Быстряков: великодержавные эгоисты превратили языковый вопрос в геноцид

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Разговор с известным украинским композитором Владимиром Быстряковым в канун Нового года стал уже хорошей традицией для РИА Новости Украина.

И в этот раз Владимир Быстряков поделился своими самыми яркими впечатлениями от событий 2016 года и надеждами на год будущий.

Каким он был, 2016 год, для Украины? Чем запомнится?

— Украина в этом году усилила культурную изоляцию, усилился натиск на русскоязычную культуру, на русский язык. Языковой вопрос превратился просто в геноцид. Если раньше мы игрались в "Єдина країна, единая страна", то сейчас ясно видно, что это был лишь спектакль на час, сейчас прямо говорят "язык оккупантов, до свидания, вам здесь не место" и т.д..

Платежки ЖКХ не прибавляют уверенности, скорее наоборот, вызывают раздражение у людей. Все чего-то ожидают, ожидают каких-то перемен, но, вы знаете, народ уже настолько разуверился во всем…

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Вырос уровень цинизма, конечно. Наши политики зачастили уже в Москву, я смотрю, даже Ляшко засветился где-то на каком-то детском конкурсе на телевидении, что было крайне удивительно. Многие сейчас начали переобуваться в прыжке.

Я рассчитываю, что здравый смысл все-таки победит, потому что невозможно быть в контрах с Россией, с большой, сильной экономической державой, порвав с ней все связи и оборвав все экономические связи, потому что рынок нам так и не предоставила ни Европа, ни Америка, вместо того нам показали здоровую дулю. Нас рассорили, и между собой рассорили, уровень взаимных обид вырос в этом году.

Часть народа, я смотрю, начала разочаровываться в каких-то своих идеалах, потому что они не понимают, что собой представляет современная Украина, какие идеалы могут быть. Скорее всего, это финансовые интересы тех людей, которые правят нами, которые очень умело вплетены в патриотическую риторику.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Владимир Быстряков

Что-то же положительного было в уходящем году?

— Единственное из всего, что у нас было в этом году положительного – это то, что Кличко начал ремонтировать дороги в Киеве. Мои друзья утверждают, что таким путем нас подкупают. Я — с удовольствием! Подкупайте меня таким путем – дорогами хорошими, снижением тарифов на ЖКХ, подкупайте меня не вот этими трехкопеечными детскими площадками и гречкой. Если бы я был человеком, от которого бы что-то зависело в этой стране, первым моим указом постановил 50% газа (если не больше), добываемого в Украине отдавать государству. Это как условие для ведения бизнеса. Вот если так "подкупят", таким законом, я готов продаться просто с потрохами и ждать выборов, как голый ждет горячей воды в бане.

Дороги в Киеве — это, пожалуй, единственный момент из положительных на сегодня. Что касается всего остального, то к сожалению, тенденция идет к развалу общества, причем чем дальше, тем больше — эти все запреты на приезды артистов, на приезды театров и т.д.. Вместо этого нам впихивают по-прежнему американскую культуру или западноевропейскую лабуду. А эти пресловутые квоты на радио и телевидении? Ни к чему хорошему эти запреты не приводят. Мне это напоминает мрачное средневековье, когда мракобесие было в мейнстриме. Все эти разговоры насчет генетически правильных украинцев, негенетически правильных украинцев из-за того, что завезли сюда русскоговорящих. Моя бабушка, как говорят на Подоле, всралась бы от смеха, если бы она узнала, что ее потомков завезли 300 лет тому назад коммунисты в Украину. Если при советской власти старались делать хомо советикуса, советского человека, то теперь стараются сделать какого-то непонятного украинца, чистого арийски, не имеющего отношения к славянской расе. Это все, конечно, смешно, это потуги местных наших горе-культурологов.

В следующем году в Киеве пройдет Евровидение.

— Евровидение – это тоже бизнес, где в последние минуты все решается. Как в последние минуты отдали первое место Джамале, хотя была очень сильная представительница — кореянка из Новой Зеландии. Новая Зеландия к Европе не имеет никакого отношения, но, тем не менее, шла она впереди, тут вдруг шахер-махер, переиграли, политика какая-то. Я не особенно верю в это Евровидение, есть гораздо более интересные конкурсы, хотя бы тот же "Голос" или "Голос країни" или "Х-фактор", там талантов побольше, чем на любом Евровидении. Ну, пройдет это событие, и дальше что? Миллионы долларов вбухали на Евро-2012, думали, что сюда приедет вся Европа, и с этого поднимемся. Приехало 300 пьяных шведов, которые где-то гуляли на Трухановом острове. Ради этого стоило огород городить? То же самое и с Евровидением: кто-то отмоет деньги, кто-то вбухает государственные, бюджетные деньги, но…

Как думаете, какие-то еще культурные события ждут нас в следующем году?

— Вряд ли. С культуркой у нас напряженка сейчас. Кто-нибудь приедет из очередных грузин. Или Кикабидзе, или Катамадзе, или Сухишвили, или Мухишвили. Вот и будут радовать. Они нас радуют все время. Вы знаете, с нами опять обращаются, как с детьми. При советской власти с нами как с детьми обращались, не пускали за границу. Теперь тоже за нас решают, кого слушать, кого не слушать, кого смотреть, кого не смотреть, каналы позакрывали. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Так что я даже не знаю, что будет из замечательных, культурных событий в Украине. Есть интернет, я по нему путешествую и для меня этого достаточно.

Еще и российские книги запретили. Кто они такие, чтобы запрещать мне, свободному человеку? Кто они? Откуда они взялись? Из каких подвалов вылезли, эти мракобесы? Откуда? Я понимаю, они отрабатывали при Обаме американские деньги. Сейчас уже этого не будет, уже Америка отворачивается, у нее масса своих внутренних проблем. Скорее всего, Америка повернется к России, потому что у них есть общий соперник, очень серьезный, — это Китай. И глобальная политика поворачивается, а в Украине продолжают варить свои гарбузы. Доваривают что-то. Они прекрасно понимают, что первпективка – не очень, хорошего из этого не будет, поэтому доворовывают все.

Вы полагаете, что все запреты — это не более чем дымовая завеса, чтобы отвлечь внимание от разворовывания страны?

— Все стараются быть святее Папы Римского. К примеру, один недоумок в Раде сказал, что когда в Москве будет украинский театр, то здесь будет русский театр, и подобные вещи. И совеем не важно, что он же не так давно писал песни для донецких авторитетов и там же выступал. Нужно же чем-то оправдывать свои депутатские зарплаты, вот и изгаляются в этом хамелеонстве. Я думаю, что эти же люди при определенном повороте событий первыми наденут георгиевские ленточки и выйдут встречать русскую делегацию. Это все – люди с так называемыми "гибкими принципами". На мой взгляд, это нерукоподаваемые люди.

Вся эта пена, которая взошла, начиная с 2014 года, ясно высветила, во-первых, все пороки нашего общества и все недостатки нашего общества. А общество оказалось достаточно гнилым. Все эти заявления, все эти игры в громкие фразы. Другой сказал, что наших дальнобойщиков, которые работают в России, нужно расстреливать, тетя с косой сказала, что нужно обнести Донецк колючей проволокой и атомными бомбами забросать. Это все – работа на публику. Я глубоко уверен, что сейчас политики в чистом виде как таковой не существует, сейчас существует только передерибан, и идет борьба только за денежные знаки, больше ничего. А какие там знамена сверху развеваются — синие, желтые, красные – это не играет роли, это все — показуха. Вот в чем наша беда, что мы на все повелись: скакали на Майдане, кричали, потом дружно ненавидели Путина, потом дружно разрисовывали мосты, потом что-то еще. В общем-то, мы себя вели как дети.

Люди живут у нас в большинстве своем по принципу первой сигнальной системы. Они не удосуживаются поднять голову и проанализировать, кому это нужно и откуда ноги растут у того или иного явления. А это все видно. Сегодня все настолько прозрачно и настолько все по циничному открыто… Если еще при коммунистам мы половины не знали того, что на самом деле происходит, а сейчас – пожалуйста. И когда говорят, что у вас здесь свобода слова, то это, естественно, правда, потому что тем, которые воруют, им до лампочки, что о них скажут внизу.

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Сейчас показательно начали открывать бюджеты тех или иных мероприятий. И написали, что Быстряков заработал 600 тысяч гривен на концерте. Но при этом, правда, не написали, что это – полный бюджет большого концерта, что выступала больше 13 звезд нашего шоу-биза далеко не последней величины. Обыватель, который читает подобное, очевидно, будет думать, что они выступали за бутылку водки. И ничего, что свет и звуковая аппаратура, и Октябрьский дворец, и концерт на три с половиной часа… Главное было очернить Быстрякова как организатора концерта. И это не удивительно в сегодняшней стране. Народу сейчас сбрасывают как врагов в равной степени и артистов, и журналистов, и просто людей, у которых другое, не совпадающие с официозом, мнение. Цель одна – дать народу побольше "компромата", чтобы было о чем поговорить на кухнях и в очередях, чтобы поменьше обращали внимание, как пилится наверху бюджет. Вот и все. Система старая: сверху как было отжатие бизнеса, как был ничем не прикрываемый рэкет со стороны власти, так оно и осталось все. Старые проверенные схемы Януковича действуют, аж пыль летит. Достаточно послушать пресс-конференцию того же Онищенко… все понятно, ничего нового не изобрели. Так что мы продолжаем катиться дальше, и это не сложно.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Владимир Быстряков

Возможно, у народа откроются глаза на все происходящее?

— На сегодняшний день, как народу сверху укажут, так он и будет, к сожалению, реагировать. Если вдруг завтра скажут: извините, пожалуйста, мы поняли, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО привел снайперов, и мы их будем судить, и, допустим, что Путин здесь не при чем, то народ скажет: да, мы тоже так думали. Хотя народу в большинстве своем выкрутасы политиков "до фени", народ аполитичен, и он правильно делает, потому что политика — это манипуляция, это игра народными чувствами — хорошими, добрыми, патриотическими — которые вот эти самые турчиновы и прочая команда, напяливает на себя, на свои интересы. И сплетает очень хорошо свои финансовые интересы с якобы интересами государства. За это ли надо класть голову нашим хлопцам там, на востоке? Но опять же таки, ну мы с вами не пойдем на Майдан, и мы с вами не будем бросать бутылки с коктейлем Молотова. И большинство так же.

Вы видите в стране лидеров, которые могли бы сменить действующую власть?

— Не из кого выбирать — в нашей стране никогда не было реально интересных политических лидеров, думающих об интересах народа. Были только сплошные коммерсанты. У нас нет системной оппозиции, хотя у нас в обществе есть люди уважаемые и авторитетные. Вот, к примеру, София Ротару, как и Нина Матвиенко, открыто высказались против войны, и на них тут же стали давить, хотя они героини Украины. Есть люди, которых я бы назвал совестью нации. Например, Петр Петрович Толочко, академик, который сейчас борется против того, чтобы нашу историю коверкали у. Но его никто не слушает. У нас, так сказать, "не дана вказівка" слушать умных людей. Вот умные люди у нас и не в почете. В почете те, которые скучковались и правят бал, кто считает, что есть две взаимоисключающие нации: русские и украинцы. А я считаю, что есть нация подлецов и есть нация простых людей, одурманенных, частично зазомбированных, частично потерявших ориентацию в нынешней ситуации и в политике, и во всем.

Над чем вы сейчас работаете?

— У меня сейчас третья книга выходит. Сейчас она на верстке. И там будут не только байки, как в двух первых книгах было, а там будет половина книги достаточно серьезного материала, будет больший киносценарий, будет большая киноповесть. Знаете, вот как это бывает, когда сверху толчок какой-то тебе идет, ты садишься и начинаешь писать, как под диктовку. Вот у меня так дважды было.

Владимир, что бы вы пожелали украинцам в Новом году?

— Я хочу пожелать украинцам надежды, только надежды не призрачной, а чтобы она опиралась она на реальные факторы. Я реальным фактором называю изменение американской политики в отношении Украины. Потому что все мы превратились в колонию, в американскую колонию, потеряли национальную гордость, запустили американскую военщину туда, куда пересичному украинцу и не попасть – в СБУ, центр наших национальных секретов. А никому это вроде и не интересно… Почему-то сейчас об этом не кричат. Но зато напрочь забыли, что такое славянское единство, которое всегда было. Было и при коммунистах, и без коммунистов: помогали болгарам, в свое время в борьбе против турок, Югославию как-то так поддерживали. А сейчас — нет. Нас раздраконили, разъединили.

И если анализировать, что нового в Украине прибавилось за последние годы, — вырос класс великодержавных эгоистов на бытовом уровне, которые считают, что все должны жить только так, как они хотят. Иными словами, о правах человека на свое пространство, на свой язык, на свою веру, можно забыть. Эти "новые люди" великодержавные эгоисты считают, что им виднее, что лучше. Сейчас царствует его величество Жлоб, это человек малокультурный, который считает, что он обязан напрягать всех, что у него единственная правильная точка зрения, единственная правда на все времена, и по этой самой линии все должны строиться.

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Всем детям нашей страны я хочу пожелать счастья, потому что они этого достойны. Радуют только дети, по сути дела. Наше дети — это новое поколение, оно гораздо интересней, чем мы с вами, оно гораздо подкованней и в техническом плане, и в плане интеллектуальном на ступень выше стоит. Вот, значит, на них и будем надеяться, что, может, они разберутся с этим бардаком, в который их привели их родители.

Я хотел бы, чтобы они были счастливее нас, и чтобы они прошли без нравственных потерь всё это смутное время, в котором, к сожалению, мы оказались. Но, это наша общая вина, вина нашего общества. Потому что принцип "моя хата с краю" – этого, к сожалению, никто не отменял как закон, по которому мы живем.