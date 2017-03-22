Толковые реформаторы уходят из-за тотального воровства и унижения - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Менеджеры, которые почти два года развивали "Экспоцентр Украины" — Максим Бахматов и Максим Яковер, заявили, во вторник, 21 марта, о своем уходе.

Теперь учреждение возглавит директор "Старлайт Интертеймент" Евгений Мушкин. Последние полтора года он работал проектным менеджером на территории ВДНХ в Киеве. Однако в последнее время в Украине наблюдается тенденция недолговременной работы амбициозных менеджеров.

О том, какие существуют причины для ухода молодых реформаторов в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политический аналитик Артём Никифоров.

Существует ли проблема ухода успешных менеджеров с должностей в связи с нежеланием государственных структур сотрудничать с предприятиями?

— Эти менеджеры слегка лукавят, когда говорят, что очень сложно работать в рамках действующего законодательства. Потому что в его рамках работать не сложно, а просто невозможно по одной простой причине. Все молодые амбициозные люди, как правило, с хорошим образованием, с правильными амбициями, и желанием что-то сделать хорошо говорят, что сталкиваются со стеной безразличия. Но я бы так не сказал. Одно дело, если бы государственный аппарат был консервативным. Но эта государственная машина нацелена на уничтожение, разворовывание и унижение. Соответственно, в таких условиях людям, которые работают исключительно на своем голом энтузиазме, работать невозможно. Несмотря на то, что нам рассказывают, что крупные менеджеры успешно работают, на самом деле, скорее всего, это не так. У них просто есть финансовый ресурс, которым они просто устраняют все подобные преграды, которые им выстраивает государство. И не исключено, что делают это именно с помощью хороших юристов, которые продумывают абсолютно правильные, законные и качественные схемы. Это может быть подкуп и не факт, что меняется инструментарий. Молодые, прогрессивные реформаторы, они либо теряются в этом потоке безнравственности, либо просто принимают для себя решение, что они не хотят быть частью всеобщего развала.

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Как пример, можно также вспомнить истории с отставкой экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе. Они тоже жаловались на коррупцию. Не получается ли так, что это просто удобное оправдание?

— Я слышал, что Абромавичус был одним из самых неуклюжих, незнающих и некомпетентных министров, который творил в Минэкономразвития такое, что сложно сравнить даже с тем, что творит сейчас Ульяна Супрун. Поэтому не исключено, что он мог использовать этот аргумент для того, чтобы оправдать свой уход. Давайте себе представим, что приезжает иностранец, у которого американский паспорт. Какое восприятие у иностранца? Они думают, что если здесь что-то не работает или работает плохо, это потому, что здесь нет соответствующего закона. Они приезжают и просто оказываются в шоке. Оказывается, законы есть, просто их никто не выполняет. И как объяснить этому глупому иностранцу, что в этой стране закон и его выполнение могут лежать вообще в разных ящиках? В этом вся проблема. Не стоит забывать и об "Укрзализныце", где назначен реформатор Балчун. Он может быть прикрытием для того, чтобы реализовывались все старые схемы. Поэтому если мы говорим о реформаторах необходимо смотреть на их команды по всей вертикали. Если они никого не приводят, то они просто являются обыкновенной ширмой для того, о чем уже сказали ранее.

Что нужно, чтобы работа приглашенных менеджеров была успешной?

— Без замены руководства страны на самых высоких постах и без прихода туда людей с пониманием, что страну нужно менять, ничего не поменяется. Можно менять кого угодно на промежуточных должностях и как угодно рекламировать молодых заместителей министра. Но надо также и проанализировать много ли зависит от молодых заместителей министра внутренних дел, министра угольной промышленности и девушки, которая занимается направлением евроинтеграции. Скорее всего, нет. Поэтому это только приход на ключевые должности в стране.

Все упирается в политическую волю?

— Вы знаете, у нас не всегда смена руководства происходила вследствие политической воли, поэтому здесь возможны варианты.

Имеется в виду, что без смены руководства политическая воля не появится?

— Безусловно.

Ранее экономист Виктор Лисицкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что государственное предприятие "Укрспирт" интересно инвесторам производством биотенола.