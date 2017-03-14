Экс-премьер Польши: что ждет ЕС

РИА Новости Украина

Какое будущее ожидает Евросоюз, Европа трех скоростей и украинский фактор в ЕС: фрагменты эксклюзивного интервью экс-премьера Польши Лешека Миллера, которое он дал Sputnik Polska.

На ближайшем саммите ЕС, возможно, на следующем, в очередной раз будет поднят вопрос: что будет дальше с Европейским союзом?

– Недавно состоялась важная встреча в Версале лидеров четырех стран – Франции, Германии, Италии и Испании. К сожалению, без Польши. Речь шла о построении Европы двух или нескольких скоростей.

Я думаю, что этот процесс неизбежен, потому что среди 28 стран – а после ухода Великобритании уже будет 27 стран, существует множество различных концепций, в том числе и те, которые работают на торможение дальнейшей европейской интеграции.

Те страны, которые хотят более глубокой интеграции, сосредоточенные, например, в зоне евро, должны поспешить и отцепить от союзного поезда вагоны, которые являются им обузой и балластом, и тех, кто не хочет участвовать в углубленном процессе интеграции.

Поэтому я считаю, что ядро дальнейшей интеграции будет находится в зоне евро, которая будет все глубже интегрироваться и в политическом плане. Я имею в виду, не только в финансовом плане, так как Европейский парламент уже дал согласие на отдельный бюджет для зоны евро, но вполне возможно, что за этим последует и совместный финансовый представитель по внешней политике. Одним словом, зона евро, которая сегодня интегрирована экономически, также будет более интегрированной и в политическом плане.

Это, конечно, означает, что такие страны, как Польша, которые ничего не делали в последние годы, чтобы присоединиться к зоне евро, будут Европой "второй категории".

Вы говорили о возможности создания Европы двух скоростей, а может ли быть Европа, к примеру, трех скоростей?

– Может быть. План Юнкера, который был представлен некоторое время назад, состоит из пяти вариантов. Но мне кажется, что только два из них являются реальными.

Тот, который по сути будет шагом назад, так как направлен на увеличение национальных государств за счет институтов ЕС, и тот, который предусматривает более глубокую интеграцию и увеличение важности институтов ЕС в зоне евро. Я думаю, что победит и будет реализован второй вариант.

А теперь о "Вышеградской группе". Есть ли смысл существования таких групп как Вышеградская?

– "Вышеградская группа" имеет тактическое, но не стратегическое значение.

В "Вышеградской группе" не принимаются решения, которые могут быть важны для всего Европейского Союза. По сути, существование группы никого не волнует.

Но Польша придает излишне важное значение этой группе. При том, что Польша входит и в другую группу – Веймарский треугольник (Франция, Германия и Польша). И если бы удалось реанимировать этот формат, то он бы стал очень важной частью всей работы. Польское правительство должно стремиться придать соответствующую динамику именно этой группе, потому что тогда бы представители Польши встречались за столом переговоров с Францией и Германией – странами, которые на самом деле много значат в Европейском Союзе.

Однако основное внимание польского правительства фокусируется не на Веймарском треугольнике, а на Вышеградской группе, которая по своему значению, конечно же вторична.

Кто, на Ваш взгляд, будет лидером Европейского союза – Германия или Франция?

– Конечно, Германия, потому что немцы доминируют в экономике, у них прекрасные экономические показатели, в очередной раз у них профицит бюджета, огромный экспорт, и они нацелены на развитие инноваций и высоких технологий. У кого сильнее экономика, у того и бОльший политический вес.

Когда я был премьер-министром Польши, а встречался с лидерами стран ЕС. В свое время президент Франции Жак Ширак сказал мне в шутку, что темп и направление развития Европейского Союза задают Франция и Германия: это означает, что Германия является лошадью, а Франция – возницей. Но я думаю, что теперь немцы – и лошадь, и возница.

А как, на Ваш взгляд, может ли ситуация в Украине повлиять на формат Союза?

– Мало что изменится, за исключением того, что Союз будет все больше и больше нервничать из-за ситуации на Украине, особенно из-за отсутствия ожидаемых реформ, которые должны были быть реализованы, отсутствия эффективной борьбы со всеобъемлющей коррупцией, а также из-за отсутствия стабилизации.

Только один новый аспект необходимо отметить – для Украины и Грузии будут отменены визы. Гражданам Украины, которые до сих пор и так ездили по всей Европе, теперь будет просто легче это делать.

Думаю, что в Европейском Союзе будет расти нетерпение из-за того, что правительство в Киеве получило множество различных рекомендаций, которые просто не выполняются.

А как Москва может повлиять на ситуацию в Европе? Мы все время читаем в и европейских и польских газетах, что любой русский хакер может на нее повлиять. Что вы думаете?

– Конечно, это сказки. В Европе, особенно в Польше, постоянно пишут, что, как только в Польше что-то случается, в Кремле пьют шампанское. Если бы это было так, то руководство России каждый день приходило бы на работу под градусом, потому что им бы приходилось постоянно пить шампанское. Однако у меня сложилось впечатление, что Польша не является объектом внимания президента Путина и российского правительства.

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Европейский Союз, а особенно крупные страны ЕС, всегда будут задаваться вопросом, как выстроить отношения с Россией. Тем более, что очень сильный потенциальный партнер ЕС – я имею в виду президента Трампа – также должен определиться с контактами.

На мой взгляд, главной проблемой для Кремля является не Европейский Союз, а НАТО. Однако, если в странах ЕС говорят, что Путин может выбрать президентов Франции и Германии и т.д., то это явно свидетельствует о чрезвычайной слабости этих стран. Я бы на их месте с такими взглядами не вылезал, потому что это показывает их слабость.

Я убежден, что нового канцлера Германии выберут немцы, ну а президента Франции – французы, а не президент Путин.