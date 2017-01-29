Бродский: у нас 300 тысяч чиновников не понимают, зачем ходят на работу

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Кабмине хотят привязать зарплаты чиновников к эффективности их работы. Попробовать ввести такую дифференциацию в правительстве хотят уже в 2017 году. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

По словам Саенко, государственная служба должна быть достойно оплачена, но она должна демонстрировать и соответствующий результат. Улучшить этот результат может помочь привязка оплаты труда к оценке эффективности их деятельности.

Данную инициативу в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам публичной администрации, экс-глава Нацагенства Украины по вопросам госслужбы Денис Бродский.

Как вы оцените инициативу правительства платить зарплаты чиновникам, исходя из эффективности их работы?

— Я 20 лет занимаюсь управлением персоналом и понимаю, что Саенко в этом ничего не понимает. Зарплаты нельзя привязать к результатам работы. К результатам работы привязывают вознаграждение, премии у людей. Нельзя привязать зарплату торгового представителя к объему продаж. А премию — можно. Звучит, конечно, красиво. Давайте только подумаем: как они измерять будут результаты работы чиновников? Сколько бумажек он переложил? Сколько штампиков он поставил в "исходящие, входящие"? Проблема государственного управления в том, что там нет никакого смысла. Люди не понимают, что они делают. Ты спросишь чиновника, почему ты готовишь этот документ, он сошлется тебе на два десятка других документов. И другого смысла делать то, что он делает, кроме того, что есть постановление, какое-то решение, нет. А пользы от того, что он делает, никакой. Он бумажки исполняет ради бумажек, уже исполненных. И что, Саенко начнет мерить, как эти люди бумажки исполняют, сколько они их пишут?

Может, судить будут по тому, сколько нормативов и постановлений они знают?

— Наверное. Это же ничего не изменит. Потому что у нас уже три года пытаются реформу госуправления функциональными обследованиями заменить, то изменениями в системах вознаграждения, то еще что-то. А воз и ныне там. У нас 300 тысяч людей, утративших смысл своего существования, они не понимают, зачем они на эту работу ходят. Они нам не нужны, гражданам, они себе нужны. Они работу себе свою делают. Саенко хочет померить, сколько бумажек они сделают? К чему он привяжет эффективность Минсоцполитики?

Как тогда можно урегулировать вопрос зарплат чиновников?

— В большинство стран мира вознаграждение — переменная для чиновников очень небольшая. Потому что давно понимают, что чиновник работает не за вознаграждение в виде результата, он обеспечивает качество системы. У них базовая зарплата привязана к показателям, связанным с качеством жизни. Вот если бы Минэкономики зарплату или премии министров, заместителей министров, глав департаментов к уровню легкости ведения бизнеса в стране привязал и сказал — вот как только вы на пять пунктов вверх поднимете страну, получите по миллиону гривен премию — тогда бы, наверное, был результат. Министерство на 90% — это люди исполнительного слоя. Они должны просто хорошо и качественно делать свою работу.

Как измерить это качество?

— Не все в мире можно измерить. У нас 17 министерств, про каждое из них написан миллион документов. Вы зайдите на сайт любого британского государственного органа. С чего начнется сайт? Вы прочитаете: миссия министерства такого-то заключается в том-то, наши стратегические цели на пять лет такие-то, основные проекты, которые ведет министерство. А у нас этого всего нет, у нас все регулируется бессмысленными постановлениями, у нас до сих пор министерства исполняют документы, изданные в 1996 году. А еще в секретариате Кабмина есть специальный орган, который контролирует, как они выполняют решения, принятые в 1996 году. Не понятно, какой власти, не понятно, для чего. Это Саенко хочет измерить.

Получается, ничего сделать нельзя?

— Почему? Все сделать можно, многие страны через это проходили, только не дурацкими решениями о премировании 300 тысяч чиновников нужно начинать изменения.

Какие примеры за рубежом есть?

— Есть Сингапур, очень интересная модель государственного управления. Польша провела очень успешную реформу госуправления, Канада. В США такой проект: все федеральные нормы регулирования через шесть месяцев утрачивали свою силу, кроме тех, которые успеют подготовить за этот период. Они вычистили все. Бизнес несет лишком высокую нагрузку административную, слишком много требует от него государство бумажек, слишком много у нас проверок, слишком много лицензий, разрешений. Все упраздним, если министерство не успеет согласовать правильный подход и правильный набор документов. Минфин Канады в свое время остался без финансирования, потому что вовремя не подготовил программу сокращения численности служащих министерства.

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Вы привели в пример Польшу и Сингапур. Можете рассказать о них?

— В Польше в свое время, когда реформировалось государственное управление, проходила реформа следующим образом. Они создавали класс новых чиновников, о всех старых сказали — это не госслужащие, это просто служащие министерств и ведомств. Госслужащим становился человек, прошедший жесткий конкурсный отбор, прошедший обучение специальное, и этот человек сразу получал зарплату на той же должности государственной. Плюс 600, по-моему, евро сразу. Это такая была доплата за честность и профессионализм у человека. Так они меняли госслужбу. Они поменяли всю институцию подготовки государственных служащих. У них из громоздкого учреждения типа нашего Национальной академии госуправления при президенте, в которой сотни динозавров учат тысячи динозавров, образовалась одна из лучших академий, которая предоставляет образование в стране. В Венгрии Академия государственного управления — один из ведущих вузов страны. Меняли подходы к найму людей и меняли зарплату. В большинстве стран мира государственный служащий получает зарплату большую, чем в коммерческом секторе на сравнимых позициях.

Сколько в Украине сейчас государственных служащих?

— Около 280 тысяч. Плюс еще 100 тысяч в органах местного самоуправления. Если их завтра половину уволить, никто даже не заметит.

Чтобы эффективно функционировал госаппарат, сколько нужно госслужащих?

— Украине нужно около 100 тысяч.

В том числе и на местных уровнях?

— Нет. Примерно еще столько же — местное самоуправление. В два раза должно быть меньше, как минимум, чем сейчас.

Предусмотрено ли повышение зарплат чиновникам в 2017 году?

— Министр получать может около 30 тысяч гривен, наверное. Люди, которые миллиардные бюджеты расписывают, 30 тысяч получают зарплаты. Вам смешно, а мне грустно. Поэтому мы живем в такой стране, что люди приходят не на должность в государственном аппарате и хорошо делать свою работу, а потому что есть возможности.

Какое социальное обеспечение сейчас полагаются чиновникам – отпуск, выплаты на оздоровление?

— Льготы сейчас упразднили. Мы специально, когда новый закон о госслужбе продвигали, убирали из него все льготы, все доплаты, пенсионное обеспечение на общих условиях. Сейчас у них ничего нет. Кое-где в ведомствах сохранилось служебное жилье.

Какой отпуск сейчас у госслужащего?

— 30 дней, по-моему.

Ранее экономист Захар Попович в эфире "ГС" заявил, что реформа службы занятости — очередная имитация работы Кабмина.

Напомним, экс-первый замминистра соцполитики Василий Шевченко в эфире "ГС" пояснил, какой будет политика властей по субсидированию, и заявил, что правительство может корректировать нормы потребления газа в зависимости от погоды.