Якубин о разнице между сегодня и бандитскими 90-ми

РИА Новости Украина

Думаю, не секрет, что в Украине силовые структуры часто не являются силами, отстаивающими справедливость или защищающими граждан, отмечает на своей странице в Facebook политолог Алексей Якубин.

Но, считает он, есть четкое ощущение, что мы вернулись в 90-е, только решение проблем уже происходит не при помощи ствола, а более гуманно – путем отжима бизнеса руками политиков и чиновников.

"Лидерами", конечно же, выступают сотрудники фискальных органов, которые привыкли работать вроде за маленькую зарплату, но с большими возможностями увеличить ее до европейских стандартов за счет предпринимателей (после шумихи с Насировым, думаю, это не многих удивит)", – сообщил эксперт.

В качестве примера он привел конфликт одесской компании "Дорлидер" с налоговиками.

"В прошлом году одесская компания "Дорлидер" выиграла тендер для проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах Одесса-Рени, Спаское-Вилковое, сумма которого составила миллионы гривен, все вроде началось хорошо, однако кому-то это очень не понравилось и теперь их пытаться всеми правдами и не правдами вытеснить с рынка.

Вот и нынешний начальник Главного управления фискальной службы в Одесской области Глеб Милютин и зампрокурора Одесской области Юрий Кичук, так же как их известные "попередники", реализуют план "совместного договорняка" – поставить "Дорлидер "на колени" и если не вытиснить с рынка дорожных работ (в чем понятно очень заинтересованы и конкуренты этой компании) так максимально выжать из них профит для себя! Работать в рамках правового поля эти парни видно не очень хотят и не умеют, а в охранники идти – погоны не позволяют", – написал Якубин.