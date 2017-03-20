Винский: каждому чиновнику оплачивать авто – это расточительство

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

На автопарк Кабмина из государственного бюджета в прошлом году потратили примерно 30 миллионов гривен. Немного больше, 50 миллионов гривен, каждый год направляется на автопарк Верховной Рады.

На сегодняшний день на балансе автопарка Кабмина находится 117 автомобилей 1982-2008 годов выпуска. Больше всего авто Skoda Octavia – 22, Mercedes-Benz – 21, Volkswagen Passat – 19. Также, в автопарке правительства числятся экскаватор, два снегопогрузчика, пять ЗИЛов, и шесть КамАЗов.

В секретариате Кабмина подчеркнули, что все эти автомобили не закреплены за конкретными должностными лицами.

В Автопарке администрации президента числится ровно в два раза больше машин, чем в Кабмине, – 234 авто. Весь транспорт, как утверждают в Госуправлении делами, используется для обслуживания президента и его администрации, а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций.

Обоснованы расходы на транспорт для высокопоставленных чиновников, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр транспорта и связи Иосиф Винский.

Скажите, 30 миллионов гривен на автопарк Кабмина — это адекватная сумма или нет?

— Не знаю.

А на что конкретно идут эти деньги, которые выделяются на обслуживание автопарка?

— Я никогда этим не интересовался, потому что, в принципе, это не имеет никакого значения. Потому что надо смотреть на общую сумму денег, которые выделяются на бюрократию в стране. А внутри этого — это уже вопрос десятый.

Например, Администрация президента в 2015-ом году потратила на 234 автомобиля 75 миллионов гривен на обслуживание. То есть в среднем 320,5 тысяч гривен на один автомобиль. Это адекватная цифра?

— Нет, конечно. Это неадекватная цифра. Потому что я автомобилист со стажем — 42 года и езжу довольно много. Конечно, такие расходы неоправданны.

Вы говорите о том, что нужно следить за тем, сколько в целом выделяется денег на бюрократию. Но ведь так по капельке и набирается значительная сумма, которую просто никто не контролирует. Страна.ua/Youtube В кортеже Гройсмана появился новый джип

— Мой подход следующий. В стране есть определенный размер ВВП. И мы должны определиться, какая часть ВВП идет на содержание государственного аппарата. Все. И в рамках этой цифры тогда можно какие-то делать оценки. Конечно, я абсолютно четко понимаю, что такой аппарат автомобилей в АП не нужен. Потому что это обслуживание всего-навсего одного человека. Я понимаю, что несколько больше нужно денег на обслуживание ВР, поскольку там 450 народных депутатов, и естественно, что это более громоздкий механизм, потому что каждый народный депутат — это политическая фигура. Правительство страны — коллегиальный орган, в который сегодня входит, по-моему, 25 человек. А 25-ти людям 30 миллионов на транспорт — это много.

То есть чиновники из аппарата пользуются этими автомобилями в личных целях?

— Да. Потому что каждый министр пользуется машиной, которая оплачивается со счета министерства. Если говорить о том, что каждому чиновнику дают машину, наверное, это перебор.

На каждого министра и министерства идут отдельные бюджеты?

— Каждое министерство имеет свой бюджет. В бюджете министерства есть содержание транспорта. И это очень по-разному. Например, когда я был министром транспорта, в Минтранспорта вообще нет ни одного автомобиля на балансе. То есть автопарка в Минтранспорта, по крайней мере, когда я был министром, не было. То есть мы просто имели деньги на транспорт и арендовали автомобили в других организациях.

Если будет определена цифра, сколько денег может государство выделять на обслуживание чиновничьего аппарата, и окажется, что этих денег выделяется много?..

— Конечно. Вот с этого надо начинать. Мы должны иметь эффективный аппарат в стране. Для того, чтобы он был эффективный, надо создать ему условия. То есть он должен иметь нормальные заработные платы, он должен иметь нормально оборудованное рабочее место. Если для его работы нужен транспорт, значит, должен быть обеспечен транспортом. Но это все должно исходить исключительно из точки зрения обеспечения эффективности работы. У нас сегодня аппарат очень раздутый.

Как вычислить конкретный КПД каждого чиновника?

— Это функция его руководителя. КПД аппарата определяется темпами роста экономики, эффективностью социальных программ, эффективностью управления процессами, которыми управляет правительство и прочее.

Эти автомобили из автопарка часто выставляются на условно аукцион, а по факту продают для своих по низким ценам?

— Там отдельная процедура, во-первых. Во-вторых, когда автомобилю 15 или 20 лет, я не думаю, что есть много желающих такие автомобили покупать. Потому что в органах власти автомобили работают очень много, у них большие пробеги, поэтому я не думаю, что там есть желающие эти автомобили покупать.

То есть автомобилей более новых нет?

— А кто продает новые автомобили? Автомобиль должен отработать не менее 10 лет, насколько я помню.

Сейчас ВР собирается закупать электромобили, обосновывая это тем, что они будут дешевле в эксплуатации, чем работающие на бензине. Разумное решение или нет?

— Будем говорить с точки зрения того, что надо стране, в которой ограничен ресурс нефти, которая практически импортирует полностью все нефтепродукты. Переходить на электромобили — это я приветствую, это правильный подход. И это мировой тренд. И ВР должна этот тренд поддерживать. Однако говорится о том, что эти автомобили дешевле, это неправда. Потому что электромобиль такого же качества, как бензиновый, стоит где-то процентов на 40 дороже. А за сколько времени он эту разницу отработает, это большой вопрос. Поэтому тут я бы не был таким категоричным в оценке эффективности относительно денег.

Вы говорите, что мы ограничены в нефти, поэтому нужно переходить на электромобили. Нам в правительстве говорят, что у нас и электроэнергии не хватает.

— Нам правительство говорит, что у нас больше 50% энергии дают АЭС, которые работают в постоянном режиме, и поэтому если ночью заряжать электромобили, это как раз нам очень выгодно. Мы же строим гидроаккумулирующие станции для того, чтобы иметь возможность выравнивать пики.

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