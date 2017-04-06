Нехватка угля на ТЭС: ситуация развивается не лучшим образом — Дяченко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Приднепровская и Трипольская теплоэлектростанции приостановили работу, чтобы накопить уголь антрацитовой группы. На очереди Змиевская и Криворожская ТЭС. Как заявил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, прекращение работы первых двух станций произошло в рабочем режиме в рамках выполнения графика нагрузок энергосистемы, а не в экстренном порядке по приказу диспетчера.

Ситуацию с остановкой теплоэлектростанций прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко. РИА Новости Украина Андрей Лубенский Корольчук: ситуация в энергетике тяжелая, угольных контрактов нет

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна назвати призупинення роботи ТЕС екстренною ситуацією?

— Поки що нічого екстренного не відбулося, але ситуація розвертається не найкращим чином. ТЕС поки що зупинили, тому що тепла погода, і є можливість заощадити. Оскільки є потреба в економії, це не дуже добрий дзвіночок.

Наскільки питома вага в загальноукраїнській системі ТЕС, що призупиняються?

— Зараз питома вага в теплової генерації взагалі невисока. Якщо в довоєнний час ці ТЕС забезпечували 30% електроенергії, то зараз — 18-19%. Є можливість замістити теплову генерацію в графіку навантаження. Не повністю, але частково. Замістити ТЕС атомною генерацією, яка в довоєнний час виробляла трошки менше 50%, а зараз десь 61%. ГЕС виробляється майже 10%.

За який рахунок можуть покриватись потреби станцій в пікові навантаження?

— Гідрогенерація створена під пікові навантаження. І не будемо забувати, що десь на 60% завантажуються блоки, які працюють на газовому вугіллі.

Чи варто починати боятися віялових відключень, якими українців лякають останні три місяці?

— Боятися нічого не треба. Дзвіночок є, але сподіваємося, що все ж таки уряд впорається з цією проблемою. Поки що маємо режим економії. Ще пару місяців без віялових відключень можна протриматися на вугіллі, що є, і в тому режимі економії, який зараз використовується.

Період простою мають використати, щоб накопичити вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі.

— Якщо воно не надходить, це питання часу. Треба вирішити це питання. Все одно без антрациту не обійдешся. Модернізації вистачить на місяці. Мусять десь знайти антрацит. Іншого виходу просто немає на найближчий рік.

Як швидко можна відновити роботу станцій у разі виникнення нештатної ситуації?

— Їх можна за декілька годин запустити. ГЕС взагалі піднімається за 2,5 хвилини.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что техническое оснащения для импорта электроэнергии есть только у Бурштынского энергоострова, но он и сам профицитный.

Также в эфире радиостанции "ГС" член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева заявила, что средства на модернизацию ТЭС достаточно подъемные.