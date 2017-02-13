Землянский о введении чрезвычайного положения в энергетике

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины в рамках запланированного на понедельник, 13 февраля, заседания Антикризисного энергетического штаба планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

Об этом журналистам сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. "Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба — о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы угля будут уменьшены", — подчеркнул Гройсман.

Дефицит угля возник в связи с блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями, которую держат активисты "Штаба блокады торговли с оккупантами".

"Полная остановка поставок угля с неконтролируемых территорий для теплоэлектростанций Украины приведет к тому, что Кабмин будет вынужден ввести чрезвычайное положение в энергетике", - заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Данные по запасам угля есть в режиме онлайн — "Укрэнерго", Минэнерго — все в курсе ситуации. Говорить о том, что Гройсман вчера "прозрел" относительно запасов угля, значит, либо он не знает о проблеме, либо его не информируют. Скорее всего, сейчас возникла угроза реального блокирования поставок угля с неконтролируемых территорий", - сказал Землянский.

При этом эксперт напомнил, что в 2014 году правительство Арсения Яценюка уже вводило чрезвычайный режим в энергетике.

"Это крайне неприятная вещь. Это означает, что государство начинает полностью регулировать отрасль и берет под контроль все запасы энергоносителей. поставки. Это крайне печальная новость для частников, в первую очередь для газовиков. Принадлежащий им газ может перейти под контроль государства до особого распоряжения. Если будут полностью прекращены поставки угля, то придется запускать газо-мазутные блоки, а с теми запасами газа, которые остались у НАКа, проблему не решить", — пояснил аналитик

Землянский также прогнозирует веерные отключения электроэнергии и тепла населению.

"По предварительным оценкам, 2,5 — 3 миллиона человек подпадут под веерные отключения электроэнергии, и порядка 200 — 250 тысяч могут столкнуться с отключением отопления, если оно поступало от работы теплоэлектростанций", - сказал эксперт.

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