Годовщина Майдана. Опасаясь протестов, власть сеет страх и панику - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

К очередной годовщине Майдана руководство страны готовится заблаговременно. Прекрасно понимая, что за три года после трагических событий страна не только не расцвела, а оказалась на краю пропасти, политики делают все для того, чтобы нивелировать памятную дату. Внимание людей мастерски переключают на другие события. Блокада Донбасса, тарифные повышения, ЧП в энергетике — все делается для того, чтобы на фоне этих событий годовщина Майдана смотрелась как что-то совсем малозначимое.

О технологиях, которые использует власть накануне памятных дат в интервью корреспонденту РИА Новости Украина рассказал политический эксперт Алексей Якубин.

Уже в ближайшее время тысячи украинцев готовятся выйти на улицы и площади, чтобы почтить память погибших во время трагических событий трехлетней давности. Какие меры противодействия возможным протестам могут применить представители власти?

— Накануне очередной годовщины Майдана власть всеми силами пытается создать негативный фон, на котором будут проводиться те или иные траурные мероприятия. Мы уже слышали от Службы безопасности о том, что агенты Кремля или кто-то в этом духе готовит провокации к годовщине Майдана. Это делается для того, чтобы наперед создать некую атмосферу неуверенности, посеять панику и страх в рядах граждан, которые хотели бы выйти на улицы в эту годовщину. Люди несомненно хотели бы предъявить претензии к власти, но теперь, посредством подобных устрашающих заявлений, все, кто собирается поднять социальные вопросы, тему тарифов автоматически станут "агентами Москвы".

Какой, на ваш взгляд, будет основная цель представителей власти в ближайшее дни?

— Главное желание власти — убрать рациональную составляющую. Дескать, давайте не будем поднимать острые социальные вопросы, а просто будем вместе скорбеть. Политики стараются закрепить исключительно эмоциональную интерпретацию этих трагических событий. Такая позиция очень выгодна власти, ведь она прекрасно понимает, что на Майдане также поднимались темы деолигархизации, которая за три года не сдвинулась с места.

Какие технологии может использовать власть?

— Когда недавно проходила годовщина начала Майдана мы видели некоторые элементы, которые власть использовала, чтобы избежать массовости. Это создание атмосферы страха — чтобы люди боялись выходить на улицы, а ключевых для Майдана местах установили кордоны полиции, металлоискатели, нагнали силовиков. Думаю, что приблизительно то же самое мы увидим и сейчас — будет сделано все, чтобы людям было максимально неудобно проявлять свою позицию.

Предупреждения о возможных провокациях можно отнести сюда же?

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— Естественно, уже сейчас и искусственно создается атмосфера отсутствия безопасности. Делается все для того, чтобы человек десять раз подумал перед тем, как выйти на улицы, "а вдруг что-то произойдет". Не исключено, что какие-то устрашающие заявления в ближайшие дни сделают радикалы. Достаточно вспомнить, как недавно группа радикалов разгромила офис "Сбербанка" и не найдя офис Виктора Медведчука, сожгла косметический салон. Власть преднамеренно создает вероятность того, чтобы человек предпочел остаться дома.