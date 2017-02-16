Большинство преступлений не регистрируют, общей статистики нет – эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Уровень преступности в Украине растет. За 2016 год было открыто почти 1,125 миллиона уголовных производств. Такую цифру озвучил генеральный прокурор Юрий Луценко во время совещания в ГПУ. Основными причинами ухудшения криминогенной обстановки он назвал войну, безработицу и дезорганизацию правоохранительных органов.

По сравнению с показателем 2015 года количество преступлений возросло на 5% по всей стране. А в 4 областях, а именно — в Харьковской, Житомирской, Одесской и Ивано-Франковской — за 2016 количество преступлений выросло с 17% до 24%.

Юрий Луценко дал задание региональным прокурорам найди виновных в острой криминогенной ситуации и отсутствии нормального противодействия и привлечь их к ответственности.

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Почему уровень преступности в Украине растет, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД, эксперт по вопросам правоохранительных органов Григорий Мамка.

(публикуется на языке оригинала)

Чому саме в Харківській, Житомирській, Одеській та Івано-Франківській областях криміногенна обстановка погіршилася найбільше?

– Згадайте, на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ виклав своє поняття статистики, там, де були намальовані цифри, якби посил був на сайт офіційний, реальний, прокуратури.

Сьогодні (16.02 – Ред.) генпрокурор, хоча вже на вулиці другий місяць 2017 року, але краще пізніше, ніж ніколи, зробив підсумки роботи за 2016 рік. І вони озвучували цифри, які зовсім інші з тими цифрами, які наводило МВС. Тобто у нас єдиної статистики в державі зведеної немає. А якщо ще третє відомство взяти – СБУ окремо, чи ДФС, то всі статистики будуть різними. І люди не розуміють, яка вірна, яка невірна.

З приводу збільшення кількості злочинності, збільшення реєстрації кримінальних правопорушень, не враховується один фактор, що правоохоронні органи на даний час більшість злочинів не реєструють. І факти такі є, і генпрокурором було заявлено окремі випадки з приводу фальсифікації і закриття неправомірних кримінальних проваджень.

Чим більше закривають кримінальних проваджень, тим зменшується навантаження і збільшується кількість розкритих злочинів. Це і є статистикою. Два роки тому нам кричали всі по телебаченню з приводу того, що давайте відійдемо від відсотків. Сьогодні ми доповідь генпрокурора чуємо — і знову у нас відсотки. Так ми відійшли від тих статистик, тих відсотків, і таких параметрів роботи?

З приводу областей, які зазначалися генпрокурором, можна сказати, вони ніколи простими не були. По цих областях необхідно люди, щоб керували, які володіють процесами розслідування, здійснювали правильно профілактику скоєних злочинів, виявляли причини і умови. Потрібні люди на місцях, які розбираються саме в розслідуваннях і профілактиці, і другий момент, щоб вони були на місцях, щоб знали територію, контингент який цим займається.

Головна проблема, що заважає правоохоронним органам працювати ефективніше — нехватка кадрів, саме місцевих спеціалістів?

— Місцевих спеціалістів, і спеціалістів, які розуміють закон і можуть давати результат, розслідувати.

Як ви загалом оціните криміногенну обстановку в країні?

— Вона збільшилася і набагато збільшилася. І якщо давати людям статистику реальну, то необхідно не пропускати роки, як статистики з МВС, а давати послідовну і правдиву статистику. І звертати увагу, і піднімати питання не з приводу відсотків розкриття, а з приводу скарг, які йдуть глобально, на дії правоохоронців, що вони недопрацьовують і все інше. Цю проблематику треба піднімати, і починати спочатку це робити.

За даними керівника департаменту карного розшуку Нацполіції України Сергія Князєва, найбільше зросла кількість злочинів із вогнепальною зброєю. Ви погодитеся?

— Якщо цифри збільшилися, значить збільшилися. То, можливо, не використовується людьми, які… прості люди, які ходять по вулиці. Це люди вже з певними навичками. Для того щоб зброю брати в руки, необхідно вміти нею користуватися, застосувати, коли потрібно і коли непотрібно. А цих людей не так і багато. І якщо вони свідомо беруть зброю і йдуть вже скоювати злочин, то необхідна профілактика і оперативно володіти інформацією, хто до цього може бути причетний.

Причина такого сплеску злочинності — відсутність профілактики?

— Для того щоб людина не скоювала злочини, їй необхідно говорити, доводити інформацію. З десяти людей вісім не скоїть злочин, є таке поняття як добровільна відмова, навіть законодавчо врегульована ця ініціатива. А двоє людей — скоять. На сьогодні з десяти — десять скоює.

Генпрокурор вимагав від регіональних прокурорів знайти винних у поганих показниках. Чи варто чекати гучних кадрових змін?

— Я думаю, не варто. Тому що, як правильно робити? Якщо є ситуація: приїхала перевірка, перевірила дані факти, з'ясувала об'єктивно це допрацювання, і потім — застосування заходів дисциплінарного впливу. Але ж якщо генпрокурор з трибуни вже і порекомендував керівникам змінити, то я думаю, що керівники в автоматичному порядку, не розбираючись, будуть звільняти заступників, аби відчитатися нагору, що виконали завдання, але ж проблеми це не вирішує.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.