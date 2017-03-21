Устенко: главный вопрос сегодня - где Украине взять деньги?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд отложил запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о предоставлении Украине очередного четвертого транша в размере $1 млрд. Фонд потребовал предоставить расчеты экономических последствий от введения государственной торговой и транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко на своей странице в Facebook поясняет, почему решение МВФ было ожидаемым и мог ли фонд действовать иначе. Кроме того он предлагает возможные сценарии выхода из кризисной ситуации.

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"Если бы украинский вопрос так и остался в повестке дня Фонда, то должны были бы возникнуть резонные вопросы в его продуманном подходе по поводу принимаемых решений. По крайней мере, за последние 5 лет не было такого случая, чтобы накануне заседания совета директоров полностью бы изменилась макроэкономическая "картинка" по стране, которая выносит на рассмотрение свой вопрос. Поэтому события предыдущей недели говорили в пользу перехода к сценарию "ожидания"", — написал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на своей странице в Facebook.

По мнению экономиста, начало блокировки торговых потоков положило начало перехода к новому сценарию.

"Минимальная потребность Украины во внешнем финансировании (в старой "доблокадной" системе координат) на текущий год составляла порядка 5 млрд дол. Она никуда не исчезла и, более того, увеличилась. Закономерный вопрос сейчас – где взять деньги? Нет программы с МВФ – нет и других источников внешнего институционального финансирования. На время (до разрешения кризиса) придется не рассчитывать и на деньги со стороны Европейских структур (прежде всего 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС). Более чем оптимистичный прогноз Минэкономразвития и торговли по притоку 2,5 млрд долларов прямых иностранных уже в 2017 году рискует не исполниться", — пишет Устенко.

Как отмечает экономист, просто новый макроэкономический прогноз важен в основном для экспертного сообщества.

"МВФ хочет увидеть ответы на целый ряд таких связанных между собой вопросов как (а) новый прогноз роста ВВП страны (который вероятнее всего должен быть понижен, как минимум до 1,5%) и каким образом будут предприняты действия по предотвращению данного снижения; (б) действия по поводу сокращения резко увеличенного дефицита государственного бюджета страны, который должен был составить в этом году 3% ВВП, а теперь рискует взметнуться до 4,5% ВВП; (в) действия по поводу курсовой политики в условиях, когда гривна получила "двойной хук" — снижение экспорта (по металлу) и потенциальное увеличение импорта (по углю); (г) уровня инфляции и т.д.", — поясняет Устенко.

По его мнению, идеальным выходом из кризиса было бы стремительное проведение структурных реформ – демонополизация, развитие конкуренции, дерегуляция, судебная реформа, борьба с коррупцией и т.д.

"Это позволило бы (с некоторым временным лагом) улучшить качество бизнес климата в стране и начать привлекать значительные потоки инвестиций. Крайне сложный, но оптимальный вариант прекращения резко набирающей обороты экономической турбулентности. Решение данной задачи требует немедленной консолидации всего "политического класса" и политической воли. Отложить "на потом" не удастся – если "да", то "да" без каких бы то ни было оговорок", — пишет Устенко.

Однако, по его мнению, более вероятностный, но менее привлекательный по сравнению со стремительными реформами (с точки зрения экономики) вариант — это поиск компромисса по урегулированию вопросов, связанных с блокадой.

"Если движение идет по этому сценарию, то важно действовать быстро и не упустить время. Каждый день "откладывания решения" будет связан с потерями. Экономика, к огромному сожалению, часто не принимается во внимание политиками. Политик (по определению) не всегда может принять самое правильное экономическое решение. Он находится в рамках "собственных ограничителей". Сейчас, к счастью или сожалению, это не тот случай. Надо действовать! Либо отложенное решение МВФ станет "спусковым крючком" для стремительных реформ, либо турбулентность усилится многократно", — предупреждает Устенко.