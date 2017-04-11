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    Интервью

    Гонтарева стала слишком тяжелым политическим багажом для власти – политолог

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (119)

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    Политолог Петр Олещук заявил, что заявившая об отставке Валерия Гонтарева стала неугодна руководству страны только с политической точки зрения, а новый глава регулятора проблемы Украины не решит.
    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Председатель Национального банка Валерия Гонтарева официально подтвердила, что написала заявление об отставке. По мнению главы НБУ, свою задачу она выполнила. Также Гонтарева заверила, что других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.

    Заявление об увольнении главы НБУ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Петр Олещук.

    (публикуется на языке оригинала)

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    Раніше повідомляли, що Гонтарева піде у відставку після того, як закриють питання з черговим траншем від МВФ. Правильно розуміємо, що всі питання вже вирішені для голови НБУ?

    – Очевидно, так. Про цю відставку говорили вже дуже давно, тому я не думаю, що когось ця історія здивувала.

    Гонтарева сказала, що вперше за історію НБУ відставка голови регулятора відбудеться не через політичні причини. Що скажете з цього приводу?

    – Я би з нею не погодився. Враховуючи значимість в політичному сенсі, яку здобула дана посада, відставка не може бути не політичною.
    За деяким рахунком, ні для кого не є секретом, що Гонтарева стала досить серйозним подразником в українському суспільстві. Багато хто схильний дивитися на неї як на такого собі своєрідного винуватця всіх проблем в суспільстві. Тому є відповідна проблема і її досить важко відкидати.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Отставка главы НБУ. Гонтареву могут обменять на транш МВФ - Якубин

    В принципі, вона досить давно перетворилася на досить складний політичний багаж, який в політичному сенсі керівництву держави нести досить важко.

    Відставка голови НБУ на сьогоднішній день вирішить якісь питання чи проблеми в Україні?

    – Очевидно не вирішить, бо ми повинні розуміти, що навряд пані Гонтарева була самостійною не тільки в політичному, але і загалом в адміністративному контексті фігурою. Тобто вона була ставлеником президента. Новий голова НБУ так само буде ставлеником президента. Тобто нічого не зміниться.

    Враховуючи особливості менеджерських підходів нашого президента, а вони зводяться до того, що все в будь-якому випадку залишається під його контролем, що нічого принципово не зміниться.

    Якщо б справді посада голови НБУ була абсолютно незалежною, щось би змінилося?

    – Мабуть змінилося б в контексті підходів НБУ, але ми не можемо це прогнозувати, тому що у нас відповідних прецедентів ніколи не було. Тобто у нас ніколи не було де-факто незалежних генпрокурорів, де-факто незалежних судів і голови НБУ.

    Хто може стати наступним головою НБУ?

    – Ми повинні розуміти, що вибір кандидатур не настільки великий. Головний критерій – це особиста відданість та лояльність президенту, а також небажання певним чином претендувати на якусь самостійну політичну роль і відсутність відповідних можливостей.

    Кандидаты на место Гонтаревой. Инфографика
    РИА Новости
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    Тобто це буде або абсолютно невідома широкому загалу фігура, або фігура для якої політичні амбіції є виключеними, а лояльність президенту є досить серйозною.

    Які повинні бути професійні якості у нового голови НБУ?

    – Відповідні вимоги існують, але ми пам'ятаємо, наприклад, як достатньо технічно обійшлися з вимогами, щодо призначення генпрокурора, коли було потрібно призначити генпрокурором Юрія Луценка.

    Він не те що не мав досвіду роботи, він навіть не мав юридичної освіти. Тобто з цього ми робимо висновок, що якщо буде потрібно призначити якусь кандидатуру, то під неї без особливих проблем закон перепишуть.

    Є інформація, що наступним головою НБУ може стати голова "Райффайзен банк Аваль" Володимир Лавринчук. Що можна сказати про нього?

    – Він є технічною фігурою. Він буде виконувати свої обов'язки не втручаючись в політику, і, мабуть, буде достатньо лояльним до політичного керівництва. Всіх вимог він дотримається. Я не думаю, що його діяльність буде суттєво відрізнятися від діяльності Гонтаревої.

    Хоча ми повинні розуміти, що ті кандидатури, які вкидаються зараз, вони можуть бути відволікаючим маневром. Як правило, будь-яке призначення супроводжується великою кількістю вкидань відповідної інформації і далеко не вся ця інформація відповідає дійсності. Тобто я, чесно кажучи, чекаю, що нас ще очікує не один сюрприз.

    Ранее политический эксперт Михаил Павлив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что весь негатив, направленный на Гонтареву, после ее ухода перенаправится на президента, но он вынужден будет пойти ей навстречу и подписать заявление об отставке.

    Также директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что желающих отставки Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ в Украине — более, чем достаточно.

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