавшие так много шума. Одни, сославшись на то, что ничего об этом не слышали, другие  не хотят ничего говорить о своих коллегах по цеху. Известный украинский певец и композитор Павло Зибров объяснил в интервью РИА Новости Украина, что именно имел в виду Олег Скрипка, почему его неправильно поняли, и на каком языке должны общаться граждане страны.

    Как вы можете прокомментировать заявление Олега Скрипки?

    — Нужно смотреть, не вырваны ли его слова из контекста. Ясно, что Скрипка имел в виду, и я это поддерживаю, что дома вы можете говорить на любом языке, привычном с детства, на базаре, на работе — где угодно. Но если ты государственный чиновник государственного учреждения, если средства массовой информации, которые влияют, если реклама — первый вопрос должен быть на украинском, на государственном языке. Будь-то на радио, на телевидении, бигборды, реклама, которая висит на домах. Слава Богу, киевская власть приняла в первом чтении, что вся реклама должна быть на государственном языке. Это очень правильно, это и на государственном уровне нужно принять, не только в Киеве, во всех городах Украины. А то "парикмахерская"! Они что, не понимают, что такое "перукарня" в Украине? Понимают! Будьте добры заплатить штраф 700 гривен, не сменишь через месяц, еще раз заплатишь, потом почешешься и… "перукарня". И я за то, чтобы и в ресторанах, и в магазинах к вам обращались на государственном языке, как в Прибалтике, как повсюду, во всех странах мира. А если не понимаешь, переходят на английский. И у нас, если не понимают украинского, переходи на английский, на русский — это нормальные вещи. А они возмущаются! Чего возмущаться — вы живете в государстве Украина!

    А как вы относитесь к тому, что нужно сгонять всех русскоязычных в гетто?

    — Это глупость, конечно, про гетто. Иногда я тоже даю какие-нибудь интервью и что-то сболтну и думаю: ой, я и не заметил! А потом, блин, они наоборот все это взяли и расписали большими буквами, и подчеркнули, и в заголовок вынесли. Ё-пе-ре-се-те! Бывает человек в азарте, вы же понимаете!

    Олег Скрипка
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
    Соло в русскоязычном гетто. Соцсети поражены словами Скрипки

    Так Скрипка  сказал про гетто, будучи в азарте

    — Да, а не по тому, что он так считает. Он артист. Я знаю, что когда меня о чем-то болезненном спрашивают, я могу много чего наговорить лишнего, ненужного.

    И про гетто — это лишнее?

    — Лишнее. Это просто смешно. Но я не думаю, что он  серьезно сказал "гетто", как Сталин или Гитлер: "В гетто всех!". Можно и пошутить, образно сказать. Он же — художник. И "гетто" просто такой образ. Я не думаю, что "гетто" нужно воспринимать в прямом смысле, как Освенцим. Я не думаю, что он имел в виду "гетто — Освенцим и за проволоку" — это дуристика. Я на двести процентов в этом уверен. Это называется художественный образ. Из уст политика — это был бы Освенцим, а из уст артиста не про то речь шла. Так что не бейте его.

    О ком же он говорил?

    — Это про Азарова, который просто издевался над Украиной, смех на весь мир: разве так можно, чтобы премьер-министр и не владеть украинским языком, и не хотеть? Я не верю. Вот это называется дебилы. Потому что они вызов бросают. Все тот же главный мент Украины: я не буду, я не умею, я не хочу.

    Вы Авакова имеете ввиду?

    — Авакова. Ну что это? Это нормально? Пусть он скажет в Германии, что я немецкий не знаю, я буду по-русски или по-английски. Что ему бы сделали? Яйца бы открутили. А тут — вызов. И мы "хи-хи, ха-ха", но это не "хи-хи, ха-ха". Мы — государство Украина, давайте себя уважать, государственные чиновники. А к обычным людям, которых миллионы, мы не имеем никаких претензий, и не имеем права никаких претензий предъявлять.

    УНИАН
    Павел Зибров

    А какая ваша мечта об идеальной стране? Есть ли там люди, которые общаются еще на каком-то языке, не только на украинском?

    — Еще раз подчеркну: общайтесь на, каком хотите языке. Мы говорим сейчас о государственных учреждениях, о государственных чиновниках, которые в любом городе должны общаться на государственном языке, и другого языка сейчас нет. Депутаты всех уровней — на  государственном языке. Общайтесь, на каком хотите языке, на каком вам привычнее и удобнее — мы об этом вовсе не говорим, и об этом Скрипка не говорит — общайтесь! Но если это средства массовой информации, государственные учреждения, чиновники — извините —  на государственном языке, и точка. Мы не выдумываем никаких новшеств. Никаких "скрипок" мы не выдумываем. А в быт, в дом и в штаны не нужно залазить ни к кому, и Скрипка об этом и не говорит. Это касается радио, телевидения — ведущие должны быть украиноговорящие.

    Скрипка Страдивари
    RIA News Целик | Перейти в фотобанк
    В гетто, все в гетто. Бесславный конец группы "ВВ" и Скрипки

    Многие восприняли  как оскорбление заявление о том, что если люди, которые не могут выучить украинский, обладают низким IQ, и им нужно ставить диагноз "дебилизм".

    — Это они дурака валяют, что они в Украине не могут выучить украинский. Мы же взрослые люди, зачем такое говорить? Они просто не хотят выучить. Не хотят! Это не венгерский язык, и не финский! Русский они знают, а украинский не могут? Это даже не английский и не немецкий, где другие буквы и правописание. Это нежелание. И они  бросают вызов государству Украина нежеланием выучить украинский. Повторюсь: нежелание депутатов, чиновников и всех руководителей. Мы не говорим про быт, никто не трогает быт, не прикасается к нему. А они "не хАтят". Так едьте себе в Ростов, в Воронеж, и нет вопросов. Но ты живешь тут, наше сало ешь, рожаешь детей, бизнес какой-то делаешь — выучи государственный язык, если ты государственный. А если ты продаешь на базаре кукурузу, говори, хоть на каком.

    И в аптеке, и в магазине, и в ресторане можно на любом языке?

    — Конечно! Но сфера обслуживания должна быть на украинском. Если только  не понимают на украинском, нужно переходить на русский, английский — нет проблем. Но сначала, первый вопрос должен быть на государственном языке. Почему она сразу штокает мне? Ты же в Украине, тетка, приехала из села Пупкина и сидит штокает… Я говорю, девочка моя, ты откуда? Я с Борисполя, отвечает. Так чего ты штокаешь, ты украинский знаешь? И переходит, все нормально. А ей, оказывается, так привычно штокать. Привычку надо менять. Нам навязали эту привычку. Все, меняемся, учимся. И тут не нужно обижаться. Это руководитель должен сказать "переходим".

    Как вы думаете, после таких заявлений поклонников у Скрипки убавится? Это ударит по его концертной деятельности?

    — Думаю, не ударит. Наоборот, у него сейчас появится много поклонников, и антагонистов, конечно… Он бурю создал такую, но он имеет свою точку зрения, и сказал то, что некоторые бы постеснялись сказать, но у многих же это на уме. Тем более, за эти три года Путин много чего сделал для украинцев: мы стали больше украинцами и стали больше себя ощущать украинцами, патриотами, и нацией себя начали ощущать. Поэтому это нормальный процесс. Это еще один винтик: раз! и  подкрутил. Идем дальше.

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