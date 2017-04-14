Минусы и плюсы закона о рынке электроэнергии. Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Энергетический день в парламенте. Народные депутаты в четверг, 13 апреля, приняли в целом закон о рынке электроэнергии, но отказались назначать членов конкурсной комиссии, которая будет выбирать кандидатов в НКРЭКУ. При этом горячо спорили, блокировали трибуну, обменивались взаимными обвинениями и кнопкодавили.

Насколько эффективным был день в парламенте, к каким последствиям позитивным или негативным приведет закон об электроэнергии, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Батькивщина", представитель топливно-энергетического комитета ВР Алексей Рябчин.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Буде фракція оскаржувати голосування за цей документ?

— По-перше, ви, дійсно, правильно сказали: сьогодні відбулась чергова показова акція нової коаліції, коли БПП з "Народним фронтом", разом з Опозиційним блоком, там є така компанія ДТЕК, яка врахувала всі свої забаганки на цьому ринку електроенергії. Разом з Радикальною партією, яка на зарплаті у Ахметова, і це дивне таке явище, тобто публічно критикувати коаліцію, публічно критикувати президента, а потім голосувати. Я думаю, що люди в нас недурні, вони розуміють гру на публіку. От дві такі олігархічні групи. От ми бачили, що 277 голосів. Я працюю в цьому паливно-енергетичному комітеті і відпрацював закон як професіонал, я подав більш, ніж 100 правок, 40% моїх правок було враховано в комітеті. В мене дуже контраверсійне відношення до цього законопроекту, однак я відпрацював з експертами, зі своєю командою кілька днів. І коли я зареєстрував правки і мені просто не дали їх навіть озвучити, щоби люди знали, за що ми боремось, що там в цьому законі. Я можу порівняти поведінку спікера з поведінкою спікера Рибака 16 січня, коли партія сказала: надо і руками голосувалось. Так тут не партія. Я не вірю, що спікер Парубій діє в інтересах олігархічних кланів та монополістів, і він так ганьбить себе. І я дуже обурений, що він просто не дав фахово виступити.

До речі, там була, наприклад, правка, яка стосувалась того, щоби на ринок не виходили компанії міського транспорту – тролейбуси, трамваї, які носять соціальне значення. Я б із задоволенням хотів би, щоб у нас був оновлений транспорт, у нас були оновлені ціни і в людей були європейські зарплати. У нас громадський транспорт носить і соціальне навантаження. Я хотів забрати з ринку їх, щоб можна було встановлювати врегульований тариф і навіть віце-прем’єр Зубко, який був залі, підійшов і сказав: я підтримую цю правку, давайте за неї голосувати. А її просто не дали навіть поставити на голосування. Чому? Голоси були, але була перерва дві години, вже хотілось в туалет коаліції збігати, поїсти. Півгодини вони не забажали зачекати, щоб піти по всій процедурі, і це дуже серйозний сигнал для парламентаризму.

Була пропозиція зачинити двері і не випускати. Це жартома, але говорили.

— Риба гниє з голови. Коли таке керівництво, коли пробачається все, бачать, що є кнопкодавство і не реагують на це жодним чином… Я пам’ятаю, деякі з них були в опозиції і також із шашками бігали, блокували трибуну місяцями за кнопкодавство. А коли сіли в це крісло, як людей змінило. Для мене як для молодого політика це урок, щоб ніколи не ганьбити себе такою поведінкою, як була сьогодні. А що стосується самого закону, то, на жаль, імплементація ринкових, повністю лібералізованих таких законів в Україні при непрацюючих інституціях – АМКУ, судовій гілці влади, правоохоронній системі, воно призведе до одного, на жаль, – до того, що для людей будуть підвищені тарифи, а великі підприємства, які мають можливість і юристів наймати, і заключати довготермінові контракти, вони будуть, можливо, купувати дешеву атомну енергію.

Коли ми побачимо підвищення тарифів, якщо воно буде?

— До речі, три роки тому проголосований вже законопроект про ринок електричної енергії, закон номер 663, якщо я не помиляюсь. Він також пролобійований ДТЕК, минулим керівництвом. Він не імплементований, тому що те, що проголосовано, неможливо було імплементувати. Я сподіваюсь, що речі, які складно буде імплементувати, буде перехідний період, за який в ручному режимі буде з певними відсотками ця енергія розподілятись і ринок вступає в силу з 2019-го року.

Ці ринкові моделі – ринок газу, регулятор, ринок електроенергії, можливо впроваджувати в країнах… В Польщі воно запрацювало, однак це повинно обов’язково йти при зростаючій економіці, при відсутності кризи, коли у людей статки підвищуються і тоді за цими статками підвищуються трошечки тарифи. А зараз що в нас? 3200 якісь міфічні, хоча з податками ще менше людям дали деяким категоріям і зараз цими тарифами, абонплатами тощо забирають. Ви знаєте, нашуміла історія з абонплатою за газ. Просто на людей по 50, по 100 гривен на лічильник намагався регулятор, якого ми заслуховували в ВР, поставити на цю абонплату.

Деякі нардепи стверджують, що це було зобов’язання перед МВФ.

— Я спілкувався з представниками МВФ. Є там такі структурні маяки, які важливі для нас, і вони рекомендовані МВФ, тобто це пропозиції міжнародної фінансової інституції, яка каже, що це працює. А є речі, які подають наші урядовці, кажучи, що таким чином вони будуть балансувати бюджет, таким чином вони будуть забивати додаткові надходження в бюджет, і саме абонплата – це не рекомендація МВФ, це уряд подав, підписав Гройсман, підписав президент, підписала Гонтарева.

Треба реформувати, дійсно, ринок, нашу енергетику, яка найбільш монополізована, найбільш олігархізована, однак такими законами ми даємо шанс тільки монополістам. Коли в нас є корпорація НАК "Енергоатом", яка володіє всією потужністю атомної генерації, вона продається зараз задешево. Є в нас державна корпорація, яка продає електроенергію, гідроресурси і є приватна структура ДТЕК, яка виробляє теплову генерацію і 70% вони контролюють. Про які ми кажемо ринкові відносини тут? Про якого споживача ми тут кажемо? Споживач просто тут не захищений абсолютно, я можу сказати.

Хто з депутатів кнопкодавив?

— Так, дійсно, сьогодні було ганебне явище, яке пов’язане з тим, що обирали людей, які будуть обирати членів регулятора. Коаліція привела дуже поважних людей, таких старців з сідинами, вони сиділи у нас в залі і треба було зібрати під них голоси. І голоси за них давали виключно Опоблок, БПП і "Народний фронт". Не вистачало голосів і депутати з БПП голосували за чотирьох нахабно, коли їх знімали…

А хто саме?

— Це був депутат Дубневич, якщо я не помиляюсь, з БПП, це був депутат Гусак з Опоблоку, який кнопкодавив за чотирьох. Коли до нього підійшла пані Кужель і сказала: що ти робиш, за чотирма картами голосуєш, він її навіть вдарив, коли вона намагалась завадити голосувати. Тобто в нас настільки там було агресивно.

Закон про ринок електроенергії, що він дасть споживачам і українській енергетиці, прокоментував народний депутат від фракції БПП, заступник голови регламентного комітету парламенту Володимир Арешонков.

Чому злагоджено голосували і опозиційні фракції, і провладні? Тимошенко заявила, що де-факто всі побачили створення нової коаліції.

— Я вже давно перестав реагувати на висловлювання наших лідерів політичних фракцій, тому що це іноді абсолютно заяви популістські, які ніякого змісту за собою не несуть, тому питання не в заявах, питання в голосуванні. Тут ви правильно сказали, що, не зважаючи на те, що сьогодні короткий день, дуже великі протиріччя і постійні тертя між політичними фракціями. Бувають такі голосування, які об’єднують практично зал. Я відразу хочу сказати, відкинувши всі дурні інсинуації стосовно купівлі, продажу когось тощо, голосували депутати зі всіх абсолютно фракцій, позафракційні, тому що законопроект надзвичайно важливий. Він стосується майбутнього енергетичної галузі України і там, дійсно, революційні речі, які дозволяють зруйнувати ринок монопольний цих послуг. Не можна продовжувати, щоб роками одні й ті самі олігархи тримали в руках повністю ринок, який приносив їм мільярди гривен. Це колись треба було руйнувати і в цьому нас підтримали абсолютно всі європейські країни, експертні групи. Тому всі висловлювання пані Тимошенко або ще когось – це я не хочу коментувати. Сьогодні цей закон об’єднав зал.

Як ви вмовляли, щоби вони допомогли з підтримкою?

— Ніхто нікого не вмовляв. В кожній фракції проводяться попередньо обговорення тих законопроектів, які будуть виноситись на голосування. Кожна фракція збирається на своє таке засідання, обговорення і ми цей закон обговорювали, голосували на фракції, визначились практично стовідсотково, що всі його будуть підтримувати. От і все. Аналогічне рішення прийняли, як виявилось, і всі, більшість інших фракцій. Так що цей закон важливий.

З фракції БПП утримався, не голосував колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник.

— Я вам хочу сказати, що якщо ви для цікавості піднімете голосування пана Пинзеника, знаєте, який відсоток його не голосування у ВР? Я боюсь помилитись, але, думаю, що 95% законів він не голосує. Це його особиста позиція. Він як міністр бувший фінансів, як людина, яка дуже серйозно підходить, він ретельно вивчає і там, де, з його точки зору, з його, ще раз підкреслюю, є якісь не такі бачення, як він би вважав, він не голосує. Але, ще раз кажу, це право кожного депутата. Якщо підходити до аналізу глибокого, багато законопроектів мають певні і позитивні, так і певні, можливо, недопрацьовані моменти. Це наша біда з тим, що сьогодні ми маємо змінити правила підготовки законопроектів.

Кілька разів порушували регламент: коли голосували з приводу обрання представників до конкурсної комісії, яка обиратиме кандидатів до НКРЕКП, кнопкодавили, а другий раз, коли голосували за сам закон про ринок електроенергії, то кажуть, що розглянули не всі правки.

— Дійсно, низка депутатів помітили порушення під час голосування, що хтось голосував за сусідів. Так буває. Регламент передбачає такі речі. Якщо виявляються факти, зразу головуючий ставить питання на переголосування. Ми, дійсно, переголосовували, голосів було менше, тому я не виключаю, що це було, і ми виключили ці моменти, тобто головуючий зробив все по регламенту, по першому питанню, про яке ви говорили. Тепер стосовно ринку електроенергії. Ми чекаємо, я маю на увазі регламентний комітет, чекає від тих, хто вважає, що були порушення регламенту, офіційної заяви. Ми на комітеті у відповідності до, знову ж таки, регламенту будемо розглядати, якщо такі заяви надійдуть. Мій особистий висновок такий. Дійсно, певні, скажімо так, недоречності, певна поспішність в діях ВР була. Основні правки були проголосовані спочатку, вони набрали, між іншим, майже280 голосів і було зрозуміло, що закон буде проголосований. Але, як завжди, ця поспішність, бажання швидше і головуючий, як на мене, поспішив, тому що там залишалось доголосувати за правки, хай вони були не значні, були другорядні, але можна було завершити голосування і тоді б ні у кого б не було ніяких претензій. А так там декілька, дійсно, було недоголосовано.

Теоретично це може стати приводом, щоби оскаржити?

— Це може бути приводом для розгляду, але я вам зразу можу сказати, що навіть якщо комітет регламентний прийме рішення, а ми можемо таке прийняти, що регламент був певною мірою порушений, далі це питання виноситься до сесійної зали і депутати не змінять свого рішення. Закон залишиться в силі.

Це була різниця не в один-два голоси.

— Так, безперечно, але я погоджуюсь, що потрібно витримувати регламент, не потрібно спішити. Ще б годину посиділи, доголосували б, і ні в кого б не було ніяких питань.

Проголосували за звільнення Білоуса. Чи його не потрібно було його заслухати? Тут дотримались процедури?

— Тут дотримались. У нас не передбачено обов’язкове заслуховування при затвердженні процедури звільнення голови Фонду державного майна. Ми обов’язково заслуховуємо звільнення генпрокурора – це те, що прописано в регламенті. А стосовно цієї посадової особи немає. За бажанням депутатів, можливо, за логікою, я б теж хотів почути, що він робив або не робив в цей період. Але проголосували і звільнили.

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