Биржа по торговле углем поможет избежать злоупотреблений - Рябцев

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Премьер Украины Владимир Гройсман предложил создать в стране электронную площадку для торговли углем.

"Я считаю, что эта задача министерству (энергетики и угольной промышленности Украины — Ред.) и министру — внести предложения вроде того, как работает ProZorro (электронная система закупок — Ред.), чтобы, например, на осень уже была создана площадка электронных торгов по углю", — цитирует пресс-служба КМУ слова Гройсмана.

По информации премьера, в Украине есть шахты, себестоимость добычи угля которых составляет 2,8 тысячи гривен (около 100 долларов). Гройсман добавил, что в цене газа, утвержденной Нацкомиссией по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг, заложена стоимость угля на уровне 1,7 тысячи гривен (около 65 долларов).

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По информации министра энергетики Игоря Насалика, в Украине работает как минимум 18 шахт, себестоимость добычи угля на которых превышает стоимость, заложенную в тарифах на электроэнергию.

"Цена, которая закладывается в производство электроэнергии, составляет 1730 гривен. На сегодняшний день газовая группа угля реализуется по 1730 гривен, но хочу вам сказать, что сегодня только 4 шахты в Украине (на контролируемой территории — Ред.), которые вписываются даже в эту общую сумму", — сказал Насалик.

Создание электронной торговой площадки позволит открыть стоимость угля, которым торгуют в Украине, считает директор НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Это является средством, которое позволит открыть, хотя бы частично, стоимость угля, которым торгуют в Украине. Такие биржевые торги успешно применяют в других странах, и для других энергоноситлей. По результатам таких торгов приобретаются, например, нефтепродукты в Республике Беларусь. Там находятся два нефтеперерабатывающих завода, которые предлагают свою продукцию на электронных торгах, это позволяет достаточно прозрачно и быстро организовать взаимодействие между продавцами и покупателями", — отметил Рябцев.

По его словам, это предложение нужно реализовать, несмотря на то, что такая биржа, возможно, и не будет активной работать.

"Нюанс в том, что углем торгуют не ежедневно. На мой взгляд, активной торговли не будет. Но это хорошее предложение, и его необходимо реализовать. Повышение прозрачности на любом рынке способствует появлению конкуренции и формированию индикативных цен, позволяющих избежать возможных злоупотреблений, в том числе и ценой. Безусловно, "Роттердам +" для Украины был довольно странный выбор", — подчеркнул эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.