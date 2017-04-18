На усиление власти Эрдогана Украине лучше пока не реагировать - политолог

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Турецкая оппозиция намерена оспорить результаты воскресного референдума. Об этом заявил вице-президент самой крупной оппозиционной Республиканской народной партии Бюлент Тезджан.

Тем временем в крупных турецких городах продолжаются акции протеста людей, недовольных усилением власти Реджепа Таипа Эрдогана. А вице-премьер-министр страны Нуман Куртулмуш заявил, что правительство на три месяца продлевает режим чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки военного переворота в июле прошлого года.

Референдум по внесению изменений в Конституцию прошел в Турции 17 апреля. По предварительным данным, почти 51,5% граждан поддержали предложенные поправки. Они позволят действующему президенту Эрдогану занимать свою должность до 2029-го года.

Международные наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях во время голосования.

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп уже поздравил турецкого коллегу с результатами референдума.

Результаты референдума в Турции и их последствия прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Владимир Воля.

Удастся ли оппозиции оспорить результаты референдума? Или уже все решено?

— С поздравлением Трампа не стоит спешить. Это сообщение пока что было по информации турецкого агентства, А "Рейтерс" сказали, что был разговор двух президентов. Но, по сути, больше пока ничего не сообщили. То есть посмотрим официальное сообщение Белого Дома. Когда появится, тогда можно будет говорить о том, что как поздравил Трамп Эрдогана.

Относительно оспаривания, то, скорее всего, ничего у оппозиции не получится. Хотя Республиканская Народная Партия вторая по численности, но она имеет почти в 2,5 раза меньше голосов, чем партия президента Эрдогана, партия "Справедливости и развития". То есть будет попытка оспорить. Там называли цифру и 35% участков, и мотет дойти до 60% участков, на которых будут оспорены результаты. И, в общем-то, сейчас закручивается новый конфликт в Турции, новая фаза разворачивается. Я не думаю, что у оппозиции получится с опротестованием результатов. Скорее всего, Эрдоган будет настаивать на своем. Сейчас он, фактически, проводит информационную кампанию, когда обвинил и сказал: знайте свое место, международным наблюдателям. То есть он демонстративно дрейфует от Европы и использует это для консолидации своих сторонников в Турции и за ее пределами.

Результаты референдума с разницей буквально в 2% — это свидетельствует о расколе в турецком обществе. Будет ли Эрдоган пытаться преодолевать этот раскол или будет еще больше закручивать гайки?

— Преодолевать раскол можно только в том случае, если отказаться от намерений превратить Турцию в президентскую республику, при этом с несбалансированной системой власти. Поэтому вряд ли тут стоит ожидать каких-то примирительных шагов, которые бы действительно смогли бы успокоить турецкое общество. Я думаю, что конфликт буде закручиваться. Вот сегодня сказали, что еще на три месяца продляют чрезвычайное положение. Благодаря этому положению удается нейтрализовать значительную часть оппозиционных к Эрдогану людей. И я думаю, что, скорее всего, после истечения 10 дней, ближе к лету внутриполитический турецкий конфликт будет выходить в новое качество.

Изменения в Конституцию должны вступить в силу после президентских выборов в 2019-ом году. Может ли Эрдоган провести досрочные президентские выборы?

— После того, как изменения будут внесены в Конституцию, должны пройти выборы одновременно президента и парламента. То есть пока что следующий шаг после референдума — это имплементация того, что одобрено на референдуме уже в текст Конституции, в законодательную базу. И только после этого уже можно говорить о принятии решений о выборах. Но, я думаю, что Эрдоган не будет спешить, он дождется 2019-го года. То есть зачем он будет лишать себя дополнительного года, двух лет президентского правления еще по старой системе власти. Он может попытаться досидеть спокойно срок по нынешней системе, а потом в 2019-ом году пойти еще на два президентских срока по новой системе.

Как Запад будет реагировать на усиление полномочий Эрдогана? Стоит ли ожидать изменения в отношениях между Брюсселем и Анкарой, Вашингтоном и Анкарой?

— Я не думаю, что терпение Брюсселя, Европы в целом будет бесконечным. Уже мы видим то, что отношения серьезным образом изменились еще до референдума. Особенно накаляла отношения эта ситуация с агитацией на территории ряде европейских государств. Я думаю, что возврата к тем отношениям, которые были раньше, не будет. Вместе с тем, я думаю, что сейчас в Европе думают над тем, что делать дальше с политикой на турецком направлении. Однозначно, Европа должна будет продемонстрировать какую-то негативную реакцию на вот это вызывающее заявление и поведение Эрдогана. Потому что положение обязывает.

А Вашингтон?

— Вашингтон тоже, я думаю, пока раздумывает. У Вашингтона ситуация, наверное, диктуется тем, что у них сейчас главная задача — это Ракка, а вот тогда, когда уже станет понятно, что с Раккой вопрос завершен, это где-то середина-конец лета, может, начало осени. Я думаю, что сейчас Вашингтон пока еще вырабатывает позицию, как поступить по итогам референдума, и когда резко отреагировать. Дело в том, что и Эрдоган тоже снова изменил свое подведение в отношении США. Если после химической атаки 4 апреля он верноподданнические заявления в адрес США озвучивал, то несколько дней назад оказалось, что возбуждены уголовные дела против американского сенатора, судьи и еще ряда граждан из-за Гюлена. Камни преткновения снов начали выходить на первый план.

Один из первых зарубежных визитов Эрдогана после этого референдума — визит в Украину. Каким образом могут измениться украинско-турецкие отношения? Канал Ruptly TV на Youtube Ликование Стамбула в связи с результатами референдума в Турции

— Нам лучше сюда не влезать, потому что тут все идет в сторону еще большего обострения отношений между Турцией и Западом в целом. То есть как с Европой, так и США. Кроме того, нам совершенно не нужны внутриполитические проблемы. Вот, кстати, очень скользкий момент — требовали ли у наших властей власти Турции закрыть какие-то организации, связанные с движением Гюлена. Поэтому, фактически, Эрдоган превращается в диктатора в глазах Запада. А, может быть, даже и чем-то даже больше, чем Эрдоган. Поэтому тут лучше в политику не вдаваться. Приедет, его нужно встретить, Украине важны более прагматичные вопросы. Такие как зона свободной торговли, такие как непризнание Крыма за Россией и тому подобное. То есть встретить, поговорить, подписать важные экономические соглашения выгодные и не влезать в большую геополитику.

Не кажется ли вам, что уже есть тенденция в мире по поводу усиления полномочий президентов? Доберется ли эта тенденция до Украины?

— Это несколько разные ситуации. В Турции и в Азербайджане — похожие ситуации. Если говорить о Молдове, то в Молдове парламентская республика. Поэтому понятно, что там система власти в таком состоянии еще формирования находится. И не понятно, получится ли с этим референдумом что-то или нет. А вообще тенденция существует. И еще одна тенденция, которая на референдуме в Турции была продемонстрирована, это разделенность общества. Также Brexit, референдум по поводу выхода Британии с результатом 51 с хвостиком — за, а 48 с хвостиком — против. То же самое касается выборов в США с небольшими перевесами. Поляризация очень серьезная общества. В Турции это тоже показательно.

Ранее эксперт-международник Анна Шелест в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что скандалами в Европе политическая партия Эрдогана ищет аргументы в пользу расширения полномочий президента.