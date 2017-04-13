Бунт пассажиров. Электрички не интересуют киевскую власть - Шульмейстер

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Жители поселка Барышевка на Киевщине около 6:00 12 апреля перекрыли железную дорогу. По данным "Укрзализныци", движение электропоездов было заблокировано более 2,5 часов. В результате произошла задержка нескольких пассажирских поездов.

В "Укрзализныци" отметили, что причиной препятствования движению электропоездов стало "недоразумение между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком относительно повышения тарифов на автоперевозки". На Киевщине продолжается забастовка маршрутчиков, которые не соглашаются с тем, что областная администрация заставляет их снизить тарифы на перевозки.

В среду вышли на рейсы не все маршрутные такси и пассажиры отправились на железнодорожную станцию, чтобы ехать в столицу пригородным электропоездом "Яготин – Киев". Всем желающим не хватило места из электричке, возмущенные люди окружили поезд и вышли на пути.

В "Укрзализныце" уже сообщили, что планируют рассмотреть возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах. Будет ли это решением проблемы, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

В этой ситуации кто виноват и кто должен нести ответственность?

— Мне очень было бы интересно узнать, на кого полиция открыла уголовное дело.

Есть уголовное дело, но нам не понятно, кого оно касается: это будут блокировщики или это будет "Укрзализныця", киевская ОГА… Какой вариант из этих трех?

— Начнем с начала. Дело в том, что вот эти местные перевозки возле больших городов электричками – это социальные перевозки, которые абсолютно коммерчески не выгодны и являются предметом как раз компенсаций, которые граждане как раз получают или должны…

То есть это предмет как раз социальных компенсаций. Грузовые перевозки покрывают или должны покрывать минус от работы пассажирских поездов, в том числе, прежде всего, это касается электричек.

То, что касается Киева, по идее, должен был быть самым наименее проблемным участком по электричкам, потому что здесь довольно большой пассажиропоток, если сравнивать с другими городами и здесь, по идее, эта проблема должна была быть либо меньше, либо отсутствовать.

Однако, когда я работал в Мининфраструктуры, то, к сожалению, увидел, насколько киевская власть не хотела заниматься этим видом транспорта, потому что это, во-первых, убыточно, во-вторых, это довольно много головной боли. То, что мы сейчас видим, — и была попытка передать управление электричками в "Укрзализныцю".

Так вот, как я уже сказал, этот вид транспорта является дотационным. То, что касается маршруток, то маршрутки, чаще всего – это частные перевозки и ехать или не ехать – это определяется ценой билета, которую тоже власть пытается контролировать.

То есть это эффект, который создается, то, что мы сегодня (12 апреля — Ред.) имели, по сути, социальный микровзрыв, это в результате того, что, с одной стороны, существует попытка ограничения роста на перевозки, с другой стороны, рост издержек у участников, связанных с содержанием тех же маршруток, потому что какие у нас дороги, все знают, и это, естественно, отображается на ускоренной амортизации, износе оборудования. Поэтому, возможно, частники решили показать, что они могут препятствовать ограничению роста цен на билеты.

И как результат осталась только железнодорожная альтернатива?

— То, что вы сказали, количество людей, купивших билеты и количество людей, которые пытались зайти в поезд, совершенно несопоставима – это как раз результат, в том числе, того, что у нас большие группы населения имеют льготы, которые, к сожалению, до сих пор не монетизируются.

Идея была давно и она, к сожалению, еще не реализована. То есть каждый человек, который имеет право на льготы, получал бы их в виде денег, принимал бы решение – покупать билет на электричку или на маршрутку или идти пешком.

Вот результат отсутствия монетизации льгот. Это должен проводить Минсоцполитики. Этого пока не сделано. Поэтому, видимо, такая разница между количеством людей, которые купили билеты и которые хотели ехать.

Напомним, ранее эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что российские банки блокируют не для понижения цены, потому как к потенциальным собственникам слишком много требований, и банки и так недорого стоят.