наверх
09.02.201709:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Какие параметры жилья сейчас интересны покупателям. Мнение эксперта

    (обновлено: )26020
    Эконом-жилье позволяет решить жилищные проблемы в крупных городах, но рынок еще не получил от застройщиков соответствующих предложений, считает независимый эксперт Ярослав Цуканов.
    Строительство в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина 

    Потребители еще не получили от застройщиков подходящих предложений по жилью эконом-класса, но рынок недвижимости будет двигаться в этом направлении, уверен независимый эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов на пресс-конференции на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры", которая состоялась в РИА Новости Украина

    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Эксперт о социальном жилье и ситуации на рынке недвижимости

    "Принцип проникновения работает в любой маркетинговой программе. Недвижимость – это продукт, который необходимо продать, и принцип проникновения работает путем среза социальных слоев граждан… Социальный статус и доходы населения существенно понизились. Из-за отсутствия планирования, застройщики еще не успели выдать на рынок тот продукт, который нужен по стоимости, который граждане могут купить", - отметил Цуканов. 

    "Происходит  это по определенным причинам, связанным с тем, что у недвижимости  длинный временной лаг на воспроизводство. От начала проекта до конца  проходит три года… Однокомнатная  квартира может быть 40 квадратных метров, а может – 30 или 15 квадратных метров. Если предложить квартиру по 800 долларов за квадратный метр, то потенциальный покупатель в сегменте эконом-класса выберет, исходя из ценовой категории. 99% потребительских предпочтений эконом-класса лежат в цене", — добавил эксперт. 

    "Как показывает практика, 95% решений принимается, исходя из ценовой категории, значит, нужно ее дать, понизив себестоимость конечного продукта. Это можно сделать либо снизив себестоимость строительства, либо уменьшив площадь… Весь мир к этому идет, и мы к этому будем двигаться, у нас нет альтернативы", — подчеркнул Цуканов.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Обмен валют
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте убийства Павла Шеремета
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование