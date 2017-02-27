Электроэнергию в Авдеевке мы производим сейчас вручную - Магомедов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Из-за обстрелов в Авдеевке снова отсутствует электричество.

Глава Нацполиции Донецкой области сообщил, что для усиленного несения службы в город отправили спецподразделение главка полиции Донецкой области. Их задача — оказание помощи мирным жителям.

При необходимости полицейские будут делать все для их спасения, а также будут обеспечивать правопорядок в городе.

Подробнее о ситуации в Авдеевке в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

Какая ситуация на текущий момент в городе? Есть ли энергоснабжение?

— Ситуация по-прежнему напряженная. Обстрелы продолжаются. И электроэнергии в городе нет. Токогенераторы, которые привезли МЧС, которые в свое время передали и наши коллеги с предприятий, в общем-то, генераторы есть — больницы, детские сады, школы запитаны.

А что касается вашего завода? Электроэнергия на него поступает?

— Нет, не поступает. У нас есть самостоятельная генерация, которая, к сожалению, не обладает достаточной степенью автоматизации, поэтому в ручном режиме мы удерживаем частоту и продолжаем генерировать собственную электроэнергию, но ее хватает на небольшое производство. И нужно понимать, что очень много рисков. То есть любое колебание, то или иное, либо ошибка, может привести к остановке.

Насколько может хватить этих резервных мощностей, учитывая, что фактически от Авдеевского коксохима зависит и отопление в городе?

— Говорить точно — это невозможно. Чтобы вы понимали: частоту нужно держать вручную. То есть человек сидит на приборе, смотрит глазами на стрелку, и при включении любого того или иного механизма, он должен руками отрегулировать давление пара таким образом, чтобы не завалить, не уронить частоту, и если человек допустит ошибку, может быть остановка. У нас была подобная остановка года полтора назад, когда во время обстрела человек, просто думая о собственной безопасности, сбежал с того места, где находился, и у нас была полная остановка. Но мы надеемся, что мы удержим еще генерацию.

Идут ли ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения?

— Три дня подряд бригады ДТЕК выезжают на место, базируются в Авдеевке. Сейчас тоже они уже в Авдеевке. Мы идентифицировали повреждения, знаем — где, знаем — сколько времени нужно на их восстановление, но ВСУ дает разрешение на проведение работ, а с той стороны разрешения нет. Никто не может дать нам гарантии, поэтому бригады выехать не могут.

Соответственно, если эти гарантии будут получены, тогда бригады тут же выезжают?

— Я думаю, что если будут получены гарантии, мы в течение двух часов, максимум, трех — восстановим.

Учитывая ситуацию на Донецкой фильтровальной станции, что в городе с водой?

— С водой плохо. Она, только самотеком поступает в город в небольшом количестве, по часам вода раздается. Опять же, резервные методы, которые мы использовали в 2014-2015 годах, то есть колодцы, есть несколько скважин невдалеке от города, и плюс, там поступала все-таки по гуманитарке вода, но она, правда, уже закончилась. Поэтому вопросы с водой — это одна из проблем, которую в ближайшее время придется активно решать.

Из-за ситуации с энергоснабжением еще какие-то проблемы возникли? Есть ли прекращение контрактов с другими предприятиями?

— Мы поставляем в основном продукцию на свои заводы: на Ильича, на "Азовсталь". Если говорить по химии, которая дополнительно производится, это для нас не основные контракты, плюс, наши потребители, они не отказываются, мы стараемся соблюдать. Но надо понимать, что производство 50% от номинала — это мы на столько же химию и продаем. Поэтому таких проблем нет — нас понимают, нас поддерживают.

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Эвакуация из города планируется в связи с продолжающимися обстрелами?

— Скажу так — нет. Те, кто хочет уезжать, у тех возможность есть. И мы, в общем-то, обеспечиваем, в свое время и транспортом обеспечивали, и мэрия работает. То есть паники в городе нет, хотя, конечно, обстрелы уже порядком всех достали. Те, кто планировал уехать, уехали. Если обострения дальше не будет, я думаю, что эвакуации не будет.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что обстрелы Авдеевки показывают, что украинскую армию выбивают с подступов к Донецку.