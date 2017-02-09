Какие параметры жилья сейчас интересны покупателям. Мнение эксперта

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Потребители еще не получили от застройщиков подходящих предложений по жилью эконом-класса, но рынок недвижимости будет двигаться в этом направлении, уверен независимый эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов на пресс-конференции на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Принцип проникновения работает в любой маркетинговой программе. Недвижимость – это продукт, который необходимо продать, и принцип проникновения работает путем среза социальных слоев граждан… Социальный статус и доходы населения существенно понизились. Из-за отсутствия планирования, застройщики еще не успели выдать на рынок тот продукт, который нужен по стоимости, который граждане могут купить", - отметил Цуканов.

"Происходит это по определенным причинам, связанным с тем, что у недвижимости длинный временной лаг на воспроизводство. От начала проекта до конца проходит три года… Однокомнатная квартира может быть 40 квадратных метров, а может – 30 или 15 квадратных метров. Если предложить квартиру по 800 долларов за квадратный метр, то потенциальный покупатель в сегменте эконом-класса выберет, исходя из ценовой категории. 99% потребительских предпочтений эконом-класса лежат в цене", — добавил эксперт.

"Как показывает практика, 95% решений принимается, исходя из ценовой категории, значит, нужно ее дать, понизив себестоимость конечного продукта. Это можно сделать либо снизив себестоимость строительства, либо уменьшив площадь… Весь мир к этому идет, и мы к этому будем двигаться, у нас нет альтернативы", — подчеркнул Цуканов.