Электромобили – новый тренд в Украине. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Количество электромобилей на украинском рынке постепенно растет. Но пока официальные автоимпортеры рассматривают начало продаж таких машин не в качестве коммерческого проекта, а в качестве продвижения товара, к которому надо подготовить покупателя.

Министерство инфраструктуры предлагает с целью развития рынка электромобилей до 1 января 2021 года освободить дилеров при ввозе электромобилей от уплаты НДС. Таким образом, стоимость электрокара упадет примерно на 17%. Также в министерстве предлагают освободить от уплаты регистрационного сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации до 1 января 2021 года (это еще минус около 5%) и освободить от уплаты акциза.

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Чем электрокары лучше обычных автомобилей и выгодно ли их покупать, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил заместитель гендиректора медиагруппы "Автоцентр" Виталий Новак.

Действительно ли набирают популярность среди украинцев электрокары?

– Правда, очень популярны, растет сейчас этот сегмент. Мы сейчас по росту темпа продаж электромобилей легко опережаем почти всю Европу.

Дело в том, что до этого у нас их было мало, сейчас стало немного больше…Я не могу найти точной статистики по продаже электромобилей, поскольку у нас, как правило, эти электромобили, гибриды, считают вместе… но последние данные, которые были опубликованы МВД, это по моему 1709 чистых электромобилей, которые были проданы в 2016 году.

В принципе, для нашего рынка, для 64 тысяч новых машин и примерно такого же количества бэушных, это очень большая цифра, действительно большой процент.

Хватает ли инфраструктуры для такого количества автомобилей? Заправочных станций, СТО и т.д.?

– СТО по электромобилям практически не существует. Сейчас начинают официально ввозить автомобили у нас BMW, "Рено", "Хюндай"… вот "официалы", когда начинают это делать, они сразу продумывают, что дальше с этими машинами, то есть, надо обучать персонал, надо оборудование… те машины, которые сейчас продаются, в основном это бэушные Nissan Leaf, около двух десятков Tesla…

Естественно, что под эти автомобили никакой инфраструктуры нет, и вот те СТО, которые сейчас занимаются, например, ремонтом Tesla, это бывшие механики, которые пришли с BMW, с "Мерседеса", но они ничего не знают об этих машинах.

Если у них нет такой квалификации, как они занимаются электромобилями? Наугад?

– Честно? Абсолютно наугад. Я это знаю изнутри, потому что мы занимались этим вопросом. Это люди, которые приходят ремонтировать Tesla, автомобиль, который стоит больше 100 тысяч долларов, они его приходят ремонтировать просто методом тыка.

Причем если с Nissan Leaf это делать еще попроще, система немножко попроще, то с Tesla таких людей туда пускать вообще нельзя.

А официальные импортеры электрокаров есть в Украине?

– Да, сейчас BMW начал продаваться, "Рено" продается…

Они не озабочены тем, чтобы был какой-то сервисный центр?

– Они берут на себя сразу ответственность, они сразу это будут делать. Но опять же, тот же BMW продается единицами, так что будет достаточно в Киеве одного специалиста, который будет наблюдать за этими машинами, и не более того.

А что касается инфраструктуры, в Киеве на сегодня у нас 136 электрозаправок. В Харькове 90 или 70 — вроде как бы хватает. Но давайте понимать, что электрозаправка — это, как правило, стоечка с проводом, а обычная, бензиновая заправка — это, как минимум, восемь колонок, да еще и на каждой по два пистолета. То есть может одновременно заправляться десяток машин. Причем, заправка обычной машины занимает 10 минут, а заправка электрокара… уже в зависимости от устройства — может быть и час, и два, и три, и пять.

Если машинка поехала, стала на зарядку на этой заправке, все — больше туда никто не подъедет. Поэтому говорить, что у нас есть инфраструктура для электромобилей, это очень преждевременно.

Электромобили дешевле, чем обычные новые авто?

– В принципе, электромобили существенно дороже. Кстати, как отмечают те, кто уже начал продавать электромобили официально, это наших людей абсолютно не пугает, они готовы переплачивать, это такие вот энтузиасты зеленого дела, они готовы платить деньги.

А что касается бэушных автомобилей, те же Nissan Leaf, они в Украину уже ввозятся без пошлины, это 8% от стоимости, и без уплаты акцизного сбора. А сейчас в ВР еще лежит законопроект, который отменяет НДС. Он еще не принят, но мы ждем, что он будет принят, все-таки нам обещали очень сильно, еще минус 20% от стоимости. В таком случае б/у автомобили будут очень даже заманчивы по цене.

Пока не удалось ничего сделать на большинстве электромобилей с увеличением расстояния поездки на одной заправке — 150-200 километров остается лимит?

– Вот я в данной ситуации есть большим скептиком, поскольку для того чтобы действительно изменить глобально положение электромобилей в мире, надо реально увеличивать пробег.

На сегодня даже самые прогрессивные машины, даже включая Tesla, новый "Опель Ампера", даже Nissan Leaf с увеличенным пробегом, у них все равно максимальный потолок — 400 километров. И современное производство электробатарей просто не дает возможности сделать больше запас, емкость батареи. Больше не получится до тех пор, пока не изобретут какую-то новую батарейку.

А как быть с утилизаций батарей?

– Это вопрос, о котором, как правило, забывают все сторонники экологии и экологичности этих машин.

У нас никто не занимается возможной утилизацией батарей для электромобилей?

– Нет, мы на заправках сейчас собираем батарейки… знаете, стоят боксы, для 3А, 2А, обычные карманные… С этими батарейками мы уже придумали, что делать, и то, большой вопрос, куда их вывозят потом с этих заправок. А вот что делать с большими батареями, которые придется утилизировать, пока никто не задумывался даже.

На сегодняшний день зарядки бесплатны, но если будет расти количество электромобилей, за все это придется платить деньги. Учитывая текущую стоимость электроэнергии, насколько выгодно будет ездить на электромобилях? Будет ли это дешевле, чем на бензине или на газу?

– Будет, безусловно. В принципе, в Украине, относительно мировых цен, электроэнергия еще достаточно дешевая, то есть, выгодно, все равно. Поэтому я же говорю, тут наш хитрый украинский народ найдет себе выход, и, как правило, машины будут заряжаться не на зарядках, а на домашних… розетках, скажем так, будут ставить себе какие-то трансформаторы, какие-то такие устройства, кидать провода из окон…

И отматывать потом электроэнергию? Или магнит…

– Конечно, мы же всегда придумаем, как это сделать. Бытовая электроэнергия дешевле, чем на заправках, промышленная, так скажем, поэтому заряжать машину дома будет гораздо выгоднее, а тем более, если хитро подойти к этому вопросу. А потом уже, если где-то по пути подзарядиться, то можно уже заехать, заплатить денежек.

Напомним, автоэксперт Олег Назаренко в эфире "ГС" заявил, что принятие законопроекта об урегулировании временного ввоза транспортных средств выгодно чиновникам, которые будут "крышевать" данную схему.