Олещук: Кабмин концентрирует власть

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кабмин потихоньку переподчиняет себе напрямую некоторые стратегически важные предприятия. Стало известно о том, что правительство переподчинило себе "Укрзализныцю".

Также Кабмин переподчинил полиграфкомбинат "Украина" Министерству экономического развития и торговли, таким образом забрав его из ведения Нацбанка.

В сентябре 2016 года Кабмин уже переподчинил себе "Нафтогаз Украины".

Госагентство по вопросам электронного управления, кстати, теперь также переподчинено Кабмину. До этого работа Госагентства согласовывалась с рядом министров. Плюс правительство хочет забрать себе у ГФС реестры НДС и финполиции.

О корпоративной централизации во власти в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Петр Олещук.

Складывается впечатление, что Кабмин хочет переключить на себя большинство важных направлений: налоги, документы, энергоносители, логистика?

— По сути, это то, что происходит. Но в такой ситуации возникает вопрос о целесообразности существования в таком случае целого ряда ведомств, вроде того же Мининфраструктуры. То есть сразу возникает вопрос, а в чем будет заключаться в таком случае сфера его ведения, и является ли целесообразным существование данного органа на уровне именно министерства. То есть все это создает целый ряд вопросов, но, по сути, мы сталкиваемся с ситуацией, когда подобным образом, пытаясь концентрировать власть в одних руках, фактически происходит дезорганизация системы государственного управления. Поскольку в принципе система государственного управления в первую очередь должна строиться на четких иерархических принципах. Когда эта иерархия нарушается, то это приводит к довольно неприятным последствиям.

Не забываем о спайке Порошенко-Гройсман, их больших полномочиях, и тут такая централизация наблюдается…

— Спайка, конечно, существует, и не будем забывать, что Кабмин у нас все-таки является органом, который формируется парламентской коалицией. Конечно, в ней доминирует на данный момент БПП, но есть еще и "Народный фронт". Соответственно, порождается ситуация неоднородности центра власти в Кабмине. И соответственно, все эти попытки замкнуть максимально на верх ключевые направления, свидетельствуют о том, что, наверное, с консенсусом в Кабмине не так все просто и однозначно.

Чем чревата такая централизация под себя?

— Существует просто вопрос о том, насколько смогут работать и функционировать соответствующие институции, вроде "Укрзализныци", в этих условиях, поскольку основное постановление фактически означает, что полностью выводится из ведения министерства, а ведь именно министерство — это тот орган, который должен осуществлять оперативное руководство соответствующими институциями. И насколько соответствующие решения, которые теперь должны издавать только на уровне Кабмина, могут оперативно решать все вопросы. То есть возникает довольно серьезный дисбаланс, потому что Кабмин не может все вопросы решать, Кабмин может только ключевые вопросы решать. А для того чтобы решать вопросы именно ведомственные, созданы соответствующие ведомственные министерства. Это аксиома, базис госуправления. Как только мы это нарушаем, возникает вопрос, нужны ли эти министерства и т.д. Честно говоря, у меня возникает мнение, что, возможно, эта схема уже в самое ближайшее время покажет свою неэффективность и соответственно встанет вопрос, что для того чтобы эту эффективность повысить, нужно какие-то соответствующие предприятия приватизировать.

Такое переподчинение "Укрзализныци" не говорит о том, что с министром Омеляном скоро придется прощаться? Тем более в этом конфликте Гройсман стал на сторону Бальчуна.

— Я не думаю, что на самом деле на сторону Бальчуна кто-то стает, но то, что конфликт существует, — это очевидный факт. Омелян, по сути, последний из призыва технократов в предыдущем составе Кабмина, то есть, он является во многом довольно инородным телом, но, видимо, сейчас открыто убрать его не могут. В первую очередь по политическим причинам, потому что власть и так связана с целым рядом скандалов, и, кроме того, все эти бывшие реформаторы, как правило, могут потом отправляться в разнообразные новые оппозиционные политические проекты. Но то, что он теряет свое влияние, и то, что на него никто всерьез не рассчитывает, это уже очевидный и свершившийся факт.

А Бальчун, возможно, набирает вес в политике? Не будет ли он главой профильного министерства?

— Ничего нельзя исключать, но тут просто какая проблема? В принципе, почему иностранцы настолько, скажем так, удобны и выгодны в рамках сложившейся у нас политической конфигурации? Наверное, потому что они не проявляют своих политических амбиций. Опять-таки, обожглись на Саакашвили, но это, скорее, исключение из правил. Поэтому их так активно привлекают, это как швейцарская гвардия французского короля, то есть лояльная, с другой стороны, ни с чем в стране не связанная. Тут приблизительно такая же логика, поэтому они активно привлекают иностранцев, в первую очередь потому что сами боятся вырастить себе каких-то политических конкурентов. В этом контексте Бальчун намного более привлекателен, чем нынешний министр.

Также Кабмин переподчинил полиграфкомбинат "Украина" Министерству экономического развития и торговли. С чем связано такое решение?

— На самом деле, это стратегическое предприятие, которое отвечает за печать важных документов. И, видимо, не все кажется настолько однозначным с будущим НБУ и его руководства. Я могу на основании этого предположить, что будут некоторые серьезные пертурбации в ведомствах, и соответственно к этому готовятся заранее, очевидно, рассчитывая на то, что контроль за правительством будет в любом случае сохранен, а какими-то другими ведомствами придется пожертвовать.

Напомним, эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире "ГС" прокомментировал информацию о том, что "Укрзализныцю" вывели из подчинения Мининфраструктуры, предположил, кто в этом заинтересован и какими будут последствия.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов заявил, что убытки от пассажироперевозок должны компенсироваться из бюджета.