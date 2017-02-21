Гаврилечко: граждане, снижения стоимости "коммуналки" ни от кого не ждите

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

По данным Госстата Украины, долги населения за коммунальные услуги составили 23,4 млрд гривен по состоянию на конец декабря 2016 года. Из них долги за централизованное отопление — 9,4 млрд гривен, за поставки газа — 6,4 млрд гривен, за электроэнергию — 3,3 млрд гривен, поставку воды и водоотвод — 1,5 млрд гривен, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн.

По информации "Киевэнерго", жители столицы задолжали 1,5 миллиарда гривен, и это только за отопление. Больше всего должников в Печерском районе. Там на каждого человека приходится почти три тысячи гривен долга.

Согласно украинскому законодательству за коммунальные долги могут забрать и продать квартиру. В Законе Украины "Об исполнительном производстве" говорится, что арестовать единственную недвижимость должника можно только в том случае, если сумма долга превышает размер 20 минимальных зарплат, то есть 64 тысяч гривен. При этом срок исковой давности – три года.

Проблема погашения долгов за коммуналку в нынешнем виде не имеет решения, считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Никаких вариантов погашения долгов не будет, потому что у людей нет денег. Какая разница, что власть будет предлагать? Это не важно. Тарифы устанавливались исключительно из желания получить прибыль, с одной стороны, а с другой — дать правительству возможность бесконтрольно распоряжаться гигантскими суммами субсидий. Поэтому, задача долгов не решается", — сказал Гаврилечко.

По словам эксперта, необходимо сформировать реальные тарифы, которые должны быть раз в пять ниже существующих.

"Проблема не имеет решения в постановке вопроса, как платить по завышенным тарифам. Она имеет решение только в одном — списании этих долгов и приведение этих тарифов к экономически обоснованным. Я противник такого подхода, но в этом случае они должны устанавливаться по затратному принципу: себестоимость услуги плюс фиксированная прибыль производителя", — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, пойдет ли правительство на пересмотр тарифов, Гаврилечко заявил: "Забудьте о том, что это правительство может сделать что-то полезное для государства и его граждан. Оно не то что не хочет, оно не может это сделать. Надеяться на это — все равно что ожидать, что завтра канарейка запоет".

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