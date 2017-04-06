Эксперт назвал ахиллесовы пяты правительства Гройсмана

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Скоро исполняется год, как правительство Украины возглавляет Владимир Гройсман. 16 апреля 2016 года Верховная Рада утвердила программу правительства, тем самым обеспечив годовой иммунитет от отставки Кабинета министров. Сам премьер-министр не видит причин для своего увольнения.

"За что меня снимать? За то, что я поднял зарплату, стараюсь ремонтировать дороги, увеличил добычу украинского газа? За то, что мы делаем правильные вещи в энергетической независимости, за бесплатные лекарства, планы по пенсионной реформы? За это меня уволить?! Ну пусть увольняют. Я думаю, что объективности в этом нет. В коалиции такой вопрос вообще не обсуждают", — заявил Гройсман "Украинской правде".

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, у действующего правительства есть четыре базовых проблемы, без решения которых дальнейшее развитие Украины не имеет перспектив.

Манипуляция статистикой

"Уже в течение практически года невозможно пользоваться статистикой, поскольку ее невозможно проверить. Ни одни статистические данные. Которые выходят из Госстата, что из других институтов, между собой уже не связаны, очень часто по одним и тем же позициям можно получить одни данные Госстата, вторые данные Минфина, третьи данные Госказначейства и четвертные данные Минэкономразвития. И они все будут официальные, вот только цифры абсолютно не совпадают. В последнее время увеличилось количество манипуляций, причем очень жестких, особенно по субсидиям, по безработице", - сказал Гаврилечко на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт убежден, что неадекватная статистика приводит к неадекватному планированию.

"Неадекватное планирование потом закладывается в бюджет. И у нас ни один бюджет не может быть исполнен никогда, потому что расчеты бюджета базируются на необъективных данных", — сказал Гаврилечко.

Рост уровня коррупции

Несмотря на обилие в стране антикоррупционных органов, уровень коррупции в Украине растет, уверен Гаврилечко

"Любая вскрываемая схема не приводит к тому, что в бюджете появляется больше денег. Например, Онищенко уже год нет в стране, но почему-то в бюджетных показателях Укргаздобычи никакие новые миллиарды гривен, которые теоретически должны были появиться от ликвидации схем, так и не появились. Манипуляции правительства по переведению госкомпаний из подчинения министерства в подчинение Кабмина или другим госкомпаниям привели к тому, что у нас сложилась парадоксальнейшая, фантастическая ситуация, когда изобильное количество государственных компаний, либо компаний, где государство имеет 50% плюс 1 акция, де-факто государственные, а де-юре таковыми не являются", - отметил эксперт.

Убийство внутреннего рынка

Еще одним негативным моментом в работе кабинета Гройсмана эксперт считает целенаправленное уничтожение внутреннего рынка и потребительского спроса за счет "инноваций" в области социальной политике.

"Необдуманный шаг по так называемому повышению минимальной зарплаты. Правительство нарушило логику в социальной политике, которая очень жестко увязывала три показателя — прожиточный минимум, размер базового оклада по первому разряду единой тарифной сетки и минимальную зарплату. Это не просчет и не ошибка. Это новая политика нашего Кабинета министров, которая, на мой взгляд, является одним из базовых элементов уничтожения системы социальной политики как системы", — сказал Гаврилечко.

Эксперт напомнил, что с одновременным повышением минимальной зарплаты социальные стандарты остались на прежнем уровне.

"Более того, правительство в течение года не исполняло закон об индексации денежных доходов населения на величину инфляции. И это несмотря на то, что средства в бюджете были. Следовательно, раз доходы населения не индексировались и повышение социальных стандартов отставало от роста инфляции, у нас все украинцы беднеют. На практике это выражалось тем, что их покупательная способность снижалась. А снижение покупательной способности — это коллапс внутреннего рынка. В течение всего прошлого года правительство убивало внутренний рынок", - отметил эксперт.

Войны за землю и рост госдолга

Кроме того, по мнению Гаврилечко, правительство Гройсмана пытается решить экономические проблемы внутри страны за счет все новых и новых заимствований и подготовке к распродаже земли.

"Кредиты, которые берет правительство, де-факто, в экономику не идут. Они попадают в Украину, но ни копейки из этих денег не идет ни на развитие производства, ни на модернизацию существующих производственных мощностей. Что касается кредитов от Всемирного банка, которые идут в инфраструктурные проекты, то не имеет смысла вкладываться в инфраструктуру, если рядом нет промышленности: если ты строишь дорогу, по которой нет транзита, то эта дорога приносит только убытки", — пояснил Гаврилечко.

Как отметил эксперт, еще одной возможностью для привлечения денег правительство считает свободный рынок земли.

"Кадастризации земли у нас сейчас нет. Никто сейчас не может сказать, какой объем какой земли кому принадлежит. Поэтому уже сейчас, еще до введения рынка земли, можно по всей Украине видеть рейдерские захваты, буквально войны за землю, уже с использованием огнестрела. Именно потому что государство перед введением рынка земли никак не отрегулировало вопросы собственности. Мы рискуем влезть в многолетнюю войну за землю", - предупредил Гаврилечко.

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Эксперт обратил внимание, что в связи с ростом заимствований, уже в бюджете 2017 года самая большая статья расходов — более 240 млрд гривен— это возврат и обслуживание долгов, а с каждым следующим взятым кредитом эта сумма будет лишь увеличиваться.

"Если треть государственного бюджета уходит на обслуживание и возврат долгов, то ни о социальной политике, ни о развитии, ни об инвестициях говорить просто невозможно — потому что денег не будет", — подытожил Гаврилечко.