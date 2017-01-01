Главный Дед Мороз Харькова: для меня важно сделать больше добра на Земле

Фото Евгения Плаксина

Валерия Паланик — Харьков, для РИА Новости Украина

Уже больше 60 лет накануне зимних праздников превращается в Деда Мороза заслуженный артист Украины Евгений Фролович Плаксин, чтобы поздравить с Новым годом всех жителей города Харькова и подарить им волшебную сказку.

Один из лучших Дедов Морозов бывшего СССР Евгений Фролович считает, что его главная миссия как сказочного героя – нести добро. РИА Новости Украина пообщались с главным Дедом Морозом Харькова.

Как так случилось, что Вы стали Дедом Морозом?

— Впервые я сыграл Деда Мороза в 1953 году в школе, когда мне было 8 лет. Мамочка сшила мне костюм, и я с температурой под 40 пришел в школу, отыграл и слег на две недели. Но такой закон для артиста, я и своим студентам говорю: "Доползи, но будь!" Всем понравился мой Дед Мороз и потом пошло-поехало: каждый год в школе, потом в университете, в театре и т.д.

А до этого произошла в моей жизни история. Я до сих пор храню этот билетик, на котором нарисованная девочка, пишущая письмо с 1952 на 1953 год: "Дорогой товарищ Сталин! Поздравляю тебя с наступающим 1953 годом". И на этом билетике точками было прибито: "Подарок". Мне такой билетик в школе дали, я пришел на елку, а хвостик с талона где-то потерялся и Дед Мороз не дал мне подарок. Я так плакал. А в те послевоенные времена жилось тяжело и вот для ребенка не получить подарок, когда всем детям вручили, было большим огорчением. А потом, помню, набрался сил и подошел к этому Деду Морозу и сказал: "Ты – злой Дед Мороз, а я вырасту и буду настоящим. Буду дарить подарки всем детям". И вот представьте себе, что маленький ребенок пожелал быть Дедом Морозом и вот с тех пор все и началось.

Фото Евгения Плаксина Заслуженный артист Украины Евгений Плаксин в образе Деда Мороза

Какие ваши собственные традиции позволяют Вам быть Дедом Морозом больше 60 лет?

— У меня есть три принципа, по которым я живу и никогда их не нарушаю. Они очень помогают и мне, и Деду Морозу.

Первый – принцип "глубокого колодца". Заключается в том, чем больше человек берет воды из колодца, тем чище там становится вода. То есть никогда не надо бояться помогать, поддерживать, отдавать. Оно всегда вернется. Это закон. Я часто говорю о том, что оно вернется неожиданно для человека, удивительными событиями для него. И только через годы он это понимает.

Смотрите также: Новогоднее поздравление президента Украины

Второй принцип немножко проще. Это умение оглянуться на свои поступки и на себя. Есть у Арбузова великолепная пьеса "Жестокие игры". Так вот в той пьесе есть такие слова: "А ты иногда отойди от себя, заскочи за угол и посмотри на себя самого, который там идет. Посмотри, так ли ты все делаешь? То есть глянь на себя в зеркало. Но не на себя красивого, а на свои реальные поступки.

А третий принцип очень простой. Я в Санкт-Петербурге побывал на спектакле "История лошади" Толстого, где играл известный народный артист СССР Евгений Лебедев. На сцене стоит конь, уже старенький, на исходе лет, и говорит монолог. И я смотрю на сцену и вижу: человек стоит и, в то же время, конь стоит. И монолог у него был очень простой – подведение итогов жизни: "Все бренно на земле. Все уходит. Все проходит. Все исчезает…" То есть стоит ли рвать последние волосы в какой-то критической ситуации или, может, взглянуть на ситуацию иначе. Может так и должно быть.

Это те принципы, которыми должен руководствоваться сегодня Дед Мороз, потому что других вариантов нет.

Какое празднование Нового года в Харькове Вам запомнилось больше всего?

— Дело в том, что запоминается самое первое. И вот первое зажжение главной елки города Харькова в парке Горького в 1973 году я запомнил навсегда. Такого я больше никогда не видел. Тогда в парке Горького поставили настоящую огромную ель, привезенную с Карпат, высотой где-то 30 метров. Это было невероятно! Она же густая, видны все мелкие иголочки. Боже, какая она была красивая! Мне так жалко ее было. И вот мы зажигали огни на этой елке. У меня была огромная красивая карета с тремя конями. Где они таких коней огромных достали, я не знаю. Битюги, страшные такие, с огромными гривами. Я там как появился, словно на огненной колеснице, потому что она полностью светилась. У людей истерика была, настолько это потрясло. Тогда я возглавлял первый парад Дедов Морозов. Это было потрясающе: ехали кареты, все были очень красиво наряжены. А потом с девяти районов Харькова приехали декорированные машины, на которых были елки, и я ходил и зажигал их. И так же вся эта кавалькада двинула за мной на Сумскую. После этого каждый Дед Мороз ехал в свой район и зажигал главную елку района. Где сейчас такое можно увидеть? Нигде, а такая традиция должна быть.

Какая главная миссия Деда Мороза и изменилось ли она с годами?

— Основная миссия Деда Мороза, равно как и Санта Клауса, Святого Николая и других персонажей, отвечающих за новогодние праздники, нести добро. Это добро передается с поколения в поколение. Для меня важно – увеличить количество добра на Земле. Это моя миссия. За все годы в роли Деда Мороза я поздравил с Новым годом около 1 миллиона 300 тысяч харьковчан и гостей города во время всех мероприятий, которые проходили в Харькове. Это удивительное чувство.

Фото Евгения Плаксина Заслуженный артист Украины Евгений Плаксин в образе Деда Мороза

Когда дети интересуются, где я живу летом, я говорю: "Я живу глубоко в лесу, в дупле". Я люблю природу, светящиеся глаза детей, когда они получают подарок. Я не могу видеть детских слез, поэтому всегда стараюсь спрятать подарки и конфеты под бородой, в животе и в рукаве. Это для меня самое главное.

Изменилось ли отношение людей к Деду Морозу за те 63 года вашей жизни в этом образе?

— Время диктует новые условия. Желания детей поменялись: просят уже ноутбуки, айфоны и другие современные приспособления, но отношение их к Деду Морозу – не изменилось. Ну а вот взрослые… Я всегда говорил, говорю и буду говорить: "Чем больше человек в жизни остается ребенком, чем больше он верит в сказку, тем моложе, добрее и прекраснее он будет". Надо верить в волшебство, тогда оно обязательно случится.

Смотрите также: Харьков предновогодний и самая высокая елка страны

И еще многое зависит от Деда Мороза. Вот увидят люди Деда с привязанными усами в подстреленном костюме и самое страшное, когда еще видно брюки и туфли. Ну как даже взрослый человек может относиться к такому Деду Морозу? К примеру, я когда-то использовал искусственный китайский снег. Мне говорят: "Вы же волшебник, сделайте волшебство". И я руку запускаю над собой и покрываюсь снегом. Эффект колоссальный. Вот это всегда привлечет любого, даже взрослого. Все зависит от Деда Мороза и его отношения к этому образу.

Расскажите немного о своих Снегурках.

— В этом году появилась пятисот шестнадцатая Снегурочка. Чудная девочка. Мы с ней проведем одно мероприятие вместе. Так много было, потому что каждый год у меня была не одна снегурка, а не менее десяти на разных елках. А с годами, где-то с пятисотой, мы решили выбирать одну лучшую. Так проще и удобнее. И вот у меня спрашивают, какой должна быть снегурка? Я говорю, что это образ синтетический, она должна быть аниматором, как модно сейчас говорить, танцором, певцом, читать стихи, басни, монологи, то есть быть хорошей актрисой. Я помню 500-ю, я помню 200-ю, помню, как мне звонила 300-я и говорила: "Трехсотая на проводе" и я знал, какая это Снегурочка. И они знают свои номера и сейчас, они остались у них. Я всегда готовил их, помогал, поддерживал, чтобы они умели до выхода Деда Мороза разогреть людей. Была у меня Снегурочка, которая много лет подряд со мной работала. Так вот однажды мы с ней танцевали в ДК Строителей на специальном помосте. И вот мы с этой Снегурочкой провалили сцену, потому что ее ж на ходу делали. Публика смеялась, как ненормальная. Они же думали, что так и надо. Я всегда приветствую таких вот интересных Снегурочек, которые могут развлекать зрителей.

Каким должен быть современный Дед Мороз?

— Это огромная синтетическая роль, которая сочетает мастерство эстрады, театра музыкальной комедии, то есть умение петь, танцевать, рассказывать стихи и уметь точно создать образ, отвечающий представлениям детей.

Вот сказали им, что это обезьянка, значит она должна быть похожа на обезьянку, а вот это Дед Мороз, значит он должен быть круглый, полный, добрый дедушка с подарками. Я всегда стремился выглядеть таким Дедом Морозом, но это можно сделать только с годами. Например, оформлением костюма Деда Мороза я занимаюсь сам.

Мне нравятся костюмы с секретом. Вот у меня есть посох, в котором 900 камней. Я создавал его несколько десятилетий. Дважды ездил в оружейную палату Москвы, чтобы хорошо рассмотреть царские скипетры и воссоздать что-то подобное. В этом посохе уже сконцентрирована определенная энергия, которая принадлежит Деду Морозу. И все стараются подержаться за него, когда он у меня в руках, загадывая желание. И говорят, что все сбывается. Дай Бог, чтобы сбывалось. Вот такой посох – интересен и детям и взрослым, потому что это волшебство, сказка.

Дед Мороз должен быть интересным. Я вспоминаю времена абстракционизма, когда это все пролетело как фанера над Парижем, потому что быстро перестало быть интересным. А если что-то привлекает, если зритель валом валит – оно современно, актуально и интересно. К примеру, сейчас для детей я приготовил пищащие рукавицы, петух у меня будет кричать. Детям это очень нравится.

vk.com/only_kharkov Харьков накануне Нового года

И еще одно: Дедом Морозом должен быть по-настоящему добрый человек, не строящий с себя доброго, а по-настоящему добрый. Доброта спасает мир. Я всегда говорю людям: "Будьте добрее! Будьте лучше! Не будьте злыми!" Злой человек съедает не только себя, но и портит другим жизнь. А доброта – это радость, счастье и хорошее настроение. Мы с Дедом Морозом вместе, потому что, по традиции он очень добрый. Это тоже мне помогает.

Дед Мороз должен нести веру, надежду и любовь, чтобы у людей оставались только хорошие воспоминания о праздновании Нового года.

Всех читателей РИА Новости Украина и всех людей поздравляю с Новым годом!

С Новым годом, дорогие украинцы!

Желаю вам веры в Новый год, надежды в Новый год и любви в Новом году!