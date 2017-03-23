Руководителям "Киеватодора" грозит по 12 лет – Либерман

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Чиновников коммунальной корпорации "Киевавтодор" подозревают в хищении сотен миллионов гривен. В Службе безопасности Украины сообщили, что должностные лица корпорации в течение прошлого года незаконно присвоили себе 300 миллионов гривен. Это часть тех средств, которые выделяли из государственного и городского бюджетов на ремонт дорог, их строительство, эксплуатацию и прочее.

Схема хищения средств довольно простая. Как объясняют в СБУ, руководители "Киевавтодора" по сговору с коммерсантами во время тендеров закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Потом деньги перечисляли фиктивным фирмам, переводили в наличность и присваивали организаторы сделки. Это стало известно после обысков в офисах "Киевавтодора", на предприятиях-подрядчиках, фиктивных структурах. Открыто уголовное производство и продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Последствия хищения в "Киевавтодоре" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Иван Либерман.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви можете прокоментувати всю ці історію з "Київавтодором"? Вам відомі якісь інші деталі і подробиці справи?

— Лише те, що цьому могло передувати проведення негласних слідчо-розшукових дій. Для того, щоби провести обшук, потрібно отримати ухвалу суду. Для того, щоби отримати ухвалу суду, потрібно, щоби слідчий за заявою якоїсь особи звернувся до суду, вмотивовано аргументував, що саме він хоче вилучити під час обшуку. Таким чином не виключено, що якийсь період часу, можливо, навіть довгий період часу, проводилися негласні слідчо-розшукові дії.

Як відомо, було відкрито кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу. Що це за стаття і яке покарання передбачає для чиновників "Київавтодору"?

— Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Стаття вказує про привласнення або розтрату коштів керівником юридичної особи. Також його спільниками. Окрім того, я не виключаю, що буде ще ряд статей КК України. Це будуть зареєстровані кримінальні провадження за ст. 205, це фіктивне підприємництво. Це що стосується контрагентів "Київавтодору". Не виключено, що відбулася підробка документів. Це ст. 358 КК України. І передбачаю, що були зловживання з фінансовими ресурсами, це ст. 222 КК України. До 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна — максимальний термін за ці статті.

За всі статті?

— Так. Ст. 191 буде поглинати усі інші. Тим не менше, вона передбачає саме таке покарання.

В "Київавтодорі" вже відреагували на заяви СБУ. Там сказали, що СБУ після обшуку в корпорації оприлюднила недостовірні фото, на яких зображені неймовірна кількість купюр і печаток. Це такий спосіб захисту?

— Це або така форма захисту, або така форма нападу. В залежності від того, кому було вигідно соціуму подати таку інформацію. У нас не тільки, я так розумію, гібридна війна, гібридне АТО, у нас ще й гібридні кримінальні провадження. А також подача цього матеріалу в ЗМІ.

Чому СБУ цим займається?

— Я думаю, що таку підслідність визначила або ГПУ, або прокуратура міста Києва. Знову ж таки, потрібно знати матеріали кримінального провадження. Але підслідність визначає саме прокуратура.

Зазвичай СБУ береться за справи, які загрожують національній безпеці.

— Так. Це один з мотивів. Це справді так. Знову ж таки, через те, що мізер інформації такої офіційної, і можна сказати, підтвердженої, ми можемо лише припускати і висловлювати свою думку.

Можна припустити, що дороги — це національна безпека, і саме тому СБУ було залучено до таких дій?

— Так, ви праві. І ст. 3 Конституції України говорить, що людина, її життя і здоров'я, честі і гідність, недоторканність і безпека — найвища соціальна цінність. Саме внаслідок поганих доріг постраждало дуже велика кількість людей під час ДТП, через погані дороги. Тож відтак цим абсолютно точно, законно може займатися СБУ.

Наразі, в рамках цієї справи проводяться оперативно-слідчі дії. Як довго вони можуть тривати?

— Досудове слідство за цією статтею може тривати, це тяжкий злочин. Відтак, навіть особливо тяжкий. Це до одного року термін КПК визначає.

Повідомляється, що поки що робота "Київавтодору" частково паралізована, оскільки правоохоронці вилучили документацію, техніку та інше. На який термін можуть вилучати?

— Може вилучатися до нової ухвали суду, скажімо, якщо "Київавтодор" винайме адвоката, ті скасують дану ухвалу або постанови слідчого. І тоді змушені будуть якимось чином повернути речі, предметі вилучені. Там багато різних речей. В нас просто не вистачить ефірного часу, щоб я так широкопланово розповів. Але в цілому інша ухвала суду, скажімо, може скасувати такі деякі речі або слідчі дії, призупинити, зупинити, відмінити і скасувати. Тобто це цілий процес, це, можна сказати, ціла наука.

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Напомним, ранее в эфире радиостанции Голос Столицы глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган заявил, что для борьбы с незаконным хищением леса необходим общественный контроль. Хищения леса на Киевщине происходят под видом санитарной рубки.