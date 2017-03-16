Закон о квотах на ТВ. Рада еще сильнее раскалывает Украину - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение в четверг поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

По мнению народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, очередное поднятие языкового вопроса — попытка отвлечь внимание с помощью оголтелого псевдопатриотизма.

"Цель ясна — сплотить радикальную часть общества. Сегодня тема языка на телевидении абсолютно не ко времени. При том, что делается в стране с экономикой, войной на Донбассе, тотальной коррупцией во власти первым вопросом повестки дня почему-то ставится язык. И это при том, что в четверг депутаты более-менее собираются под куполом и способны поддерживать те или иные законодательные инициативы. Делать такие вещи — это в очередной раз демонстрировать, что Верховная Рада занимается полной ерундой", - отметил политик.

По его словам, сомнительная законодательная инициатива рискует еще больше расколоть украинское общество.

"Свою оценку, конечно, должны дать эксперты по телевидению и радиовещанию, но уже сейчас можно сказать, что закон несет вред и нарушает Европейскую языковую хартию. Нет сомнения, что эта законодательная инициатива вызовет дополнительное противостояние в обществе. При этом, судя по всему, никто особо не напрягался при его составлении — просто немного подкорректировали закон, который вводил квоты на радио", - говорит Скорик.

Политик убежден, что принятый в первом чтении законопроект создаст проблемы не только телевизионным каналам, но и рядовым украинцам.

"В Украине один государственный язык, это записано в Конституции. Вместе с тем, есть еще Европейская языковая хартия, которая говорит о равенстве носителей тех языков, которые в ней указаны и возможность использовать эти языки не только в повседневной, но и в официальной жизни. Принятый в первом чтении закон напрямую нарушает эти права и создает дополнительные проблемы для граждан", — считает депутат.

Между тем, политик не сомневается в том, что законопроект в итоге будет принят в целом.

"У этой Рады всегда хватает голосов на приятие всякого рода идиотизма. Этот парламент всегда объединяется вокруг вещей, которые культивируют ненависть", — резюмировал он.

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