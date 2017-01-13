Таран: госфинансирование партий – нормальная мировая практика

Фото из открытых источников

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В бюджете на 2017 год на финансирование деятельности политических сил предусмотрено 400 миллионов гривен. Эти деньги распределило между политсилами Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Итак, больше всего средств получит "Народный фронт" – почти 114 миллионов гривен. Немного меньше денег выделят Блоку Петра Порошенко – примерно 112 миллионов. Далее по списку финансирования идут: "Самопомич" – около 56 миллионов, Оппозиционный блок – почти 48,5, Радикальная партия Ляшко – примерно 38 миллионов. Меньше всего средств получит "Батькивщина" — почти 30 миллионов.

Политическая партия имеет право отказаться от государственного финансирования своей уставной деятельности. Для этого надо подать соответствующее заявление в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. Но пока ни одного заявления об отказе от финансирования нет. Об этом рассказала глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Корчак.

На что тратят деньги партии и сколько они потратили в 2016 году, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

(публикуется на языке оригинала)

Ці 400 мільйонів, які отримають партії, що входять до ВР, з державного бюджету, це гроші, що виділені в бюджеті окремою статтею чи це гроші, які виділені де-юре на НАЗК?

— Ці гроші виділені окремим бюджетним рядком, і згідно із законом про запобігання корупції, НАЗК є оператором, який має ці кошти видати, не більше. Але після цього НАЗК починає контролювати, куди партії витрачають ці кошти, і спільно з Рахунковою палатою вони будуть оцінювати не лише законність видатків, а також будуть оцінювати наявність корупційних ризиків, коли партії будуть витрачати бюджетні гроші, та робити аудит ефективності їх витрачання.

Чи повинні політичні партії прозоро звітувати, і наскільки це обов'язковий звіт, на що вони витратили гроші, отримані з бюджету?

— Закон передбачає, що тепер всі політичні партії, і не тільки ті, які отримують бюджетне фінансування, почали в розширеному форматі звітувати про свої доходи, видатки, матеріальні активи. Одна така декларація, яку заповнюють партії, кожна партія, щоквартально, складає в середньому 200-250 сторінок. І тепер, починаючи з минулого року українське суспільство отримало унікальну можливість мати цю інформацію про матеріально-фінансовий статус партій. Така електронна декларація для політичних партій.

Ця електронна декларація для політичних партій є дійсно об'єктивною, прозорою та відвертою? "Чорні" каси згадуються в цих деклараціях?

– Звісно, вони не згадуються, але коли ми аналізуємо фінансові звіти партій, ми чудово усвідомлюємо, що ми бачимо лише верхівку фінансування політичної партії.

Більше того, наявна інформація, яка подається в звітах, ставить під сумнів, наскільки ці звіти є доброчесними. Наприклад, коли ми аналізували партію "Батьківщина", то вони показали, що в їх центральному офісі працює понад півсотні людей, але всі чомусь працюють на мінімальну заробітну плату, яка на минулий рік становила 1370 гривень. Очевидно, що ця цифра малоймовірна. І таких прикладів ми можемо наводити в кожній партії, яка існує в Україні.

Тому на даному етапі НАЗК розпочали перевірки. І вже було кілька рішень суду, правда, це стосувалося поки що не парламентських партій, а стосується партій другого ешелону, але вже по них є і рішення суду, накладаються штрафи за недоброчесне використання коштів.

Читайте также: Гройсман, безработные и нахлебники. Ликбез для премьера

Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми вже будемо мати рішення і по парламентських партіях, тому що і в їх діях з використання фінансів так само є порушення.

Тобто санкції – це суто штрафи?

– На жаль, так. Тому що депутати під час голосування цього закону в жовтні 2015 року послабили закон. Це, до речі, один з викликів, який стоїть перед суспільством для того, щоб внести зміни в закон і підвищити відповідальність за неякісне використання коштів і за помилки або, скажімо так, внесення недостовірної інформації в ці відомості.

Наскільки взагалі це бюджетне фінансування сьогодні необхідне для українських партій?

– Тому що партії, по-перше, тільки вчилися використовувати кошти, і були певні проблеми з їх використанням. Тому що нормативна база не була вдосконалена, і партії, на жаль, мали дуже обмежені статті видатків куди могли їх витрачати.

Дійсно, партії лише в останній квартал почали їх масово витрачати. Але те, що партіям кошти потрібні, це однозначно, тому що партії, якщо хочемо, щоб вони були повноцінними, то вони повинні діяти у міжвиборчий період, пояснювати, спілкуватися з виборцями, захищати їх інтереси, пояснювати свою ідеологію, звітувати про свою діяльність.

Очевидно, на це потрібно кошти. І в партії завжди було два варіанти — або брати ці кошти у великого бізнесу, у олігархів, або брати, умовно кажучи, десь ще. Десь ще — це не працює, ніде в світі партії не існують за членські внески, це великий міф.

В усіх розвинутих країнах світу, розвинутих демократіях, загалом 55% країн світу мають систему державного фінансування партії в тій чи іншій формі. Тому це нормальна європейська практика, світова практика.

Ті політичні сили, які вже брали гроші від олігархів, чи перестануть вони їх брати після того, як почнуть отримувати кошти з держбюджету?

– Очевидно, що одразу — ні. Тому що це — як ін'єкція. І за ці кошти якраз і не треба звітувати, тому однозначно одразу ця хвороба не зникне. Але такі факти дуже швидко виявляються, і зараз кожен з нас може це спостерігати, робити висновки про доброчесність та недоброчесність партії, робити відповідні розслідування. Відповідно, суспільство на виборах буде вже голосувати за ті партії трохи інакше.

До речі, ми зараз запустили сайт "Партійна каса", на якому в режимі онлайн можна буде так само спостерігати за звітами, які зараз партії будуть подавати за 4 квартал і за рік. Це побачимо до 9 лютого цього року. Ми зараз робимо індекс доброчесності політичних партій, який включає прозорість, відкритість, і нашу суб'єктивну оцінку з приводу, наскільки доброчесні видатки, які вони показують, та доходи.

Читайте также: Налоговая милиция: она как бы есть, но ее как бы нет

Коли бюджетне фінансування почнуть отримувати партії, що не перебувають у парламенті?

– Закон передбачає, що фінансування надається партіям, які набрали 2% на останній виборчій кампанії. На жаль, депутати під час голосування за закон, внесли норму в перехідних положеннях про те, що ця норма буде поширюватися з наступної виборчої кампанії.

Якби цієї норми не було, фінансування отримували б такі партії як "Громадянська позиція", "Свобода" та інші. Очевидно, що цим політичним силам, які є в парламенті зараз, це було невигідно, бо вони не хотіли якісної політичної конкуренції, собі таку зробили допомогу, але, на жаль, від цього страждає якість українського політикуму.

Тобто на наступних парламентських виборах ті партії, яких сьогодні немає у ВР, не зможуть використовувати державне фінансування для ведення своєї виборчої кампанії?

– Скажімо так, ті партії, які наберуть 2%, зможуть так само отримувати. Якщо партія пройде в парламент, вона отримає компенсацію у розмірі 100 тисяч мінімальних заробітних плат. Знову ж таки, це ще одна норма закону, яка дозволяє партіям не брати гроші у олігархів на виборчу кампанію.

Ми сподіваємося, що це дозволить мінімізувати цю ганебну практику, коли продавали місця в списках партії, аргументуючи, що треба гроші на виборчу кампанію.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко могут использовать против независимости и целостности Украины.