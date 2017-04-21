Новый шквальный ветер наделал беды в Одесской области - ГСЧС

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает об ухудшении погодных условий в ряде областей: Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и других. Ожидаются сильный ветер и мокрый снег.

Накануне непогода добралась и до Одесской области. В связи с этим, с четверга в школах Одессы отменили занятия. Из-за сильных снегопадов в городе возникли проблемы с дорожным движением, произошли десятки аварий, а без электроснабжения остались почти 60 городов области.

О ситуации в Одесской области сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы начальник пресс-службы главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области Андрей Мельник:

"По состоянию на 12 часов ситуация в городе и области более-менее стабильная. До сих пор запрещено движение большегрузных крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования и государственного значения, Одесса-Киев на участке от поселка городского типа Любашовка до Одессы. Движение ограничено до особого распоряжения со вчерашнего дня. На 13 часов в связи с сильным ветром произошло замыкание электропроводов с последующим срабатыванием защитной автоматики. Отключены 351 населенный пункт районов области. На месте работают 157 бригад облэнерго. Также на дорогах области продолжается изъятие из снежных заносов и бездорожья автомобилей. Всего на данный момент извлечено дорожными службами и подразделениями государственной службы в Одесской области 111 автомобилей, порядка 350 человек, из которых 57 — дети. Всего привлекалось более 20 единиц техники от главного управления и более 70 спасателей.

В целом по области местами снег. В южных районах небольшой дождь, но пока сильного ухудшения погодных условий нет. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме под руководством главы Одесской ОГА Максима Степанова. Все подразделения работают в усиленном режиме. На трассе Одесса-Кучурган есть заносы. Там работают дорожные службы, для того чтобы расчистить дорогу и машины могли свободно двигаться. Накануне из-за непогоды на бок перевернулся рейсовый автобус на трассе Белгород-Одесса. В результате пострадали пять человек. Они были доставлены в районную больницу. Трое отказались от госпитализации. Одна из пострадавших получила перелом, вторая женщина получила сильный ушиб и находится в районной больнице.

На пляжи мы не рекомендуем выходить в эти дни при сильном ветре и метели. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных. Водителей просим ограничить выезд как по городу Одессе, так и за его пределами. На море шторм порядка четырех баллов, поэтому мы просим местных и отдыхающих быть аккуратными и не подходить близко к воде, чтобы их не смыло волной. Плохо, что не все прислушались к нашим призывам, потому что много машин попало в заторы. Мы предупреждали водителей не выезжать. Особенно просили тех, кто перешел на летнюю резину. Но итогом является наша усиленная работа", — сказал Мельник.

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Ранее директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Голоса Столицы, что в проблемных регионах водители должны воздержаться от поездок еще два дня, поскольку неблагоприятные погодные условия прогнозируют до воскресенья.