Реальные запасы угля не такие, как нам сообщают - Рябцев

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Дефицит угля в Украина возник в связи с блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями, которую держат активисты "Штаба блокады торговли с оккупантами".

Директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что проблема с формированием запасов угля на прохождение отопительного сезона связана с ключевой проблемой госуправления.

"Этот вывод изложен в программе реформирования госуправления на 2016-2020 годы. Там сказано, что одной из основных проблем государственного управления в настоящее время является отсутствие способности Кабинета министров к стратегическому планированию. То, что происходит сейчас (с углем) является следствием той проблемы, которая была сформулирована в этом нормативном документе", — сказал Рябцев.

По словам эксперта, недостаток угля приведет к веерным отключениям.

"Я думаю, что проблема глубже, чем нам рассказывают. Проблема не столько в блокировании поставок, поскольку уголь везут не по одной ветке железной дороги. Проблема в том, что реальные запасы энергоносителей несколько отличаются от декларируемых, и, скорее всего, в меньшую сторону", — подчеркнул аналитик.

"К сожалению, эти данные не могут быть проверены по независимым источникам, и мы вынуждены доверять на слово тем, кто заинтересован в том, чтобы запасы угля выглядели как можно солиднее", — добавил Рябцев.

"Холодная зима стала неожиданностью для украинского правительства, которое исходило из ожиданий, что зимы будут все теплее, пока мы по климату не сравняемся с африканскими странами. Не зря сейчас Луганск и Донецк часть активистов неформально называют "Луганда" и "Донбабве"… Чтобы узнать более точный прогноз зимы стоило просто поинтересоваться в ближайшем селе, где бы ответили, что за тремя теплыми зимами обязательно идет холодная", — сказал эксперт.