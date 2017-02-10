Трудно понять, кто приказал нам стрелять друг в друга — жительница Горловки

РИА Новости Украина

26 мая 2015 года в результате бомбардировки жительница деревни Горловка Анна Тув лишилась дома, мужа и маленькой дочери. Кроме того, ее левая рука была сильно повреждена и подлежала ампутации.

Сейчас Анна находится в Италии, где ей устанавливают бионический (миоэлектрический) протез. Анна Тув рассказала Sputnik italia о своей новой жизни:

— Я очень счастлива, что сейчас я в Италии. Это моя самая большая мечта, которая стала реальностью после целого года усилий. Я не могла уехать в Италию из-за сложностей с документами. Я не могла получить документы для экспатриации в Украине, потому что там меня преследуют по политическим мотивам. Я подавала заявление в Страсбургский суд: фактически, украинское правительство, действуя незаконно и используя запрещенные вооружения, уничтожило мою семью, пыталось убить меня, я и мои дети получили ранения.

Мне помог Эннио Бордато (Ennio Bordato), президент ассоциации "Помогите спасти детей" (Aiutateci a salvare i bambini), который безрезультатно обращался во множество международных организаций до тех пор, пока, благодаря содействию Посольства РФ в Риме, я не получила в России новые документы и статус беженца.

gorlovka.today Анна Тув

Со стороны Украины мне ни разу никто не позвонил и не выразил сожаление, украинское правительство не помогало мне с протезом. Деньги на протез собирали многочисленные итальянцы, благодаря которым я нахожусь здесь для установки бионического протеза руки в одном из лучших европейских центров протезирования INAIL в Будрио (Budrio). Я приехала в Италию с мамой и моими двумя маленькими детьми. Мы очень рады, у меня вскоре снова улучшится качество жизни, я смогу обнять детей обеими руками, смогу работать и обеспечивать семью…

Я теперь одна кормилица своей семьи. Именно поэтому для меня это большое достижение находиться здесь. Я хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто принял участие в сборе средств для моего пребывания в Италии, для больницы и установки протеза. И благодарю от всего сердца всех, кто рассказывал о моей трагедии, потому что, узнав ее, многие люди смогли мне помочь.

Вероятно, эта боль никогда не стихнет. Что было самым тяжелым после трагедии?

— Я никогда не смогу восполнить эту потерю. Я потеряла мужа, дочь.… Эта боль никогда не пройдет, и описать ее словами невозможно. Но эта боль меня не разбила, я делаю все возможное, чтобы помочь людям, которые так же пострадали. Вместе мы сможем преодолеть войну и добиться мира. Никто из жителей Донбасса не хочет этой войны, все мечтают о мире.

И, конечно, мне больно видеть, ведь это несправедливо, что с украинской стороны мира не хотят. Мы пытаемся установить перемирие, но нас считают за животных, и говорят, что нас "надо было бы уничтожить". В социальных сетях после потери моей 11-летней дочери, мужа, дома, после травмы и потери руки в результате бомбардировки… я, к сожалению, вместо поддержки со стороны украинцев, неоднократно получала одни оскорбления, как в мою сторону, так и моей погибшей дочери. И ни капли сострадания. А это такая большая боль. Я бы хотела, чтобы люди перестали быть как зомби. Чтобы люди понимали, что их используют, чтобы они не были марионетками в руках украинской власти, которая продалась и предала свой народ, давая приказы о его уничтожении. Мы жили в мире и гармонии, а не убивали друг друга.

Где вы живете сейчас?

— Сейчас я живу в России. Мой дом в Горловке был полностью разрушен и не мог быть восстановлен. Последний год я с детьми жила в Донецке, но и там мы оказались под обстрелом.

Какова сейчас ситуация в Горловке? Есть новости от друзей или знакомых?

— Да, я получаю много новостей из Горловки. Люди круглосуточно живут в состоянии паники. Они пишут мне в слезах и рассказывают, что там стреляют и днем и ночью. Им страшно жить, страшно ходить на работу. Большинство прячется в подвалах. В последние дни все превратилось в ад. Мне пишут и просят максимально донести до людей, живущих в Европе, что творится в Донбассе. Информации мало. Ежедневно жилые кварталы обстреливают из артиллерии, в Авдеевке танки. Шахтеры заблокированы в шахтах и не могут подняться.

Я лично знаю 34 человека (среди них 11 детей до шести лет), которые постоянно живут под землей. Эти люди находятся в Марьинке. Они ушли из домов в подвалы вместе с животными, собаками кошками, потому что не могут постоянно находиться под перекрестным огнем.