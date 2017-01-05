Фантаст Андрей Лазарчук: Украина живет в мире виртуальной реальности

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РИА Новости Украина

Предвидеть сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся в Украине удалось не "серьезным" писателям, а творцам жанра, который высоколобые критики причисляют к категории развлекательной литературы. Впрочем, справедливости ради, чем дальше, тем в меньшей степени.

Андрей Лазарчук среди ценителей жанра — писатель культовый. Он родился в Красноярске, живет в Санкт-Петербурге. Тем не менее, с Украиной Лазарчук связан многими нитями. Корреспондент Лев Рыжков побеседовал с легендарным писателем об истоках и последствиях нынешнего российско-украинского кризиса и их отражении в литературе.

Отказался стать львовянином

Андрей Геннадьевич, что связывает вас с Украиной? Часто ли приходилось там бывать?

— Бывать начал с детства — мой дядя служил там, так что я ездил к нему в Новоград-Волынск и в Конотоп. Бывал просто на отдыхе или у институтских друзей. Одно время вообще собирался перебраться во Львов — предлагали хорошую работу и квартиру. Но, потершись там немного, понял, что не приживусь — у жителей там совсем другая ментальность, чем у сибиряков, и долго находиться даже среди симпатичных и дружественно настроенных людей становилось трудно.

Чего-то не хватало, что-то было в избытке. Так что от заманчивого предложения стать львовянином я отказался с облегчением. А вообще поездил я по Украине едва ли не больше, чем по России. Был практически везде.

Кроме того, с Украиной у меня связи личные. И бывшая моя жена, и нынешняя — одесситки. Я даже не могу сосчитать, сколько раз бывал в Одессе. Очень много.

Что в украинской жизни нравится вам больше всего?

— А черт его знает! Климат. Суржик. Звезды. Когда падают абрикосы. Одесса во всех проявлениях. Карпаты. Мороженое в Черновцах. Много чего еще.

Доводилось ли вам общаться, например, с Арсеном Аваковым, когда он организовывал фантастические конвенты в Харькове?

— Нет, я не был на этих конвентах. Почему-то не тянуло. Наверное, уже что-то подозревал.

Видели ли вы предпосылки нынешних событий? Может быть, где-то у вас в произведениях они предсказаны?

— Да, видел, еще во времена СССР. Но писать об этом не хотелось. Всегда оставалась надежда, что пронесет. Но вот — не пронесло.

Реальные люди, виртуальные враги

Применимо к сегодняшнему дню из ваших произведений мне наиболее актуальным кажется "Мост Ватерлоо" — глава из вашего гиперромана "Опоздавшие к лету". Бессмысленная война, обреченные на провал попытки переломить ход событий, невидимый противник. Вам не кажется, что "Мост…", при всем своем общечеловеческом значении, про сегодняшнюю Украину тоже?

— В определенном смысле — да. Но я просто развил тот тренд, который начал проявляться еще в середине XX века по всему технологически развитому миру, а именно — постепенное замещение реальности, данной нам в ощущениях, реальностью виртуальной. На Украине это проявилось очень выраженно и контрастно, и поэтому оказалось так заметно со стороны.

Но, думаю, это только цветочки, и впереди нас ждут еще более масштабные проявления этого феномена — возможно, в общемировом масштабе. Этакая "Матрица", но полностью серьезная, не игрушечная: циничная, утилитарная, тотальная. Об этой "матрице" я еще в начале 90-х написал повесть "Все хорошо".

То, что в Украине у вас есть преданные читатели, несомненно. В то же время Майдан, как я понимаю, вы не поддержали. Очевидно, что многие поклонники от вас отвернулись. Насколько велики читателепотери (такой вот неловкий неологизм)?

— Я не просто не поддержал Майдан, ни первый, ни второй, но, как мог, противодействовал ему — просто потому, что знал, к чему это приведет, да и о механизмах его не только догадывался. Дело в том, что в 90-м я учился на курсах т.н. "молодых демократов", проводимых американскими инструкторами, и там все объясняли прямым текстом, без экивоков: как раскачивать власть, как организовывать уличные беспорядки — ну и т.д.

На территории СССР это было обкатано еще до путча — в южных республиках. За пятнадцать лет методички не изменились.

Так что у меня не возникало вопроса, по какую сторону баррикад я оказываюсь. Время слов кончилось.

О потере читателей знаю, многие даже жгли мои книги, о чем радостно рапортовали. То есть да, потеря читателей существенная, но неизбежная. Их право меня не читать, а мое — оставаться при своем мнении.

Первыми конфликт предсказали американцы

Насколько широко была предсказана нынешняя конфликтная ситуация в Украине? Когда-то это с почти филигранной точностью это сделал луганский писатель Федор Березин. Были ли провидцы кроме него? Associated Press Sergei Grits Донбасс и война. Вернет ли Украина утраченные территории в 2017 году

— Нынешний кризис помимо Федора Березина предсказывал также его земляк Глеб Бобров. Просто ребята жили на линии разлома и всем существом своим чувствовали: что-то должно произойти. А до них, еще в самом начале 90-х, о русско-украинской войне писал американский фантаст Норман Спинрад в произведении, которое называется "Русская весна".

Ничего себе!

— На эту тему было и множество компьютерных игр. В общем, уже тогда многое было понятно — тьма сгущалась. Впрочем, я не считаю, что фантастика что-то там предсказывает. Лишь иногда угадывает.

Читатели вашего блога и FB знают, что у вас — сложные отношения с украинским писателем и публицистом Яном Валетовым. Но, тем не менее, посмотрим объективно — был ли он в чем-то когда-нибудь прав?

— По-моему, писатель Валетов и публицист Валетов — не одно и то же. Написал он когда-то весьма пророческую "Ничью землю". Да и новый его роман о революциях 1917 года с точки зрения идеологической — весьма неоднозначен. Ну а что до публицистики… Бог ему судья.

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Почему, по-вашему, мейнстримовые, "серьезные" писатели в большинстве своем Майдан поддержали, а фантасты (за редким исключением) нет?

— Вот, ей-богу, не уверен в подобного рода подсчетах. Впрочем, и сам не считал. Возможно, мейнстримщики пишут, не включая мозг, а фантасты вынуждены включать его в силу специфики жанра?

Что ждет Украину в 2017 году?

— Это к астрологам. Я не могу придумать ничего хорошего. Если удастся проскочить мимо распада и тотального Гуляй-Поля — то это будет большое счастье.