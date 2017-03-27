Маловероятно, что экс-беркутовцы будут отбывать наказание – Маляр

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по поводу пыток бойцами "Беркута" участников Евромайдана в январе 2014 года.

Речь идет о действиях трех экс-сотрудников батальона милиции особого назначения. Действия подозреваемых квалифицированы как пытки по предварительному сговору. За эту статью предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.

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Подробнее о юридической стороне этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала юрист, адвокат Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки гіпотетично може тривати сам суд, враховуючи кількість матеріалів у справі?

— Такі речі не можна прогнозувати, тому що дуже багато залежить від кількості свідків, від кількості спеціалістів, які будуть викликатись в суд для дачі своїх висновків, від кількості експертиз, від кількості епізодів, які ставляться в провину підозрюваному. Тому дуже складно прогнозувати, і ми повинні розуміти, що судова процедура, в принципі, не буває короткою по кримінальних справах, тому, я думаю, не менше року. Усі ті справи можна поділити умовно на дві групи – це розстріли і катування, про які ми з вами говоримо. Це абсолютно два різні напрями злочинів проти майданівців.

На які компенсації мають право родичі загиблих чи поранених?

— Родичі загиблих мають право на компенсацію грошей, витрачених на поховання, і моральну шкоду. Звичайно, її складно вирахувати, бо це смерть близької людини, але в кримінальних справах така практика є, і таку шкоду можна відшкодувати. Водночас мене більше цікавить не факт звинувачення в катуванні. Вони ж виконували чийсь наказ, і вони або виконали прямо наказ, або перевищили свої повноваження, тобто мусить бути додаткова якась кваліфікація, а не лише катування, бо катування – це коли просто якісь дикуни спіймали людину на вулиці і з якоюсь метою її катували, до чогось примушували. А тут люди в погонах, які виконують чийсь наказ.

На вашу думку, наскільки чітко і структурно правильно вибудувана тактика Генпрокуратури?

— Я сподіваюсь, що, принаймні, там зібрані всі належні докази хоча б цього катування, бо у нас часто трапляється така практика, що прокуратура звітувала, публічно вони заявили, що все — вони завершили, а тоді, коли справа доходить до суду, то всі звинувачення вже йдуть на бік суду, а насправді суді говорять, що неналежним чином було доведено злочин, неналежним чином зібрані докази.

Тобто варто дивитись ще на якість роботи прокуратури. Головне не забувати, що Росія має намір виставляти вимогу про обмін таких обвинувачених на українських полонених, і в нас вже один такий обмін відбувся, і навіть якщо прокуратура відпрацювала все правильно, якщо суд спрацює об’єктивно, то все одно вірогідність того, що ці люди будуть відбувати покарання, невисока.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что работа ГПУ по делу Януковича направлена на пиар-эффекты, а адвокат, Станислав Батрин считает, что одна процедурная ошибка прокуратуры может легитимизировать Януковича.