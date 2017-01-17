Увеличение денежной массы в стране: проблема или позитив

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С начала 2017 года денежная масса в Украине выросла почти на 11% и составила один триллион 101 миллиард гривен. В НБУ объясняют это тем, что растут депозиты: мол, за 2016 год в гривне они выросли почти на 8%. В то же время ряд экспертов связывает рост объема денежной массы с крупным вливанием денег в экономику, в частности, из-за национализации "ПриватБанка". А рост депозитов, как и рост курса гривны, — это уже следствие.

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Экономическую ситуацию в стране в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Что такое денежная масса?

— Если говорить научным термином, то денежная масса это совокупный объем наличных денежных средств, а также безналичных денежных средств, находящихся на счетах юридических, физических и государственных организаций, грубо говоря, казначейств. То есть сам пресс-релиз НБУ абсолютно безграмотный и не имеет смысловой нагрузки. Это равносильно, если сказать, что количество автомобилей в стране увеличилось за счет того, что 10% автобусов стало в гаражи.

Цифрам верить можно? Увеличение денежной массы на 11% — это много?

— Деньги, по большому счету, это эквивалент товаров и услуг, их оценочная стоимость. То есть, если у нас прошли инфляционные процессы, серьезные инфляционные процессы, то естественно, для того чтобы подтвердить в денежном эквиваленте новые цены тех или иных товаров и услуг, нам нужно сгенерировать эти деньги. То есть они должны появиться. В противном случае у нас появится некий дефицит денег и другие, уже не инфляционные процессы, да и инфляционные процессы, поэтому, конечно, денежная масса увеличивается. Во-вторых, когда у нас увеличиваются в любой стране товары и услуги, то денежная масса увеличивается уже с учетом управляемой инфляции. Классика экономики — это 3% в год инфляционные процессы должны проходить, потому что, как правило, развитые экономики совокупно стремятся увеличить свой ВВП на 3%.

А что стало причинами увеличения денежной массы?

— В первую очередь, это рост цены импортных товаров и услуг, которые подвязаны под доллар, а так как у нас доллар увеличился больше чем в три раза и продолжает в этом году увеличиваться, то денежная масса в подтверждение этой цены увеличивается. Это мы говорим об объемах, глобально в этой ситуации. Конечно, сюда мы добавляем и то, о чем вы сказали. Это вопрос для погашения панических настроений, связанных со слухами по поводу "ПриватБанка", и вторая вещь, о чем нужно не забывать, это то, что у нас продолжаются выплаты через ФГВ страховых платежей, но мы понимаем, что суммы страховых платежей, которые сформировали банки за все свое время существования, недостаточны, и в этой ситуации финансовое плечо подставляет НБУ, а НБУ, естественно, деньги в этой ситуации берет исключительно из своих финансовых инструментов. В данной ситуации финансовым инструментом является в какой-то степени "печатанье". Но это, по большому счету, кредитные заимствования, они возвратны, но по факту так и есть.

Вы имеете в виду ОВГЗ, которые выпускаются?

— Нет. ОВГЗ — это долговые расписки, которые нужно обналичить. Поэтому если государство выпустило порядка на 150 миллиардов этих облигаций и за счет этого выровняло капитал "ПриватБанка", то это не говорит о том, что в экономику было вброшено 150 миллиардов гривен.

То есть часть этих денег была в НБУ обналичена, я говорю в финансовом плане, то есть было влито в денежном виде в капитал банка, и эти деньги пошли на погашение этих панических настроений. Хотя сегодня статистика уже говорит о положительной динамике по "ПриватБанку", и народ деньги в "ПриватБанк" начал возвращать.

А этот номинальный вброс денежной массы сильно отражается на экономике? Ели говорить об ОВГЗ, об этом обналичивании?

— Если эти облигации не превращены в денежное средство, то практически никак. Если они превращаются в денежные средства путем продажи их НБУ и взамен получения их денежных средства, которые потом вбрасываются в экономику, то это уже влияет достаточно интересно на инфляционные процессы. Это, кстати, не только с "ПриватБанком", тот же Минфин иногда обращается в НБУ и проводит эмиссию ценных бумаг, и НБУ получает денежную массу для решения тех или иных своих задач. Как мы говорим, если это процессы управляемые и расчетные, которые подтверждаются ростом экономики, ростом каких-то сегментов экономики, то это все хорошо. Если, как сегодня, тоже статистика говорит, что рост экономической активности в стране падает, и мы продолжаем подобные операции, то рано или поздно это будет влиять на инфляционные процессы.

Что будет с курсом гривны?

— К сожалению, практика и опыт говорят о том, что возврата к прежним позициям у нас, как правило, никогда не приходит. А что касается скачка, я надеюсь, тоже не будет. Потому что нынешний скачок, он фактически вызван двумя факторами. Первый, это то, что как всегда в декабре-январе — рост курса, потому что бюджет начинает сбрасывать свободные деньги, для того чтобы свести баланс в ноль, поэтому резкий выброс в экономику условных наличных денежных средств начинает давить на доллар. И вторая вещь, это вопросы, связанные с "ПриватБанком", то есть отток денежных средств, гривневой денежной массы, которые пошли на рынок для того, чтобы сохранить свои, застраховать свои денежные свободные средства, и народ пошел покупать доллары. Вот эти два факторы и привели к росту доллара на 2-2,5 гривны. Я думаю, что пик мы уже прошли, и в данной ситуации будет фиксироваться где-то на уровне 27-27,5 гривен/доллар.

По данным НБУ, в течение прошлого года наблюдались некоторые признаки восстановления кредитной активности банков. Что будет с кредитованием в этом году?

— Опять же, если судить по этому пресс-релизу, по их начальным цифрам, то вопрос к доверию к остальным цифрам тоже вызывает сомнение.

Потому что индексы экономической активности у нас падают, экономика, к сожалению, не имеет роста — в ноль, а то и меньше, то откуда берется рост кредитов — непонятно, это раз. Во-вторых, если мы говорим о росте кредитного портфеля, с учетом курсовых процессов, то условно говоря: у вас был кредит в долларах при курсе 8, стал кредит в долларах, та же сумма, один доллар, при курсе 24. То в статистике увеличение кредитного портфеля в четыре раза, а фактически ничего не изменилось. Поэтому игра цифр и дает нам подобный рост. Поэтому, если брать по факту, то сегодня кредитная активность не изменилась, находится в состоянии ожидания, в оставшихся живущих банках достаточно высокая ликвидность, но средства вкладывать некуда, и, по большому счету, банки занимаются поддержанием того же кредитного портфеля.

Ранее эксперт по вопросам экономики Сергей Фурса заявил, что падение курса гривны — это сезонные особенности, вызванные расходами бюджета в конце года, а в феврале гривна стабилизируется.