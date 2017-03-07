Эксперт: политики уже традиционно не обходятся без крепкого алкоголя

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Госпредприятие "Гарант-Сервис", которое обслуживает Администрацию президента, Кабинет министров, Верховную Раду, СНБО и другие высшие органы власти, проводит тендер на закупку алкогольных напитков на почти 1,5 миллиона гривен. Соответствующая информация и перечень крепких напитков размещен на портале публичных закупок Prozorro.

Всего планируют приобрести 14,5 тысяч бутылок крепких напитков. Это тысячи бутылок водки и коньяка. Всего в списке — свыше сорока наименований. Элитные напитки, правда, измеряются в этом госзаказе не тысячами, а единицами.

Коньяка Martell VSOP – купят две бутылки. Также не всем чиновникам достанутся три бутылки "Бехеровки", столько же ликера "Бейлис". Заказ на ром, джин и виски тоже измеряется несколькими бутылками. Также за госсредства — на 50 тысяч гривен – купят для чиновников пива.

Почему на алкоголь выделяют такую большую сумму, и так ли это необходимо, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил народный депутат Украины предыдущих созывов, бывший мэр Мариуполя Михаил Поживанов.

Для чего покупается спиртное за бюджетные деньги?

— Это надо смотреть, в принципе, по каждому ведомству отдельно, но, в принципе, представительские расходы присутствуют как в государственных учреждениях, так и в частных, скажем, или в коммерческих каких-то предприятиях. Когда вы встречаете своих партнеров, в первую очередь это относится к иностранным партнерам, если говорить о коммерческих предприятиях, то там немножко проще. Там существует система, скажем, утвержденная еще Минфином, что и на какие расходы относится, в бюджете тоже руководитель того или другого ведомства, который списывает эти расходы, должен утверждать план соответствующего мероприятия. И если приезжает любая иностранная делегация, от имени либо главы государства, поскольку я понимаю, разговор идет о Государственном управлении делами, или секретариатом Кабмина, или секретариатами министерств или ведомств каких-то государственных, то в рамках вот такой встречи, такого мероприятия, где-то оно и списывается. Насколько это все в сегодняшней ситуации необходимо, продумано и т. д., тяжело сказать. Но, наверное, без этого протокола все равно ни одна международная встреча не обходится.

А пиво на международной встрече также необходимо?

— Да, и пиво вполне может быть. Ведь есть прием, например, приехал министр иностранных дел, им наш министр иностранных дел, и там может быть просто какое-то небольшое застолье. Если это большой прием по случаю Дня Независимости Украины, то вы выносите на соответствующем приеме все — минеральная вода, соки, пиво. И кто из гостей приглашен — туда приглашаются иногда сотни гостей, то весь спектр напитков, что могут пожелать ваши гости, теоретически он должен иметь место.

Обычно, в других странах не принято крепкие алкогольные напитки, а в основном вино — это максимум, что можно получить на международных приемах.

— Да, белое, красное вино, вода, соки.

У нас основательно подошли? Это какая-то советская традиция, что должен быть крепкий алкоголь?

— Видимо, да. Видимо, у нас все-таки устоявшаяся традиция, что крепкие алкогольные напитки — это где-то наше… Честно скажу, что где-то на презентациях Украины, тех или других вечерах, которые проводятся где-то на Западе, в рамках или туристических форумов, я уже не беру чисто государственные, а такие вот смешанные корпоративы, то всегда присутствует элемент чарки горилки, сало нарезанное, какой-то национальный атрибут всегда присутствует.

Вот эти полтора миллиона гривен – это на спиртное только для высших госорганов, а местные администрации сами отдельно закупают алкоголь? Или им не положено?

— Нет. Теоретически любой орган-распорядитель бюджета имеет право утверждать свой бюджет, утвердить эти расходы. Я более чем уверен, что, скажем, на уровне того же города Киева все эти расходы утверждаются. По каким сметам они идут, насколько прозрачно они идут, мне, опять же, сегодня тяжело говорить. Но любые приемы от имени городского головы, и какие-то награждения, где иногда бывает, что выносят тоже бокал вина, это все имеет место быть. И, соответственно, расходы должны по определенным статьям проходить. Я же не думаю, и вы не думаете, что кто-то из чиновников из своего кармана оплачивает все эти вещи.

Ранее замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире "ГС" заявил, что местные власти будут контролировать, в каких местах продаются сигареты и алкоголь, если будут выдавать лицензии на их продажу сами.