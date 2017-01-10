Тандит: все готово к беспрецедентному обмену пленными

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что собирается опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе. Но в Службе Безопасности Украины выступают против этого.

В СБУ отмечают, что обнародование такой информации может навредить самим пленным и их родственникам. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. Тандит также рассказал, что лично общался с Надеждой Савченко относительно того, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев.

Почему опасно публиковать списки пленных украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы подробно пояснил советник главы СБУ Юрий Тандит.

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Чем опасна публикация списков пленных?

— Мы имеем горький опыт, когда, к сожалению, после опубликования списков наших заложников появлялись мошенники, преступники, которые выходили на родственников и пытались, используя эту ситуацию, когда люди находятся в страданиях, обманным путем вымогать деньги, какие-то предметы. Потому что люди, которые в этом состоянии находятся и ждут своих близких, готовы пойти на все ради спасения мужей, отцов, сыновей. Я в 2014 году входил в процесс освобождения заложников как переговорщик, как волонтер, имел этот опыт, когда через нас проходили такие случаи, причем это было во всей Украине: со Львова звонили нам, с Днепропетровска, из других городов. Мы срабатывали очень четко, мы передавали эту информацию в МВД, СБУ. Было открыто не одно, а достаточно большое количество уголовных производств по факту мошенничества. И, конечно же, мы и сейчас говорим о том, что есть ряд законов, которые ограничивают выдачу информации.

Зачем Надежда Савченко хотела обнародовать эти списки?

— Я не хотел бы сейчас гадать на кофейной гуще. Понятно, что, возможно, она хочет ускорить процесс освобождения заложников. И как только она была освобождена, мы надеялись, что она многое сделает именно как народный депутат, как Герой Украины. Я вместе с ней был на сессии ПАСЕ в Страсбурге, когда мы привозили наших бывших заложников, освобожденных героев, ребят из батальона "Донбасс". И ее первое выступление было большим откровением для депутатов Европарламента.

Чем она аргументировала необходимость публикации этих списков?

— Очевидно, что она хочет как лучше сделать. Другой вопрос, что ее могут использовать те люди, которые фактически продолжают воевать против независимости Украины и целостности ее. Я говорил с ней про телефону, мы обсудили ее заявление, и она пообещала мне, что эти списки не будут опубликованы.

Она пообещала, что списки публиковать не будет?

— Это очевидно. Конечно.

Правда ли, что произошел обмен, когда и Украина передала 15 человек той стороне, и с той стороны вернули Украине двух военнопленных?

— Вы ошибаетесь. Был освобожден последний "киборг", Тарас Колодий. Причем, это было сделано при поддержке УПЦ. Также были переданы двое гражданских лиц, две женщины, которые не имеют отношения к АТО, просто граждане Украины, которые были задержаны за линией соприкосновения. Мы же передали 15 бывших заключенных, которые были указом президента амнистированы. И эти все люди были задержаны и осуждены по статье №258. Это достаточно серьезная статья. Она связана с организацией незаконных военных формирований. Единственное могу сказать, что у этих людей нет крови на руках. Это женщины и люди, которые нуждались в том числе в медицинской помощи.

По всем 15 людям были судебные приговоры?

— Конечно. Украина думает о тех людях, которых передает, потому что у них тоже есть близкие, которые их ждут, они тоже являются гражданами страны. Мы готовы были пойти на беспрецедентный шаг, готовы были передать 228 человек в рамках действующего законодательства Украины, чтобы забрать наших 48 заложников.

По поводу этого обмена есть информация?

— Я не могу всего говорить, к сожалению. Но могу сказать, что мы движемся в направлении освобождения, мы сейчас подключили в том числе волонтеров, общественные организации. Конечно же, представителей церкви. И у нас уже был этот позитивный опыт, когда был освобожден Тарас. И нам нужно двигаться дальше. Мы будем использовать не только прямые переговоры, но и все возможные способы для того, чтобы освободить наших ребят.

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