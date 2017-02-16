наверх
16.02.201712:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Большинство преступлений не регистрируют, общей статистики нет – эксперт

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (392)

    (обновлено: )58
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Григорий Мамка в эфире "ГС" заявил, что правоохранительные органы не регистрируют большинство преступлений.
    Григорий Мамка
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Уровень преступности в Украине растет. За 2016 год было открыто почти 1,125 миллиона уголовных производств. Такую цифру озвучил генеральный прокурор Юрий Луценко во время совещания в ГПУ. Основными причинами ухудшения криминогенной обстановки он назвал войну, безработицу и дезорганизацию правоохранительных органов.

    По сравнению с показателем 2015 года количество преступлений возросло на 5% по всей стране. А в 4 областях, а именно — в Харьковской, Житомирской, Одесской и Ивано-Франковской — за 2016 количество преступлений выросло с 17% до 24%.

    Юрий Луценко дал задание региональным прокурорам найди виновных в острой криминогенной ситуации и отсутствии нормального противодействия и привлечь их к ответственности.

    Читайте также: Отчет Луценко, встреча в Минске, Трамп и Крым. Мнение Рудякова

    Почему уровень преступности в Украине растет, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД, эксперт по вопросам правоохранительных органов Григорий Мамка.

    (публикуется на языке оригинала)

    Чому саме в Харківській, Житомирській, Одеській та Івано-Франківській областях криміногенна обстановка погіршилася найбільше?

    – Згадайте, на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ виклав своє поняття статистики, там, де були намальовані цифри, якби посил був на сайт офіційний, реальний, прокуратури.

    Львовский сурок во время праздника День сурка во Львове. По ежегодной традиции, сегодня разбудили сурка Марусю, которая была активной и спрогнозировала раннюю весну.
    УНИАН
    Фотоитоги 15 февраля: отчет Луценко, "ледяной водопад", "прогноз" сурка Маруси

    Сьогодні (16.02 – Ред.) генпрокурор, хоча вже на вулиці другий місяць 2017 року, але краще пізніше, ніж ніколи, зробив підсумки роботи за 2016 рік. І вони озвучували цифри, які зовсім інші з тими цифрами, які наводило МВС. Тобто у нас єдиної статистики в державі зведеної немає. А якщо ще третє відомство взяти – СБУ окремо, чи ДФС, то всі статистики будуть різними. І люди не розуміють, яка вірна, яка невірна.

    З приводу збільшення кількості злочинності, збільшення реєстрації кримінальних правопорушень, не враховується один фактор, що правоохоронні органи на даний час більшість злочинів не реєструють. І факти такі є, і генпрокурором було заявлено окремі випадки з приводу фальсифікації і закриття неправомірних кримінальних проваджень.

    Чим більше закривають кримінальних проваджень, тим зменшується навантаження і збільшується кількість розкритих злочинів. Це і є статистикою. Два роки тому нам кричали всі по телебаченню з приводу того, що давайте відійдемо від відсотків. Сьогодні ми доповідь генпрокурора чуємо — і знову у нас відсотки. Так ми відійшли від тих статистик, тих відсотків, і таких параметрів роботи?

    З приводу областей, які зазначалися генпрокурором, можна сказати, вони ніколи простими не були. По цих областях необхідно люди, щоб керували, які володіють процесами розслідування, здійснювали правильно профілактику скоєних злочинів, виявляли причини і умови. Потрібні люди на місцях, які розбираються саме в розслідуваннях і профілактиці, і другий момент, щоб вони були на місцях, щоб знали територію, контингент який цим займається.

    Головна проблема, що заважає правоохоронним органам працювати ефективніше — нехватка кадрів, саме місцевих спеціалістів?

    — Місцевих спеціалістів, і спеціалістів, які розуміють закон і можуть давати результат, розслідувати.

    Луценко: размер взяток за 2016 год составил 227 млн грн
    канал "112 Украина" в YouTube
    Луценко: размер взяток за 2016 год составил 227 млн грн

    Як ви загалом оціните криміногенну обстановку в країні?

    — Вона збільшилася і набагато збільшилася. І якщо давати людям статистику реальну, то необхідно не пропускати роки, як статистики з МВС, а давати послідовну і правдиву статистику. І звертати увагу, і піднімати питання не з приводу відсотків розкриття, а з приводу скарг, які йдуть глобально, на дії правоохоронців, що вони недопрацьовують і все інше. Цю проблематику треба піднімати, і починати спочатку це робити.

    За даними керівника департаменту карного розшуку Нацполіції України Сергія Князєва, найбільше зросла кількість злочинів із вогнепальною зброєю. Ви погодитеся?

    — Якщо цифри збільшилися, значить збільшилися. То, можливо, не використовується людьми, які… прості люди, які ходять по вулиці. Це люди вже з певними навичками. Для того щоб зброю брати в руки, необхідно вміти нею користуватися, застосувати, коли потрібно і коли непотрібно. А цих людей не так і багато. І якщо вони свідомо беруть зброю і йдуть вже скоювати злочин, то необхідна профілактика і оперативно володіти інформацією, хто до цього може бути причетний.

    Причина такого сплеску злочинності — відсутність профілактики?

    — Для того щоб людина не скоювала злочини, їй необхідно говорити, доводити інформацію. З десяти людей вісім не скоїть злочин, є таке поняття як добровільна відмова, навіть законодавчо врегульована ця ініціатива. А двоє людей — скоять. На сьогодні з десяти — десять скоює.

    Ким Чен Нам
    TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
    Главные темы в мире: убийство брата Ким Чен Ына, путаница в Белом доме

    Генпрокурор вимагав від регіональних прокурорів знайти винних у поганих показниках. Чи варто чекати гучних кадрових змін?

    — Я думаю, не варто. Тому що, як правильно робити? Якщо є ситуація: приїхала перевірка, перевірила дані факти, з'ясувала об'єктивно це допрацювання, і потім — застосування заходів дисциплінарного впливу. Але ж якщо генпрокурор з трибуни вже і порекомендував керівникам змінити, то я думаю, що керівники в автоматичному порядку, не розбираючись, будуть звільняти заступників, аби відчитатися нагору, що виконали завдання, але ж проблеми це не вирішує.

    Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

    Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Кабинет министров Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Юрий Гаврилечко
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх