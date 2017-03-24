Плохая аура? Одно за другим происшествия преследуют Украину

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

По факту пожара на складах в Балаклее Харьковской области открыто два уголовных производства — халатность и диверсия. Взрывы продолжаются, как и эвакуация людей. Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила, что уже эвакуировано около 20 тысяч человек в пятикилометровой зоне опасности. Тушение пожара, по последней информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, пока невозможно из-за того, что боеприпасы в арсенале продолжают взрываться.

Все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе были перекрыты со среды, 15 марта. Таков был результат заседания Совета нацбезопасности и обороны, на котором президент Украины Петр Порошенко предложил временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

В понедельник, 20 марта, возле парламента собрались активисты. Они провели театрализованную акцию "Хочу быть аудитором НАБУ". В масках клоунов и мультипликационных персонажей они предлагали себя на должность аудитора НАБУ, а также протестовали против кандидатуры Найджепа Брауна.

Эти ключевые события прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков.

О ВЗРЫВАХ В БАЛАКЛЕЕ

Стоит ли ожидать политических последствий от пожара на складах в Балаклее?

— От политиков-популистов, разумеется, мы будем слышать определенные заявления о необходимости отставки того же самого Николая Чечеткина, руководителя ГосЧС. Вполне возможно, что отставки определенных руководителей в системе МВД. Однако, я бы хотел поприветствовать тот шаг Владимира Гройсмана, который на самом деле бросил все и полетел разбираться с данной проблемой. Касательно причин данной трагедии, здесь самыми вероятными кажутся две. Одна из версий уже озвучена Генштабом — это диверсия. Но более вероятной, мне кажется, все-таки преступная халатность сотрудников данного склада. И в данной версии, я думаю, следует больше разобраться. Необходимо провести соответствующие проверки. Конечно, выгодно списать все на руку Кремля, руку Москвы, но вполне возможно, что этой рукой Москвы был тот или иной сторож данного склада. Который даже не знал, что рука Москвы до него дотягивается.

Возможен ли вариант, что пожаром прикрыли разворовывание чиновников?

— Серьезного учета данных снарядов не производится. Да, идет определенный учет боеприпасов, однако он не столь скрупулезен и существенен, поскольку каждый день поставляются боеприпасы и на передовую, и на определенные другие военные объекты. Поэтому нельзя говорить о том, что какой-то коррумпированный чиновник, который положил себе за пазуху ракету, решил сжечь весь склад боеприпасов для того, чтобы хищение этой ракеты не обнаружили. Выдвигать такие гипотезы некорректно.

В начале разговора вы сказали, что Украина услышит обвинения и требования отставки руководителя ГосЧС. Какое он имеет отношение к тому, что произошло?

— Он должен нести ответственность за всю систему ГосЧС.

mediaport Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области

Но не система ГосЧС же подожгла склады. Или намекают?

— Вот не факт. Если это халатность, то, соответственно, это кто-то из сотрудников склада.

А вопросы к Минобороны будут? Или только к ГосЧС?

— Минобороны, насколько я понимаю, не принимает активного участия в мероприятиях по пожаротушению. Не их функция. Их функция была — обеспечить данный склад охраной и соответствующими боеприпасами. В первую очередь вопросы будут к службе по чрезвычайным ситуациям. В результате нашей в кавычках замечательной реформы МВД, у нас ГосЧС было передано в структуру МВД. Если следовать этой линии, дойдем до того, что снова будут требовать отставки Арсена Авакова, потому что он возглавляет это министерство. Аваков у нас небожитель. Как же можно требовать отставки Авакова, когда на Авакове завязана вся коалиция.

То есть ответственен будет только руководитель ГосЧС?

Да, и мелкие чиновники.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ БЛОКАДЫ ДОНБАССА

Повлияла ли блокада Донбасса на отношения Украины и МВФ?

— Наши взаимодействия с МВФ сегодня поставлены на паузу не из-за антикоррупционных расследований, назначений либо неназначений тех или иных должностных лиц. Оно произошло исключительно в результате блокады Донбасса и украинских действий, разрушающих украинскую экономику, действий правительства, которые разрушают украинскую экономику.

Что будет с макроэкономическими показателями и как это повлияет на дальнейшее сотрудничество с МВФ?

— Относительно макроэкономических показателей правительство опубликовало два прогноза — один оптимистичный, другой пессимистичный. В оптимистичном прогнозе мы потеряем порядка 1,5% украинского ВВП и потеряем порядка 75 тысяч рабочих мест. При негативном сценарии мы потеряем до 2% ВВП. Однако по данным тех экономистов, которым я склонен доверять, они называют цифру от 2,5% ВВП. Соответственно, мы можем говорить о более, чем 150 рабочих мест, об остановке ряда предприятий, о достаточно серьезных проблемах относительно получения дополнительной валютной выручки в Украину, которая генерировалась путем экспорта стали. Поэтому здесь скорее виновата блокада Донбасса в том, что МВФ поставил украинский вопрос на определенную паузу.

Блокада официальная или блокада, которую организовали активисты?

— Блокада в принципе несет негатив для Украины, поскольку та блокада, которая была инициирована и проводилась рядом парламентариев и рядом обманутых ими активистов, она выявила и выкристализировала потерю украинским правительством и украинской властью монополии на насилие. Соответственно, когда власть выявила, что она не в состоянии бороться с данными проявлениями терроризма, она решила возглавить эту блокаду. Я не завидую тем, кто сначала критиковал блокаду, а теперь говорит, что блокада — это супер, это украинская победа и мы теперь таким образом шантажируем и ОРДЛО, и РФ, чуть ли не полпланеты Земля. На самом деле таким образом правительство отторгает украинскую территорию, как уже отторгнуло Крым. Сегодня не поступило существенной реакции на блокаду Донбасса, организованную группой незаконных вооруженных формирований.

Какие были последствия от силового разгона участников блокады?

— Это необходимо было делать в первые дни и я более, чем убежден в том, что власть в любой стране, как только видит незаконные вооруженные формирования, она сразу прибегает к достаточно кардинальным и экстраординарным методам.

Даже, если это ветераны АТО?

— Абсолютно все равно, хоть это ветераны АТО, хоть это инвалиды АТО, хоть это маленькие дети с автоматами. Власть должна быть властью. Тогда мы построим правовое государство.

Кто-то говорит, что тогда страна станет полицейским государством.

— Это не полицейское, это правовое государство. Давайте обратимся к европейскому опыту. Наша замечательная страна-партнер ФРГ. Попробуйте вы направить автомат на полицейского, вы будете застрелены. Просто вы получите пулю в лоб без особых разговоров. Я молчу про США, где вы можете во внутренний карман потянуться за визитницей, полицейский это расценит как угрозу его жизни и вас просто застрелит. Я не говорю о крайностях. Я говорю о достаточно либеральных методах, о так называемых демократах в народе. То есть о переговорах с активистами, призывах сложить незаконное оружие, сдаться властям, прекратить блокировать путепроводы и прекратить разрушать инфраструктуру. Кто будет платить за разрушенные рельсы? Украинский народ. Из 48 задержанных участниками АТО были четыре или пять человек. Остальные говорили: нас привезли за 400 гривен. Эти кадры допросов есть в открытых источниках. Давайте смотреть и видеть правду такой, какая она есть. Пускай она болезненная, пускай она неприятная, но это правда. С ней надо смириться.

О КОНФЛИКТЕ ВОКРУГ АУДИТОРА НАБУ

Почему возникли трудности с избранием аудитора НАБУ?

— Аудитор НАБУ — это лицо, которое проводит аудит деятельности НАБУ, не было ли там определенных хищений, насколько полномасштабными были все те расследования, проведенные НАБУ. Сегодня возник конфликт внутри парламента о том, кто должен стать аудитором. Было две основные кандидатуры, один американец, другой британец, при этом оба кандидата не были поддержаны.

Так в чем же конфликт?

— Оба кандидата в аудиторы НАБУ — это достаточно известные аудиторы, профессионалы в своей сфере. Если мы говорим про британца, то он получил ряд премий и как раз занимался вопросами борьбы с коррупцией. Если мы говорим об американце, у него тоже есть более чем достаточный перечень заслуг в сфере аудита. Одного из них предлагал президент, второй, соответственно, предлагался фракциями парламента и пока не удалось найти консенсуса относительно того, кого из данных двух молодых людей назначат на пост аудитора НАБУ.

Можно ли сказать, что баталии вокруг аудитора возникают потому, что аудитор будет один, а не будет создан коллегиальный орган?

— Здесь основная проблема состоит в том, что парламентарии не хотят видеть антикоррупционных расследований, которые касаются НАБУ. А другая группа хочет провести данное антикоррупционное расследование для того, чтобы определенным образом создать почву для увольнения самого руководителя НАБУ.

Должен ли быть только один аудитор или стоило бы создать некую коллегию, наблюдательный совет, чтобы туда вошли представитель от президента, ВР, Кабмина, от министерств, от общественности?

— Коллективная ответственность, как показывает украинская практика, порождает безответственность. Поэтому было принято абсолютно правильное урешение, что должен заниматься один человек.

Сейчас рассматриваются только предложения президента и парламента?

— Оба кандидата не были поддержаны парламентом, поэтому логичным будет поиск других кандидатов. Я так понимаю, что у власти принципиальная позиция, что должен быть иностранец.

Ранее народные депутаты Виталий Куприй и Виктория Пташник в эфире "ГС" прокомментировали свои позиции по голосованию за кандидатов на должность независимого аудитора НАБУ.

Также о кандидатуре Брауна высказался в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.