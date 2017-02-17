Карасев: градус общественного недовольства в стране будет нарастать

РИА Новости Украина

Приближается третья годовщина победы Евромайдана. В службе безопасности Украине уже предупредили о возможности насильственного сценария во время памятных мероприятий.

"Мы видим, что РФ пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков. По нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8 из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ", — говорится в заявлении.

Ситуацию вокруг годовщины и ее использования в политических целях на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Накануне трагических событий на Майдане, годовщине расстрела Небесной сотни разные политические силы будут пытаться использовать ситуацию для радикализации и дестабилизации и без этого не простой обстановки в стране.

Продолжается транспортная блокада на Донбассе, националистические силы "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" готовят совместную акцию под Верховной Радой с лозунгами от отставки парламента до полной перезагрузки власти.

Радикализация политической атмосферы, стихийный всплеск недовольства — все это работает против страны. Получается, что за три года после Майдана мы так не "выросли" политически, не научились умеренности, взвешенности, мудрости.

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Партии предпочитают радикальные акции для мгновенного пиара, чем продуманные решения и действия, которые бы шли на пользу стране в долгосрочной перспективе. Можно напомнить, что по причине внутреннего хаоса и безответственности на Украину в мире продолжают смотреть как на недоговороспособную, не способную предлагать и идти на компромиссы.

И, конечно, радикальные лозунги и действия националистов будут только повышать градус общественного недовольства, работать против становления правового порядка в государстве, блокировать поиск компромисса в рамках Минских договоренностей", — написал эксперт.