Электроэнергия на экспорт пойдет по интересной цене – Землянский

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Украинская компания DTEK Holding будет поставлять электроэнергию в Молдову. Компания выиграла тендер на поставку электроэнергии в эту страну благодаря выгодному предложению: она будет продавать электричество Молдове чуть больше чем за 50 долларов за один мегаватт в час.

В то же время компания "МолдГРЭС", которая ранее поставляла электроэнергию в Молдову, предлагала электричество примерно по 55 долларов за мегаватт в час.

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Украина поставляет электроэнергию также в Польшу, Белоруссию и другие страны. За первые два месяца этого года экспорт электроэнергии увеличился на 37%, то есть на 264 миллиона киловатт в час по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли поставки в Венгрию, Словакию и Румынию.

На каких условиях Украина экспортирует электроэнергию, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Украина же раньше поставляла электроэнергию в Молдову? Сейчас будем увеличивать экспорт за счет выигранного тендера?

— Нельзя сказать, что увеличиваем. Мы возвращаем свои позиции, которые были потеряны до того. То есть там выбили из белорусского, из молдавского рынка и, по сути дела, вот эти позиции мы себе пытаемся вернуть. Объем пока небольшой, предложения, действительно, интересные, но в условиях, так сказать, дефицита валютных поступлений мне кажется, что не самое худшее решение. Хотя, конечно, есть и по нему тоже вопросы.

За счет того, что у нас были перебои, мы не могли поставлять?

— Да, во-первых, это внутренние проблемы с углем. Это проблемы, мы помним, с замещением атомных блоков летом прошлого года. То есть есть свои внутренние проблемы, плюс, конечно, внешние, то есть Россия активно играла политически для того, чтобы выбить Украину с этих рынков. Поэтому еще раз – возврат рынков – это всегда приятно и позитивно можно расценивать, нежели уход с какого-либо рынка.

Цена 50 долларов за мегаватт в час – это много или мало? В Украине мы можем проводить аналогии, чтобы понять экспортный потенциал?

— Тут становится очень интересно, потому что цена, предложенная на экспорт, ниже, чем внутренняя цена, значит, закрадывается мысль, что есть внутренние резервы для того, чтобы, скажем, цену на электроэнергию тепловых электростанций можно было в определенной степени откорректировать, потому что там участвует не только атомная генерация, там будет участвовать и тепловая. Цена конкурентна, потому что единственным конкурентом у нас, действительно, выступала молдавская ГРЭС. Она предложила более высокую цену. В результате мы получили возможность заключения вот этого контракта, при том, что предложения, тендер был открыт и, в принципе, могли любые компании принимать в этом участие, не только ДТЭК. Но в данном случае ДТЭК этот тендер выиграли, и мы сейчас с вами обсуждаем вот этот контракт на экспорт электроэнергии.

Может случиться, что украинские энергогенерирующие компании в какой-то ближайшей стране, куда мы экспортируем электроэнергию, станут монополистами?

— Я думаю, что это сложно сделать. Для того, чтобы стать монополистом, для этого надо решение внутренних антимонопольных органов в той же самой Молдове. В свое время, когда мы вольготно себя чувствовали на рынках ближнего зарубежья и Восточной Европы, мы имели достаточно большой запас угля и, соответственно, и тепловая генерация, в том числе, могла абсолютно спокойно, без каких-либо напрягов контрактовать большие объемы, предлагать большие объемы, предлагать достаточно выгодную цену по сравнению, скажем, с местными компаниями. Это давало возможность нам активно развиваться в экспорте электроэнергии. Сейчас ситуация кардинально поменялась, и мы понимаем, что мы должны решить еще и внутренние проблемы, параллельно, в том числе, и импорт угля, то есть импорт антрацита. К сожалению, так вольготно мы себя чувствовать не будем. Но, как минимум, отфиксироваться и не потерять вот эти позиции, безусловно, для страны очень важно. Еще раз повторюсь – это дополнительные валютные поступления. Ориентировочно это составит порядка 150 миллионов долларов, из которых порядка 30 будет уплачено в бюджет. Это, еще раз повторюсь, не худший вариант.

Можем рассчитывать, что нам самим хватит электроэнергии, не будет веерных отключений?

— Тут очень важно, как сработают между собой государственные органы, собственно, сама генерация, то есть для этого нужно понимание, существует ли контрактное обеспечение того же угля. То есть если ДТЭК выходит на экспорт, имеет ли он возможность закупить необходимые объемы антрацита для того, чтобы эту электроэнергию произвести и покрыть не в ущерб внутренним потребителям. Это раз.

Второе – это касается уже непосредственно профильного министерства, не будут ли в очередной раз пересматриваться прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии. Это основной документ, который как раз и регулирует вопросы достаточности мощностей по производству электроэнергии, достаточности мощностей по добыче угля, потому что уже, если мне не изменяет память, за три месяца прошедших уже дважды был откорректирован. В прошлом году это было шесть раз, хотя в практике он один раз должен быть принят в декабре уходящего года и в течении всего следующего года не меняться. То есть если не будет вот таких управленческих рисков и рисков импорта с точки зрения импорта угля, я думаю, что никакой угрозы для стабильности работы украинской энергосистемы это не несет.

Ранее Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что проблемы угольной отрасли не решить созданием ведомственной комиссии и проверкой госшахт, для начала — нужно финансирование для обеспечения безопасности шахтеров.

Гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что никакая энергетическая биржа не способна решить вопрос политической коррупции, существующей в Украине.