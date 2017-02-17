Якубин о блокаде Донбасса: Украина не контролирует свою территорию

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Представительстве Европейского Союза призвали немедленно прекратить блокаду поставок угля с неподконтрольных территорий, ведь от таких действий страдают украинцы по обе стороны линии разграничения. В диппредставительстве также напомнили, что такие действия противоречат минским договоренностям.

Петр Порошенко уверен, что удастся найти пути разблокирования поставок. Он заявил, что не позволит "создавать Украине образ государства, где царят анархия и атаманщина".

Президент подчеркнул, что Украина сохраняет ограниченные экономические отношения только с теми предприятиями на неподконтрольной территории, которые платят налоги в бюджет страны.

Как власть может заставить блокировщиков освободить железнодорожные пути, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог Алексей Якубин.

(публикуется на языке оригинала)

Петро Порошенко порахував, що внаслідок блокади на Донбасі Україна може втратити до двох мільярдів доларів, внаслідок чого курс гривні похитнеться. Яких ще наслідків чекати по обидва боки лінії розмежування, якщо блокада не припиниться найближчим часом?

— Ми вже чуємо такий один із наслідків, в інформаційній сфері поширюється, що ті люди, які втрачають роботу, які перебувають на неконтрольованій території, вони йдуть, наприклад, і приєднуються до військових формувань самопроголошених республік. Тому що вони втрачають роботу, і вони намагаються віднайти заробіток для своїх родин. Тобто починаються одразу певні соціальні наслідки.

Але, я думаю, що якщо ми взагалі говоримо про наслідки, то тут слід подивитися також на загальні соціально-політичні наслідки. Очевидно, що сама по собі ця блокада вже багато в чому, ми бачимо, діє проти України в тому сенсі, що Україна, тут можна погодитися з президентом, вона в світі тим самим представляється країною, яка не контролює свою територію. Тобто країною, яка не може встановити порядок, а це безпосередньо головне зобов'язання суверенної влади.

І тому, очевидно, що якщо цей образ і ця ситуація далі буде продовжуватися, справді, міжнародні наші партнери активно будуть ставити питання, наскільки Україна в принципі здатна виконувати ці обов'язки в контексті мінських домовленостей, в контексті домовленостей в межах "нормандської четвірки", в нещодавно представленому плані реінтеграції, в урядовому плані реінтеграції щодо Донбасу, який представляли в тому числі і в ООН.

Яким чином Україна взагалі тоді здатна виконувати всі ці зобов'язання, які вона бере на себе. Тому що складається таке враження, що невеличка жменька людей, яка чомусь вважає, що вони говорять від імень всіх громадян, вона може робити те, що вона робить.

Власне кажучи, сам факт таких речей насправді, для держави є справді небезпечним. Ми чудово розуміємо економічні наслідки і енергетичні наслідки. Інша справа, що до цього часу ми бачимо, що ситуація продовжується і продовжується. Тобто чому це триває такий довгий час? І чому від влади ми, на жаль, чуємо лише просто таку статистику, констатацію факту, що там проблема, ми нічого не можемо зробити тощо.

То кому вигідна блокада Донбасу?

— Очевидно, що тут, крім цих політичних нюансів, є прихований економічний або економічно-бізнесовий аспект. Тому що ця вся боротьба, яка затягнулася, вона нібито в нас представляється в таких якихось політичних шатах, але в реальності очевидно, що там є активно цей економічний аспект.

Знаєте, не так просто ходить інформація про те, що це може якраз бути пов'язано з такою олігархічною спробою переділу сфер впливу, в тому числі спробою вплинути на одного з олігархів, саме — на Ріната Ахметова, на його виробництво і на його впливовість в регіоні. Тобто, я думаю, що це певне загострення боротьби між Рінатом Ахметовим та, наприклад, Коломойським.

Паралельно з цим ми бачимо, що президент зараз намагається почати діяти через РНБО, це деякою мірою спроба активніше задіяти групу, пов'язану з НФ і групу, пов'язану з силовим блоком. Тобто ми чудово розуміємо, що якщо президент починає тепер діяти через РНБО, то це означає, що потрібно буде щось робити Олександру Турчинову. І тим самим президент намагається, наскільки я розумію, змусити цю групу, яка є у владі, яка нібито формально не підтримує цю блокаду, але, з іншого боку, вона насправді небагато робить, щоб її зупинити, змусити цю групу почати діяти, в тому числі, можливо, як і на рівні переговорів, так і, можливо, переходити до якихось більших засобів, тобто силових.

Ця блокада яким чином впливає на репутацію України як сторони конфлікту?

— Я думаю, ми побачимо і заяви інших наших міжнародних партнерів в цьому сенсі. Вона насправді виставляє Україну як країну, яка не може виконувати свої зобов'язання, які вона взяла в контексті мінського процесу, і в контексті плану реінтеграції Донбасу.

Тому що ми чудово розуміємо, що будь-яка реінтеграція починається в першу чергу з соціально-економічної інтеграції. І багато говорилося, що за останні 2 роки, наприклад, Україна багато що втратила в економічних зв'язках з цією частиною нашої території. А так виходить, що ми своїми ж руками ще більше будуємо ці стіни і відштовхуємо цю територію.

Тобто наші партнери це будуть бачити однозначно як спробу частини українського політикуму зробити все, щоб ці інтеграційні плани не були реалізовані. Але, знову-таки, ключову відповідальність буде нести наше політичне керівництво країни, зокрема президент. А якщо президент і його команда не може цю справу владнати, виникає питання, наскільки контрольована взагалі ситуація в країні.

Тобто Україна може бути представлена нашим західним партнерам в контексті цієї ситуації як країна, в якій поширюється хаос.

Міжнародна риторика може змінитися якимось чином через це блокування?

— Міжнародна риторика вже буде змінена, і найближчим часом ми побачимо заяви, можливо, від членів "нормандської четвірки", ми побачимо, я думаю, подібні заяви в межах мюнхенської зустрічі міністрів закордонних справ. Тобто вона буде негативною, очевидно.

І ключове питання до української влади буде: чому до цього часу вона не може це припинити. Тобто маючи при цьому легітимні права, легітимні можливості використовувати правоохоронну систему.

Президент України доручив уряду переглянути і обмежити перелік товарів, що дозволяється перевозити через лінію розмежування на Донбасі. Для чого це?

— Я думаю, що тут просто намагається символічно деякою мірою підіграти цій ситуації, пов'язаній із блокуванням. Тобто сказати: дивіться, ми ж боремося, ми готові боротися з контрабандою, але це вугілля — це не є контрабанда.

Тобто від влади ми останнім часом чуємо такий меседж, що справді, з контрабандою потрібно боротися, але вугілля тощо — це речі енергетичної безпеки. Тобто, я думаю, що спроба внести такий список свідчить про те, що влада буде намагатися в публічному полі, в полі ЗМІ, показати, що відбувається боротьба з контрабандою, але питання вугілля — це не питання контрабанди.

Чи можливий силовий варіант вирішення проблеми з блокуванням?

— Ситуація, яка склалася, чимось нагадує ситуацію з втратою керованості. Очевидно, що якщо не буде знайдено спроби домовитися, і спроби не лише в політичному сенсі, але між олігархічними групами.

Якщо не буде знайдено такий спосіб, я думаю, Україна просто-напросто буде змушена діяти, зокрема, використовуючи засоби примусу. Тому що, чим довше ситуація затягується, тим більше ми бачимо наслідків не лише репутаційних, а й економічних, соціальних наслідків. І тут просто відбувається точка поширення хаосу в країні.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.