Закат и упадок. Павлив о системном кризисе власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Парламентская коалиция вновь уменьшилась: народный депутат Владислав Голуб принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", о чем он написал на своей странице в Facebook. Как заявил Голуб, одной из причин стали "угрозы его жизни и здоровью".

Ранее из фракции БПП вышел народный депутат Юрий Бублик.

Теперь фактически правящая коалиция, состоящая из Блока Петра Порошенко и "Народного фронта", насчитывает 221 депутата (БПП – 140 человек, "НФ" – 81). Формально коалиция должна состоять минимум из 226 депутатов.

Почему народные избранники покидают пропрезидентскую фракцию? И как это скажется на работе парламентского большинства? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Это гадание на кофейной гуще – и в нашем случае при оценивании ситуации, и в случае с субъектами, которые принимают те или иные решения. Ведь ходят упорные слухи конкретно по Голубу, что пуповинная его связь с партией и правительством, что называется, давненько прервана. Что по Черкасской области, по которой он прошел, сейчас предполагается, что по нему пойдет другой человек – чего терять?", – рассказал эксперт.

Второй аспект этой проблемы, продолжил политолог, – снижение рейтингов партии власти.

"Предположим, тот же Голуб посчитал, что осенью уже выборы, а значит надо расставаться с партией власти, чтобы иметь шансы победить на выборах. Такая ведь может быть мотивация", – сообщил Павлив.

Депутаты ищут варианты

В целом, конечно, это общий тренд, что доверие власти даже ее сателлитов, "детищ" разного рода в виде местных органов самоуправления, и губернаторского сословия – оно снижается, уверен эксперт.

"Все больше местные элиты манкируют позиции центральных органов власти – конкретно Банковой, все больше не очень пока заметной активности по саботажу каких-то решений.

Люди присматриваются друг к другу с учетом возможного переформатирования власти. Пусть не в этом году, а в следующем, а то и через какое-то время. Сейчас ведь действующая власть в любом случае движется к закату. Даже если в очередном порядке состоятся и парламентские, и президентские выборы, что возможно, хотя есть вероятность досрочных. Осталось ведь два года, по большому счету. Поэтому нарастание такие энтропических, центростремительных телодвижений будет, вне всякого сомнения", – заявил Павлив.

Впрочем, добавляет он, это тренд, обычная вещь: учитывая, что Украина сильно поляризированная в политическом смысле страна, у нас всегда происходит не консервативная смена власти, происходит максимально глубокая смена элит. Поэтому участники политического процесса ищут для себя форматы, новые варианты в соответствии с собственным текущим пониманием ситуации".

"Я полагаю, что майско-июньский кризис парламентский, коалиционный, правительственный практически неизбежен. И (он) тоже скажется на смене конфигурации", – отметил политолог.

Легальных способов укрепления коалиции нет

Эксперт также ответил на вопрос, как выход депутатов из БПП повлияет на будущее парламенсткого большинства.

"Де-юре и де-факто коалиции нет. Она есть только в рамках некой информационной конструкции, иллюзорной реальности, которой власть пытается подменить реальность актуальную, объективную. И потеря одного-двух-трех штыков в этой ситуации ничего не решает", – сказал Павлив.

Конечно, если "Народный фронт" заявит о своем выходе из коалиции, безусловно, она перестанет существовать, а до тех пор одиночные выходы не будут иметь определяющего характера, уверен политолог: "пока не произойдет выход какого-то из двух субъектов, составляющих коалицию, эта музыка может быть вечной, можно бесконечно тянуть этот вопрос".

"Власть теряет поддержку. Она ищет новые способы для собственной легитимации и собственного укрепления. Попытки расширить коалицию будут продолжаться, но уже сейчас, мне кажется, это будет слишком дорого любому субъекту, который захочет влиться в коалицию. Времени, по большому счету, конвертировать этот маневр, не останется. Кто бы это ни был – "Самопомощь", Ляшко. От "Батькивщины" или Оппозиционного блока я (вхождения в коалицию) не жду", – сообщил Павлив.

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По его мнению, легальных способов укрепления коалиции, соответственно, укрепления правительственной конструкции у власти, скорее всего, просто не существует – "скорее стоит ожидать кризиса".