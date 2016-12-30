Эксперт о массовом закрытии ФЛП и его последствиях

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

К массовому закрытию ФЛП привело решение властей заставить предпринимателей платить единый социальный взнос даже при отсутствии прибыли.

С 1 января 2017 года отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут платить ЕСВ — 704 гривен в месяц.

Как закрыть ФЛП, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Чи справді зміни законодавства спричинили масові закриття ФОП?

— На жаль, так, тому що ментально люди звикли піддаватись такій швидкій паніці. Вона достатньо швидко розбурхалась за рахунок соціальних мереж, за рахунок якихось лякалок тощо. Тому, дійсно, в юридичних компаніях дуже багато звернень або на час звітів, які часто ФОПи не здають в кінці року, або на час ліквідації ФОП так званої, тому що паніка є.

Тобто є черги в реєстраторів?

— Так. Є дві причини. Перша причина – це ті люди, які піддались паніці і закривають ФОП, а друга причина – це ті люди, які не використовували свій статус фізичної особи – підприємця і їм не рентабельно платити 704 гривні, на місяць другій та третій групі, тому вони цілком обґрунтовано закривають свої ФОП.

Як ви оцінюєте цю ініціативу?

— Персонально я оцінюю недобре цю ініціативу, тому що, звичайно, це дасть користь з точки зору наповнення бюджету, це плюс з точки зору оптимізації фізичних осіб – підприємців, тобто всі вони будуть працювати, тому що десь потрібно брати гроші. Але в Конституції України регламентований принцип свободи підприємницької діяльності і статус фізичної особи – підприємця не обов’язково повинен зобов’язувати фізичну особу – підприємця постійно працювати і працювати в прибуток, тому що є бізнес, який не зав’язаний на щомісячному заробітку: є сезонний бізнес, є бізнес, який залежить від певної пори року, певних подій або певних людей. Тому це державна ініціатива, а не всі державні ініціативи є позитивними. Тому я вважаю, що якщо гарантовано Конституцією принцип свободи підприємницької діяльності, то це має бути свобода, а не обмеження.

Яка процедура закриття ФОП?

— Де-юре вона не складна, тому що є центри надання адміністративних послуг, наприклад, центр "Готово", де можна онлайн подати заявку і закрити ФОП. Зараз набагато простіше працює ця процедура. Покроково: подається заява на проведення так званої державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП. Також подається оригінал паспорту, деякі реєстратори просять ідентифікаційний код, але він збігається з тим кодом, який є у ФОП, і довіреність, якщо подає представник, тому що люди часто, незважаючи на те, що достатньо проста процедура, все таки звертаються до представників, тому що дуже часто юристи кажуть, що треба проходити декілька фондів – Пенсійний, статистики тощо. Але взагалі — це заява, оригінал паспорту і, якщо є представник, то довіреність на нього. В принципі, все. Набагато простіше розпочати процедуру реєстрації ліквідації ФОП, ніж, наприклад, ТОВ. Але на практиці процедура займає від двох місяців, а в нас є такі ФОП, які закриваються рік і більше.

Ці два місяці 704 гривні все одно сплачувати доведеться? Навіть якщо твій ФОП в стадії закриття?

— Ні, взагалі я рекомендую не платити. Якщо починаються від фіскальної служби якісь рухи, якісь пред’яви на рахунок того, що він був не закритий, тобто немає внесення в реєстр інформації про те, що він закритий, але процедура припинення вже розпочата, то він не здійснює свою підприємницьку діяльність, тому йому немає з чого платити ці кошти. А те, що процедура закриття може тривати два місяці, шість чи рік, то це проблеми держави, тому що не на ФОП покладається процедура закриття та анулювання цього статусу.

Коли раніше ФОП припиняв свою діяльність, щоби не сплачувати ЄСВ, переходив на загальну систему оподаткування. Тепер від сплати внеску він не звільняється?

— Так. По суті, якщо ви хочете якимось чином оптимізувати своє оподаткування без, скажімо так, порушення закону, то юристи можуть вам точно підказати декілька способів, як це можна зробити. Я в ефірі цього не буду робити, але така процедура є. Дуже часто радять перейти на першу форму, тому що вона не підпала під ці зміни закону, але перша – це достатньо низькі оборотні суми, і ті підприємці, які мали достатньо високі обороти, можливо, на третій групі це до 20 мільйонів, то, звичайно, їм немає резону переходити, можна відкрити ТОВ. Тому шляхи є законної оптимізації.

Координатор проекту держпослуг IGO заявив, що запустилась платформа онлайн-закриття ФОП і не потрібно з’являтись фізично в установи. Тут є підводні камені?

— Підводні камені є завжди, тому що, дійсно, IGO за останній рік розробило декілька дуже цікавих та зручних програм як для юристів, так і для громадян, які не займаються юридичною діяльністю, але вона зв’язана з підприємницькою діяльністю. В мене немає закритого ФОП через IGO, але, кажуть, що так, це правда. Якщо не було заборгованостей по сплаті податків, якщо немає оформлених людей на роботу, не було якихось збоїв по балансу тощо. В принципі, так, через IGO можна закрити ФОП. Але, я думаю, що це має бути виключно чистий ФОП, який нещодавно розпочав свою діяльність або цією діяльністю не займався, бо ми ж розуміємо, що фіскальній службі чи органу державної влади, іншим потрібно буде зачепитись за щось, то через жодну оптимізовану програму це буде неможливо.

Зараз ще чекають на закриття своєї діяльності ті, хто подавав заяви ще минулого року. Чому так виходить?

— ФОП або ТОВ, до яких є питання у фіскальної служби щодо здачі звітів, щодо сплати податків, щодо інших балансових питань та ревізійних, може ця процедура достатньо довго тривати. В мене є в практиці приватні підприємці та ФОП, що з 2012-го року та з 2009-го року не можуть закрити, тому що вони коли займались ігровим бізнесом, а потім в Україні він був заборонений, але за рахунок того, що були ті чи інші рухи по балансам, їх не можна було закрити. Також зараз після Майдану, після АТО є підприємства та ФОП, які займались волонтерською діяльністю, отримували на себе гранти, отримували на себе якісь суми коштів і зараз дуже важко підтвердити, закрити, показати баланси, тому з ними є проблеми.

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