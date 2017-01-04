Политолог о качестве работы парламента и депутатов в 2016 году

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Парламент ушел на новогодние каникулы протяженностью три недели. В следующий раз народные избранники соберутся в сессионном зале 17 января 2017 года.

Первая пленарная неделя в новом году продлится всего три дня: с 17 до 20 января. А в последний свой рабочий день депутаты не приняли ни одного решения, до конца заседания досидели только около 20 избранников.

За время двухлетней работы Верховной Рады VIII созыва было зарегистрировано рекордное количество законопроектов — более 4500. Это около 37 законопроектов на один день пленарного заседания. В 2016 году из 1500 законопроектов только 160 стали законами. Причем 75% из принятых законов — это изменения в уже существующие законодательные акты.

С начала года все без исключения заседания парламента посетили лишь 13 из 406 депутатов. Чаще всего на рабочих местах были избранники из фракций "Народный фронт", "Самопомич" и БПП. Меньше других в течение года, по данным движения "Чесно", в Верховной Раде появлялись депутаты из групп "Видродженння" и "Воля народа".

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Результативность украинских законодателей в 2016 году в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Василий Мокан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яку б оцінку за п'ятибальною шкалою ви поставили парламенту за роботу цього року?

— Якщо оцінювати за п'ятибальною шкалою, я би поставив "три з плюсом". Серед глобальних здобутків ВР протягом 2016 року я вважаю основні три. По-перше, це те, що в ВР вдалося стабілізувати весняну парламентсько-урядову кризу і сформувати новий уряд на чолі з Гройсманом без сценарію дострокових парламентських виборів. Друге, що ВР спромоглася все-таки виконати на всі 100% дорожню карту по лібералізації візового режиму, і серед цього пакету законопроектів, які були ухвалені в ВР, в тому числі і електронне декларування, яке я вважаю серйозним здобутком взагалі влади в принципі, після Революції Гідності. І третій важливий крок ВР- це голосування в другому читанні змін до Конституції в частині правосуддя, так звана судова реформа, яка запускає процес очищення судів і суддів, що однозначно є позитивом. В той же час серед недоліків роботи ВР залишається дуже погана дисципліна і відвідуваність з боку нардепів, їхнє небажання голосувати за реформу ВР і вносити зміни до регламенту згідно рекомендацій Європарламенту, серед яких є дуже-дуже багато корисних порад. Ігнорування суспільних настроїв стосовно обмеження депутатської недоторканості, низький рівень боротьби з корупцією в державі, в тому числі і в стінах самої ВР.

Деякі експерти вважають, що нинішній склад Ради суттєво відрізняється від попереднього. Які головні відмінності?

— Основна відмінність цього складу ВР порівняно з попередніми, що внаслідок дострокових виборів в 2014 році туди прийшла працювати половина абсолютно нових обличь, були очікування, що це змінить якість парламентаризму. Але треба констатувати, що в цьому плані вливання нової крові в ВР не дало такого результату, на що очікували, і я вважаю, що 2017 рік Рада повинна присвятити реформуванню своєї роботи, тому що залишається дуже багато питань до ефективності.

Нові люди є, а ефекту майже немає. Чому?

— Тому що у нас продовжується тенденція оцінювати роботу ВР загалом і депутатів народних зокрема за кількісними показниками, а не за якісними. Основною проблемою ВР є те, що не переходить кількість у якість. Тобто краще хай у нас будуть менше законопроектів, але вони будуть більше якісно пропрацьовані в комітетах, тому що у нас реєструються тисячі законопроектів, з них законами стають не більше 10-15%, і все одно виникає проблема навіть з виконанням цих законів. Слід збільшувати роль комітетів ВР, обмежувати частково право законодавчої ініціативи з боку депутатів і більше спрямовувати зусилля на якості законопроектів, а не на кількості.

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По словам директора Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерия Дымова, народные избранники не демонстрируют ответственности за принятые решения, поскольку не зависят от заработной платы.

Главный редактор издания Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире "ГС" прокомментировал принятие бюджета-2017, отметив, что ВР изнасиловали, но части депутатов понравился процесс.