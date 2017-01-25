Строительство Окружной в Киеве: подробности сделки с китайцами

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Киеве планируют построить "под ключ" кольцевую дорогу, магистраль Нивки-Бровары и развязку возле станции метро "Шулявская". О таких планах китайской компании CRBC сообщили в столичной мэрии.

Китайцы уже посчитали, что на все это нужно полтора миллиарда долларов. А в феврале в Киев приедет группа специалистов из Поднебесной, чтобы начать разработку проектной документации.

Подробнее о планах сотрудничества с китайской компанией в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Илья Сагайдак.

C китайской компанией CRBC уже есть такой-то договор на строительство упомянутых инфраструктурных объектов?

— Дело в том, что CRBC — одна из крупнейших мировых компаний, которая построила из десяти самых больших в мире мостов пять. И эта компания имеет возможности привлекать очень выгодное финансирование — на двадцать лет под 2% для нашего города. Мы обсудили наши возможности сотрудничества, туда входит не только Окружная, но еще и разные развязки, такие, как Шулявская магистраль, которая должна вывести трафик через весь город, соединив с Дарницким мостом и выходя на Святошино. В данном случае китайская компания предложила, что за свои средства выполнит технико-экономическое обоснование, сделает все расчеты, полностью подготовит предпроектную документацию, после этого мы будем принимать решение. То есть будет понятно, сколько будет нам стоить проект и возможно ли вообще туда привлечь инвесторов, потому что также рассматривается вариант, что может зайти интернациональный инвестор, который возьмет в концессию ту же дорогу, будет этот участок самостоятельно эксплуатировать и взимать за него плату.

То есть на сегодняшний день с компанией CRBC речь идет только о разработке технико-экономической документации?

— На сегодняшний день идет речь о том, что компания на себя берет эти обязательства — за свои средства сделать. После чего делает предложение городу выполнить все эти работы за короткий термин, "под ключ".

Полтора миллиарда долларов — называется такая сумма. Это будет привлекаться в качестве кредита с китайской стороны?

— Полтора миллиарда долларов — это их возможности выделить на город Киев. Да, заемных, но это не означает, что мы подписываемся под эту сумму. Мы говорим, что мы действительно рассматриваем все эти проекты, мы смотрим их предложение, после этого принимаем решение. Но я хотел бы отметить, что за время работы китайской делегации, группы, которая приехала в город, мы были приятно удивлены тем, что сразу же после подписания, буквально на следующий день, группа перешла к работе, мы увидели сразу же концептуальные предложения по всем развязкам, мы увидели, насколько прогрессивна подготовка специалистов. И пока что в Украине я не видел такого уровня специалистов.

Илья Сагайдак/Facebook Заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак. Архивное фото

Какова общая стоимость проектов?

— Когда мы говорим Большая кольцевая, нужно, чтобы мы не путали с тем проектом, который рассматривался в министерстве, это еще одна Окружная вокруг Киева. Потому что у нас сегодня в Киеве нет своей Окружной, она куском идет и обрывается. Сейчас рассматривается вариант строительства от Заболотного, вместе с Мостовым переходом, в сторону Бортничей. Есть трассировка, в данный проект мы ожидаем, что это будет стоить 15 миллиардов гривен. Но это еще не подтверждено детальными расчетами.

Гройсман в мае 2016 года говорил о том, что "только объездная дорога в Киеве будет стоить порядка 200 миллиардов гривен, это сделать сейчас невозможно".

— Здесь Гройсман говорил про Большую кольцевую, которая будет проходить по области. Такой проект действительно существовал, он очень дорогой. И мы сейчас, как киевская власть, говорим о том, что нам очень важно достроить именно нашу, существующую городскую Окружную, чтобы она шла действительно по кругу, замыкалась и выходила через правый берег, выводила весь транзитный транспорт.

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Если сейчас удастся договориться с китайской компанией, где они будут привлекать финансирование?

— Это государственная компания, она работает с их госбанком под льготные ставки кредитования. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов. Первый: китайская компания предлагает под ключ построить за определенное время определенный объект. После этого под него выбирается финансирование, которое они готовы обеспечить в начале строительства своими оборотными средствами. То есть они не ждут длинных процедур, они начинают строить, с городом подписывается договор, и после этого банк дофинансирует. Финансовые условия данной сделки очень выгодны, потому что они заключаются на длительный период больше 20 лет кредитования, плюс на момент строительства развязки никакие средства не взимаются с города. Второй вариант — с привлечением концессионного инвестора. То есть, если этот участок дороги будет отдан под инвестора, соответственно, город вообще не платит за этот участок. Но при этом инвестор будет взимать плату.

То есть дорога будет платной?

— Это один из вариантов. Конечно, в городе не хватает средств, чтобы решить все проблемы, и мы понимаем, что долги накопились, они очень большие, вы это, наверное, видите сами на дорогах в виде пробок. И во многом это из-за транзитного траффика. Для того чтобы решить эту проблему, она недешевая, мы сейчас ищем разные варианты. Почему нам очень комфортно в этом деле? Потому что средства напрямую если будет получать китайская компания, то здесь нет никакой коррупционной составляющей. То есть компания авторитетная, берет на себя обязанность за эту цену построить, и нас не волнуют никакие другие рисковые факторы.

А что касается Шулявки — не сделают платной эту развязку?

— Нет, конечно. Мы для этой развязки подключили китайскую компанию, чтобы видеть их альтернативные предложения, потому что у нас уже существуют наши варианты. Более того, разрабатывалось наше ТО, но мы хотим увидеть в работе профессионалов из Китая. Если они нам предложат какие-то новые, альтернативные решения, нам будет интересно с ними войти в этот проект.

А если не будет решено не принимать предложение, то никто ничего никому не должен?

— Абсолютно. В меморандуме указано, что им дается возможность сделать нам предложение, они участвуют своими средствами, чтобы подготовить данное предложение. Это действительно стоит немалых денег, но китайская сторона готова на это пойти, потому что им интересно заходить на европейский рынок. Но я также хочу отметить для тех скептиков, которые говорят, что приедет миллион китайцев: вы должны понимать, что это уже давно не тот Китай, о котором привыкли говорить. В данном случае это инвестиции в Украину. Если будут строиться такие большие объекты, надо будет тут ставить асфальтный завод, инвестировать, и большое количество сотрудников приглашать на работу, и будут работать смежные отрасли. Это очень хороший толчок для нашей экономики.

Дорога Нивки-Бровары где может проходить?

— Это тоже очень интересный проект, мы долго с ним работаем. В данном случае у нас есть Дарницкий мост не загруженный. Единственный в городе не загруженный, поскольку у остальных всех 150% загрузка, а он некачественно интегрирован в дорожную инфраструктуру. Есть идея связать этот мост с двумя магистралями. Одна по правому берегу, которая будет идти в сторону Броваров — абсолютно новая дорога. По сути, будет делаться прокол под столичным шоссе, чтобы был прямой путь непосредственно на мост. После этого расширение железнодорожного шоссе, потом в районе Кировоградской будет эстакада, которая будет переходить непосредственно в улицу Кировоградскую, и там несколько развязок, которые будут идти на улицу Медовую, в сторону Жулян, Суздальская. Эта новая магистраль дальше перейдет через железнодорожные пути, пойдет в сторону Лепсе, пройдет еще раз железнодорожные пути и выйдет на Головко. Это Святошино в районе Нивок, и будут два ответвления — на Туполева и на Щербакова. Сейчас одна из большущих проблем, что город, по сути, рассечен железнодорожными путями, у нас получается несколько мест, как горлышко, где мы можем их переехать. И вот как раз новые магистрали позволят сделать дополнительные возможности, чтобы уводить транзитный трафик в сторону.

Реконструкция развязки на Шулявке планируется? Решен ли вопрос с заводом "Большевик" касательно сноса здания возле моста?

— Мы постоянно в контакте с руководством "Большевика". Сегодня цех не работает, оттуда производство литейное вредное перемещено, он аварийный. Руководство не имеет каких-то видов на этот цех и нам с удовольствием позволит в разных видах сделать там определенные манипуляции, чтобы мы получили дополнительный коридор. Единственно, что это также выгодно заводу, потому что сейчас очень большой земельный налог получается у них. За счет этого они готовы избавиться от ненужной территории, чтобы мы построили там важную для города развязку.

Напомним, ранее эксперт по строительству дорог Олег Островерхий в эфире "ГС" рассказал, сколько средств понадобится Украине на полную реконструкцию автомобильных дорог.

А председатель правления ОО "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире "ГС" заявил, что в Укравтодоре не осталось квалифицированных сотрудников, поскольку за границей нашим специалистам платят намного больше.